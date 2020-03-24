Студенческая виза в США дает право на длительное обучение в американских вузах и колледжах. Процесс получения не сложный, но нужно знать все нюансы оформления данного типа разрешения: где оформить, какие справки понадобятся, на какой срок выдается документ и возможно ли продление.

США на данный момент единственное государство, где для получения виз нужно обязательно проходить собеседование. Будущие студенты так же должны посетить Посольство и ответить на все вопросы визового офицера.

Студенческая виза в США — куда за ней обращаться

Так как на данное время сократился штат сотрудников в Посольстве США в Москве, а в Санкт-Петербурге офис прекратил свою работу, то записаться на собеседование на визу в США очень сложно. Рекомендуем делать это заблаговременно.

Можно осуществить запись через бот в Телеграме. Имейте в виду, что бот блокируется, если будет сделано больше 3 обновлений за сутки. Потом личный кабинет откроется только через 72 часа.

При входе проверяется наличие запрещенных предметов: объемные сумки, ножи, флеш-накопители, фотоаппараты, зажигалки. Полный список указан на официальном сайте Посольства.

Сдача биометрии на визу США

При первом оформлении потребуется сдать биометрический снимок и отпечатки пальцев. Эта процедура проводится в дипломатическом представительстве в день подачи документов.

Данные сохраняются в базе 5 лет, поэтому при повторных подачах процедуру проходить не нужно.

От сдачи освобождаются инвалиды с физическими недостатками, дети до 12 лет.

Студенческая виза в США — типы

Студенческая виза в США запрашивается, если гражданин уже поступил на учебу. Разрешение имеет две разновидности.

F-1 – собственно разрешение на учебу для нерезидентов, когда заполняется форма I-20. Учебное заведение должно быть аккредитовано для обучения иностранных граждан. Действует 1 год и чаще всего для многоразового въезда. Каждый новый курс требуется новое разрешение.

Выдается для получения академического образования в частных школах, вузах, колледжах и языковых курсах.

M – для других учебных целей: получение неакадемического или профессионально-технического образования в профессиональных и др. средних учебных заведениях кроме тех, где ведется изучение языков.

Если учеба будет занимать не больше 18 часов в неделю – можно оформить простую туристическую визу типа В1/В2.

Студенческая виза в США — документы

Студенческая виза в США оформляется при наличии определенных документов и справок.

Загранпаспорт, действующий весь период пребывания гражданина в Штатах и потом еще 6 месяцев после прибытия на родину.

Свидетельство о рождении (если нет 14 лет) или гражданский паспорт РФ.

Если учащийся уезжает в США по студенческой визе без родителей, потребуется нотариально оформленное согласие обоих родителей на выезд ребенка. Если ребенок едет только с одним – нужно согласие второго родителя.

Цветной фотоснимок в электронном формате jpeg. При печати размер 50Х50 мм, в электронном виде 600Х600 пикселей, вес до 260 Kb. Лицо занимает 50-69% всего снимка. Фон – светлый. Требуется актуальное фото не старше 6 месяцев.

Подтверждения, что выбранная программа обучения будет успешно выполнена соискателем. Предоставляются дипломы, аттестаты о получении школьного образования, сертификаты, рекомендательные письма, другие документы об успеваемости. При наличии бумаг, доказывающих прохождение курсов за рубежом, у соискателя повысятся шансы получить студенческую визу в США.

Распечатанный лист подтверждения заполнения анкеты.

Документ о зачислении из образовательного учреждения формы «I-20»: оригинал и копия.

Распечатанное приглашение на собеседование. Формируется автоматически после заполнения анкеты и выбора даты посещения дипломатического представительства.

Заранее оформлять страховку, бронировать авиабилеты и гостиницу не нужно.

Финансовые гарантии

Для студенческой визы в США F-1 требуется наличие финансов на первый год обучения: выписка из банка, спонсорское согласие, справки с места работы родителей.

М – подтверждение наличия средств на все время учебы.

Визовый офицер интересуется не только наличием средств, но и их источником.

Как заполнить анкету

Перед заполнением посмотрите образец анкеты. Чаще сохраняйте внесенные данные: если нет активности на сайте более 20 минут, окно сворачивается, а информация теряется.

Анкета заполняется в электронном формате по форме DS-160. Заявитель указывает адрес Посольства, где он будет проходить интервью.

Фамилия и инициалы вносятся полностью, в строгом соответствии с загранпаспортом.

