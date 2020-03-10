Знать, как оформить визу самостоятельно, нужно всем, кто рассматривает для себя возможности выезда за пределы России. Не всегда имеется возможность обращения к специалистам. Для того чтобы не допустить ошибок, рекомендуется изучить обязательные шаги к получению разрешения.
Самостоятельное оформление визы требует четкого соблюдения последовательности действий. К основным шагам на пути к получению разрешения специалисты относят:
Если человек выбирает консульство, то ему дополнительно потребуется записаться на прием. Сдать документы можно будет только в назначенную дату. Ускорить процесс позволяет обращение в визовый центр. В этом случае посещение не предполагает записи и ожидания.
Следующие этапы:
В среднем процедура оформления занимает стандартные 5 рабочих дней. Существуют варианты со срочной визой и собеседованием (актуально для США). После того как список документов для получения визы будет сдан, человеку не останется ничего, кроме ожидания решения.
Если возник вопрос, как оформить визу самостоятельно, то человек должен выяснить, какой пакет бумаг нужно собрать, чтобы доказать актуальность поездки проверяющим органам. Для повышения вероятности благоприятного исхода важно, чтобы предоставленные документы были:
Важным моментом является аккуратность во время заполнения анкеты. Этот документ является одним из самых значимых в комплекте. По статистике большинство отказов приходится на неправильно заполненную анкету.
Анкета – один из основных документов, который дает понимание о цели поездки за пределы родины. Существуют установленные правила, соблюдать которые должны все, кто рассчитывает на оформление визы:
Обязательно должны присутствовать личная подпись заявителя и дата заполнения документа.
Необходимые документы, которые собираются в независимости от поставленных задач и целей на территории принимающего государства:
Эти бумаги должны быть собраны и представлены на рассмотрение в любом случае.
Также нужно знать, какие собрать документы на визу в дополнение к главному комплекту. Здесь внимание уделяется заявленной цели. Для туристической поездки потребуется:
Если поездка проходит по приглашению, то потребуется наличие оригинала бумаги – копия для рассмотрения не принимается. Высылать приглашение имеют право родственники и друзья, официально проживающие на территории государства, работодатели, медицинские учреждения, партнеры по бизнесу. Для пенсионеров потребуется предоставление выписки о доходах (сумма пенсии за период 6-12 месяцев) и/или спонсорское письмо. Эти бумаги заменяют финансовые бумаги и справки.
Для того чтобы оформить визу самостоятельно, рекомендуется собрать больше документов, чем прописано в списке. Так подтверждением возврата и отсутствием умысла на незаконную иммиграцию станет свидетельство о праве собственности на жилое или нежилое помещение, наличие пожилых родственников или других членов семьи, которые требуют ухода и внимания.
Если выезд за пределы страны осуществляется по приглашению, то нужно, чтобы были соблюдены следующие требования:
Доказать состоятельность и подтвердить личность документально должен будет и спонсор. Дружеские связи можно подтвердить совместными фотографиями или перепиской.
Оформить визу самостоятельно не сложно, когда человек ознакомлен с нюансами. Для получения шенгена от заявителя потребуется:
Требования к снимкам лица:
Не допускаются на готовом снимке также солнечные или любые другие затемненные очки или цветные линзы. Причина: значительные затруднения в идентификации личности во время проверок. Исключение – необходимость во время лечения или коррекции зрения. В этом случае прилагаются медицинские заключения с указанием причины наличия линз или очков.
Для того чтобы получить визу самостоятельно и с первого раза важно следить, чтобы все документы к моменту подачи были действительными. Некоторые типы виз требуют, чтобы бумаги были заполнены или переведены на язык принимающего государства. В случае, когда человек занимается делами оформления самостоятельно, рекомендуется воспользоваться услугой перевода.
В 2020 году продолжает действовать правило сдачи биометрии. Снятие отпечатков пальцев проводится у всех заявителей за исключением дипломатических лиц, детей до 12 лет, инвалидов, которые имеют травмы рук. Повторять процедуру потребуется 1 раз в 5 лет.
Сроки действия по документам различаются: финансовые бумаги можно подавать в течение 1 или 2-3 месяцев с момента оформления. Другие справки работают до полугода. Фотография допускается, если снимок был сделан в срок не более полугода (по времени требуется дополнительное уточнение, так как параметры подвергаются внесению корректив и зависят от законодательства определенной страны).
После того как человек выяснил, как оформить шенгенскую визу самостоятельно, собрал и сдал все документы, ему назначается дата, когда можно забрать загранпаспорт. Только в назначенный день (дата назначается представителем посольства или обговаривается в визовом центре) заявитель имеет возможность получить готовое разрешение.
Если же взвешенное решение проверяющих стало для человека отрицательным (отказ в визе), нужно подать апелляцию и не медлить, так как нужно доказать заинтересованность и личную невиновность. Устранить выявленные нарушения или неточности. Иногда требуется пройти дополнительный этап – устное собеседование.
В случае, когда речь идет о визе в США – этот этап переходит в разряд обязательных мероприятий. После этого можно вновь подавать прошение на получение соответствующей целям визы. Оспаривание должно проходить незамедлительно, поскольку все решения заносятся в соответствующую базу и составляют историю о человеке.
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