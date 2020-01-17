Чтобы без проблем посетить Европу, нужно иметь банковский счет для шенгенской визы, способный доказать, что гражданин имеет средства на весь период поездки. Мы расскажем о том, когда открыть подобный счет и как должны выглядеть правильно оформленные банковские выписки и справки.

Для чего нужен счет для шенгенской визы в банке

Справки из банка обычно предоставляют те соискатели, кто имеет небольшую зарплату или работает без официального трудоустройства. Но бывает и так, что гражданин получает хороший оклад, а в дипломатическом представительстве все равно требуют дополнительные гарантии. Хоть он и предоставил справку с работы на визу.

Наличие достаточной суммы на счету в банке для шенгенской визы является дополнительным подтверждением того, что путешественник в состоянии сам оплачивать свой вояж, а так же без проблем уедет домой, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Граждане, имеющие хорошую финансовую обеспеченность на родине, меньше всего стремятся жить в чужом государстве.

Форма справки на шенгенскую визу

Перед тем, как запросить банковскую выписку, следует уточнить, в какой форме требуется справка для того или иного консульства. Эту информацию можно узнать на официальных ресурсах. Информация каждый год может меняться, поэтому лучше подстраховаться заранее.

Некоторые страны шенгенской зоны требуют просто распечатку с банковской карты, сделанную в банкомате.

Чаще всего нужно подготовить полную выписку с банковских счетов для шенгенской визы о движении финансов. Выписка берется с текущих счетов. Кредитная карта к этому не относится, так как деньги, имеющиеся на ней, не являются собственными средствами заявителя.

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Документ оформляется на банковском бланке с полными реквизитами, заверяется печатью и подписью исполнителя, затем подписывается руководителем отделения банка.

Выписка со счета для шенгенской визы должна содержать следующие сведения:

Полное наименование финансового учреждения, адрес и реквизиты

Полностью фамилия, имя и отчество гражданина, место регистрации и номер счета

Остаток финансовых средств в момент оформления справки

Дата, когда подписан договор об открытии и время выдачи выписки

Фамилия и инициалы исполнителя, готовившего справку и контактный телефон.

Печать

Cчет для шенгенской визы — срок действия справки

Период, когда можно воспользоваться справкой из банка, строго ограничен. Срок действия – 30 суток со дня выдачи. Затем выписку придется снова заказывать.

Иногда работники Посольства просят дать информацию о движении денежных средств за 3 или 6 месяцев до подачи документов на визу.

Если сотрудник дип. представительства решает, что открытый счет для шенгенской визы — недостаточная финансовая гарантия, то он просит предоставить другие бумаги, подтверждающие доход: акции, справки о наличии в собственности недвижимого или движимого имущества.

Где оформить заявку на выписку по счету?

Подача заявки на выписку осуществляется при посещении банковских офисов, через личный кабинет онлайн-банка или мобильное приложение. Сейчас практически все финансовые организации разработали мобильные приложения, которые облегчают взаимодействие клиента с банковскими продуктами.

Cчет для шенгенской визы — пошаговая инструкция по оформлению справки в Сбербанке

Для получения подобного рода документов предлагаем мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Заказ справки о доступном остатке здесь моментальный.

Зайти в мобильное приложение с помощью личного кода.

Открыть закладку «Вклады и счета».

Нажать на строку «Выписки с правки».

Нажать «Справка о доступном остатке» .

Выбрать нужный язык: русский или английский. Лучше сделать две выписки: одну на русском, а вторую на английском. И нажать на кнопку «Сформировать» внизу окна.

Готовую справку можно отправить на свою электронную почту, чтобы потом распечатать через компьютер.

Единственный недостаток – нужно все равно обращаться в офис, чтобы бумаги заверить печатью и подписью сотрудников банка.

В данное время подобная услуга оказывается в любом банке с помощью мобильного приложения.

Стоимость и сроки

Срок изготовления полной выписки бывает разным, в среднем не менее 2 суток. Это нужно учесть при обращении.

Выписка из банковского счета для шенгенской визы действительна 21 день. Нужно рассчитать день подачи заявления, чтобы все документы были актуальными. Лучше обращаться в консульство в ближайшие дни после получения справки. Так просроченные документы точно не станут причиной для отказа.

