Знать, как оформить визу самостоятельно, нужно всем, кто рассматривает для себя возможности выезда за пределы России. Не всегда имеется возможность обращения к специалистам. Для того чтобы не допустить ошибок, рекомендуется изучить обязательные шаги к получению разрешения.

Как оформить визу самостоятельно: основные этапы и действия

Самостоятельное оформление визы требует четкого соблюдения последовательности действий. К основным шагам на пути к получению разрешения специалисты относят:

Выбрать государство для поездки.

Определиться с целями и задачами (что иностранец будет делать на территории страны).

Собрать документы согласно требованиям и поставленным задачам.

Заполнить анкету (внимание уделяется требованиям и нюансам).

Собрать дополнительные документы (ориентируясь на цели и тип визы).

Выбрать учреждение для подачи документов.

Если человек выбирает консульство, то ему дополнительно потребуется записаться на прием. Сдать документы можно будет только в назначенную дату. Ускорить процесс позволяет обращение в визовый центр. В этом случае посещение не предполагает записи и ожидания.

Следующие этапы:

Оплата консульского сбора – взнос остался обязательным даже после изменений (для граждан РФ она осталась на уровне 35 евро).

Сдача основного и дополнительного пакетов бумаг.

Ожидание решения по запросу – чаще всего он не превышает 1 рабочую неделю, но сейчас все больше случаев, когда ответ задерживается. Причина: сокращение числа работников.

В среднем процедура оформления занимает стандартные 5 рабочих дней. Существуют варианты со срочной визой и собеседованием (актуально для США). После того как список документов для получения визы будет сдан, человеку не останется ничего, кроме ожидания решения.

Как правильно подготовленные документы позволяют оформить визу самостоятельно без отказа?

Если возник вопрос, как оформить визу самостоятельно, то человек должен выяснить, какой пакет бумаг нужно собрать, чтобы доказать актуальность поездки проверяющим органам. Для повышения вероятности благоприятного исхода важно, чтобы предоставленные документы были:

Правильно заполнены – исправления, зачеркивания или помарки не понравятся никому, особенно строгим визовым офицерам.

Соответствовали заявленной в анкете цели.

Раскрывали личность заявителя и не оставляли места для сомнения.

Важным моментом является аккуратность во время заполнения анкеты. Этот документ является одним из самых значимых в комплекте. По статистике большинство отказов приходится на неправильно заполненную анкету.

Как оформить визу самостоятельно — заполнение анкеты

Анкета – один из основных документов, который дает понимание о цели поездки за пределы родины. Существуют установленные правила, соблюдать которые должны все, кто рассчитывает на оформление визы:

почерк заявителя должен быть разборчивым (предпочтение нужно отдавать четкому выведению каждой буквы или его печатному аналогу);

вносятся сведения в каждую графу последовательно;

на языке, который является в государстве основным (если иное не предусмотрено в правилах принимающей стороны);

цвета чернил (надписи делаются ручкой, а не карандашом) – синий или черный.

Обязательно должны присутствовать личная подпись заявителя и дата заполнения документа.

Что еще нужно предоставить на рассмотрение

Необходимые документы, которые собираются в независимости от поставленных задач и целей на территории принимающего государства:

заграничный паспорт – нужно следить, чтобы он действовал и после возвращения (не менее 3 месяцев);

сканы и оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт РФ);

справки о финансовой состоятельности (с места работы с подписями начальника, бухгалтера и печатью, выписка из банка о движениях по счету и сумме на нем);

фотографии – должны быть сделаны с учетом требований страны, например для шенгенской зоны обязательно должен быть белый/светлый фон. Количество следует уточнить у специалиста, принимающего документы;

квитанция о том, что консульский сбор внесен и оплачен;

страховка европейского образца (с покрытием на случай медицинского обследования, лечения, покрытия расходов в связи с ДТП, сумма – от 30000 евро).

Эти бумаги должны быть собраны и представлены на рассмотрение в любом случае.

Также нужно знать, какие собрать документы на визу в дополнение к главному комплекту. Здесь внимание уделяется заявленной цели. Для туристической поездки потребуется:

подтверждение наличия места проживания (договоры аренды, бронирование номера);

наличие обратных билетов с четко проставленной датой возвращения;

туристический маршрут или списки экскурсий.