Вносятся все сведения из справки «I-20». Предварительно абитуриент должен выбрать учебное заведение, связаться с ним, пройти тестирование. Бумаги, подтверждающие зачисление, в том числе «I-20» высылаются обычной почтой. Но лучше попросить куратора выслать дубликат на электронную почту.

Загружается фото.

Заполняются все поля опросного листа, нельзя ставить лишние знаки и пробелы.

Нужно указать степень знания языка. Учитывается то, что для студенческой визы в США россиянам требуется хорошо знать английский язык. Неточные или заведомо ложные данные приведут к отказу или полному запрету на въезд.

Студенческая виза в США — сроки

Срок учебной визы зависит от того, на какой период подписан контракт между студентом и образовательным учреждением. Для годовой программы по обмену разрешение выдадут на 1 год, для полноценного учебного процесса на весь период обучения.

Срок пребывания в США проставляется при въезде на территорию страны каждый раз, и чаще всего дату выезда указывают соответствующую периоду учебы. Поэтому пребывание может больше, чем действует сама виза.

Тип F-1 можно открывать за 120 суток до начала обучения. Если учеба начнется раньше, то отправляется срочная заявка, по которой разрешается въезд за 30 суток. После окончания F-1 можно жить в США до 2-х месяцев.

Для типа М визу оформляют в строго установленные сроки. После окончания разрешается находиться в США 1 месяц.

Стоимость

Помимо консульского сбора потребуется оплатить SEVIS – внесение в базу студентов-иностранцев. Только после того, как в базе будут данные студента, можно устраиваться на работу.

Сбор SEVIS — $ 350 (оплачивается до рассмотрения заявки на специализированном сайте или наличными в ВЦ).

Консульский сбор $ 160.

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Студенческая виза в США для обучения в школе

Законы США запрещают учебу детей-иностранцев в начальной школе: имеется в виду обучение дошкольников и школьников вплоть до 8 класса.

Разрешается только учеба в средней школе с 9 по 12 класс, для которой выдается F-1 при соблюдении двух условий:

Период учебы не должен превысить 1 год;

Расходы по учебе и проживанию, не включенные в дотации формы I-20, оплачиваются заявителями.

Эти правила не действуют на лиц, планирующих обучаться в частных школах начального и среднего образования, а так же на граждан, получивших тип A, E, G, F-2/M-2, L-2, H-4, J-2.

Работа

Имея студенческую визу F-1, работать в США можно, но только на территории учебного учреждения. Время ограничивается 20-ю трудовыми часами в неделю.

Взрослые иностранные граждане не могут обучаться по образовательным программам государственного финансирования.

М — работать нельзя.

Собеседование

На беседу в Посольство нужно явиться за 20 минут до назначенного времени, взяв с собой полностью подготовленные документы на визу.

Решение по оформлению студенческой визы в США принимает визовый офицер. Приглашения из учебного заведения не всегда бывает достаточно, поэтому абитуриент должен убедить офицера в том, что эта учеба необходима. При этом будущее нужно связывать с работой на родине – это послужит одним из доказательств, что заявитель не планирует оставаться в США.

Для получения F-1 чаще всего беседа проводится на английском языке (в отличие от туризма) и заявитель должен владеть английским языком на достаточном уровне, чтобы у офицера не возникло сомнений. На все вопросы нужно отвечать уверенно, спокойно. Сотрудники Посольства в большей степени наблюдают за поведением собеседника, чем занимаются документами. Это специально обученные люди, хорошие психологи, их цель: не дать проникнуть в Штаты незаконным мигрантам. А ваша цель – студенческая виза в США.

При положительном ответе офицер забирает загранпаспорт. Паспорт привезут курьерской службой по адресу, указанному заявителем.

Отказ

Офицер сразу озвучивает свое решение. Отказ в визе США для студентов чаще всего бывает из-за недостаточности финансов или плохого знания английского языка.

Если ответ отрицательный – оспаривать и пытаться узнать, почему отказали, не имеет смысла. В большинстве случаев – это субъективные причины. Нужно пересмотреть свои бумаги и подумать, что пошло не так. Затем попытаться еще раз.

Если вам необходима студенческая виза в США, рекомендуем обратиться в Визовый центр МФВЦ, так как процент отказов в эту страну довольно высокий. Наши специалисты проверят правильность оформления бумаг и дадут подробные рекомендации, как вести себя на собеседовании в Посольстве.