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Полная выписка при обращении в офис Сбербанка будет стоить 150 рублей. Ее выдадут в тот же день.

Альфа банк оказывает эту услугу за 150 рублей, но подождать придется сутки. В некоторых случаях документ можно получить быстрее.

ВТБ 24 делает справку 3 дня и стоит она 130 рублей.

Требования различных государств

Форма подтверждения финансовой состоятельности у каждого государства Европы разная:

Для Австрии – полная выписка из банка, где отражаются все операции за полгода до путешествия.

Бельгия – нужна квитанция о том, что гражданин приобрел евро;

Венгрия – справка о состоянии счетов.

Германия – выписка с остатком, которого хватит на весь срок поездки.

Голландия – выписка о состоянии счетов и квитанция приобретения евро.

Греция – справка об открытии вклада с нужной суммой денег.

Испания – квитанция о покупке евро, отсканированная копия карты, выписка с банка. Сотрудники строго следят, чтобы все данные на документах были идентичными.

Италия – подойдет любой законный документ о наличии средств для путешествия.

Латвия – выписка из банка и контракт с банком на открытие счета.

Вся информация предоставляется на сайтах Консульств. При обращении в Визовый центр вам не придется беспокоиться о документах.

Требующаяся сумма

Сколько денег должно быть на счету для шенгенской визы, определяют правила въезда в ту или иную страну ЕС. Лимит сформирован с учетом инфляции и экономики каждого государства. Но чем больше денег у гражданина, тем больше вероятность получения разрешения на въезд.

Ориентиром является сумма в €64.53 на сутки для одного человека. Например, путешественник едет в Европу на 10 дней, значит, должен отражаться остаток не менее €644. Валюта любая, но эквивалент должен равняться €644 согласно банковскому курсу на день подачи документов.

Если планируется путешествовать всей семьей, то денег должно хватать на каждого человека. То есть сумма в 64.53 умножается на количество дней и на число членов семьи за исключением детей до 6 лет. Но лучше подстраховаться: прежде чем подавать на шенгенскую визу, рассчитать так, чтобы денег на счету хватило на всех. Отдельную выписку из банка должны предоставить все совершеннолетние.

Нюансы

Если справка выполнена на русском языке, то выполняется нотариально заверенный перевод. Многие банки предоставляют услугу на двух языках, тогда заверение у нотариуса не требуется.

Лучше предоставлять выписку со счета о вкладах, которые можно снять в любой момент. Депозит – вклад на длительный срок без права снятия, к примеру, «Сохраняй» в Сбербанке, может повлечь отказ, так как сотрудники посольства не будут уверены, что путешественник воспользуется этими деньгами во время поездки.

Если вы планируете поездку в страны ЕС, то лучше заранее открыть счет для шенгенской визы в евро валюте.

Рекомендуем взять все справки с собой в поездку, иногда при пересечении границы местные власти требуют показать документы, подтверждающие финансовую независимость туриста.

Что делать при отсутствии счета и денег

Большинство совершеннолетних граждан России являются обладателями банковских счетов или карт. Но бывает так, что человек только недавно получил паспорт или просто не успел обзавестись договором с банком. Ему надо обратиться в любой банк и открыть счет для шенгенской визы. Родители или спонсирующие родственники должны предоставить требующиеся деньги.

В Посольствах чаще всего не требуют, чтобы необходимые деньги имелись на счету во время поездки, поэтому снять деньги и вернуть их родственникам можно в любое время. Но нужно узнать заранее, будет ли требовать сотрудник консульства справку о движении средств, так как недавно открытый счет может быть подозрительным.

Фальшивые справки предоставлять запрещено законом. За подделку любых документов можно получить не только большой штраф, но и тюремный срок.

Счет для шенгенской визы требуется для гарантии того, что гражданин не останется без денег во время путешествия. Вклад лучше открыть заранее, чтобы прошло не меньше 3 месяцев до дня подачи документов на визу. Чем больше денег на счету, тем больше вероятность получить положительное решение Консульства.

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