Если поездка проходит по приглашению, то потребуется наличие оригинала бумаги – копия для рассмотрения не принимается. Высылать приглашение имеют право родственники и друзья, официально проживающие на территории государства, работодатели, медицинские учреждения, партнеры по бизнесу. Для пенсионеров потребуется предоставление выписки о доходах (сумма пенсии за период 6-12 месяцев) и/или спонсорское письмо. Эти бумаги заменяют финансовые бумаги и справки.

Для того чтобы оформить визу самостоятельно, рекомендуется собрать больше документов, чем прописано в списке. Так подтверждением возврата и отсутствием умысла на незаконную иммиграцию станет свидетельство о праве собственности на жилое или нежилое помещение, наличие пожилых родственников или других членов семьи, которые требуют ухода и внимания.

Если выезд за пределы страны осуществляется по приглашению, то нужно, чтобы были соблюдены следующие требования:

приглашающая сторона – граждане страны или имеющие статус ВНЖ/ПМЖ;

их доход должен быть достаточным, чтобы обеспечить гостю – иностранцу проживание и покрытие затрат на время его нахождения в стране;

к приглашению дополнительно должны прилагаться копии удостоверений личности и справки о доходах принимающей стороны. Если у них есть собственность и в ней предполагается проживание гостя, прикладываются договоры аренды или свидетельства о праве собственности на квартиру или дом.

Доказать состоятельность и подтвердить личность документально должен будет и спонсор. Дружеские связи можно подтвердить совместными фотографиями или перепиской.

Как оформить визу самостоятельно — процесс получения

Оформить визу самостоятельно не сложно, когда человек ознакомлен с нюансами. Для получения шенгена от заявителя потребуется:

подтвердить цель поездки (туризм, бизнес, учеба, работа);

указать на собственную финансовую независимость и платежеспособность;

Подтвердить родственные или дружеские связи при поездке в страну по приглашению.

Требования к снимкам лица:

размер стандарт для шингена (строго в этих параметрах, лицо занимает 70+% от площади снимка);

количество – 2-4 штуки;

рамочки на фото стандартные;

фоновые решения в светлой гамме (допускается молочный или кремовый тона);

отсутствие головных уборов и любой мимики на лице.

Не допускаются на готовом снимке также солнечные или любые другие затемненные очки или цветные линзы. Причина: значительные затруднения в идентификации личности во время проверок. Исключение – необходимость во время лечения или коррекции зрения. В этом случае прилагаются медицинские заключения с указанием причины наличия линз или очков.

Важные замечания и нюансы, которые учитывают не все

Для того чтобы получить визу самостоятельно и с первого раза важно следить, чтобы все документы к моменту подачи были действительными. Некоторые типы виз требуют, чтобы бумаги были заполнены или переведены на язык принимающего государства. В случае, когда человек занимается делами оформления самостоятельно, рекомендуется воспользоваться услугой перевода.

В 2020 году продолжает действовать правило сдачи биометрии. Снятие отпечатков пальцев проводится у всех заявителей за исключением дипломатических лиц, детей до 12 лет, инвалидов, которые имеют травмы рук. Повторять процедуру потребуется 1 раз в 5 лет.

Сроки действия по документам различаются: финансовые бумаги можно подавать в течение 1 или 2-3 месяцев с момента оформления. Другие справки работают до полугода. Фотография допускается, если снимок был сделан в срок не более полугода (по времени требуется дополнительное уточнение, так как параметры подвергаются внесению корректив и зависят от законодательства определенной страны).

Как оформить визу самостоятельно — завершающий этап

После того как человек выяснил, как оформить шенгенскую визу самостоятельно, собрал и сдал все документы, ему назначается дата, когда можно забрать загранпаспорт. Только в назначенный день (дата назначается представителем посольства или обговаривается в визовом центре) заявитель имеет возможность получить готовое разрешение.

Если же взвешенное решение проверяющих стало для человека отрицательным (отказ в визе), нужно подать апелляцию и не медлить, так как нужно доказать заинтересованность и личную невиновность. Устранить выявленные нарушения или неточности. Иногда требуется пройти дополнительный этап – устное собеседование.

В случае, когда речь идет о визе в США – этот этап переходит в разряд обязательных мероприятий. После этого можно вновь подавать прошение на получение соответствующей целям визы. Оспаривание должно проходить незамедлительно, поскольку все решения заносятся в соответствующую базу и составляют историю о человеке.