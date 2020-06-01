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Список документов на визу во Францию в 2020 году изменился в связи с нововведениями Миграционного регламента Евросоюза. Какие бумаги стали актуальными в 2020 году, чтобы получить визу во Францию? Какие документы на визу во Францию потребуются дополнительно, а какие стали не важны? Делимся подробностями в статья и прикладываем актуальный список документов на визу во Францию в 2020 году.

Список документов на визу во Францию в 2020 году

Бумаги делятся на базовый и дополнительный комплекты. База собирается для любого вида виз, а остальное – исходя из цели и срока въезда на французскую территорию.

Все документы, составленные на русском, нужно перевести на французский язык (исключая те, что изначально составлены на английском). Рекомендуем все справки с работы на визу, справки из банка и т.п. сразу составлять на английском языке – так вы сэкономите на переводах и нотариальном подтверждении.

Список документов на визу во Францию можно найти на официальном сайте дипломатического представительства.

Если вы не хотите тратить время на сбор документов и оформление визы, то обращайтесь в МФВЦ. Вы можете получить визу во Францию без посещения нашего офиса и посольства Франции. Готовую визу доставит курьер прямо к вам домой! Узнайте подробности на бесплатной консультации:

Удостоверения личности

Загранпаспорт со сроками действия не менее 6 месяцев от даты возвращения претендента на родину. В нем должно быть еще как минимум 2 страницы для проставления штампов. Прилагается копия страницы с личными данными.

Внутренний паспорт не сдается – его нужно предоставить в момент подачи бумаг. Но требуется сделать копию всех страниц, где имеются записи.

Если имеется старый заграничный паспорт, а в нём полученные ранее визовые наклейки и штампы, необходимо принести копии.

Опросный лист

Если вы хотите оформить визу во Францию самостоятельно, то анкета на визу в электронном виде заполняется через сайты Посольства Франции или «France-Visas».

Заявитель регистрируется, выбирает нужные параметры: язык, город; подтверждает регистрацию через свою электронную почту.

Запись информации производится на испанском, английском или французском языках. Каждый блок вопросника заполняется в мельчайших подробностях.

Ответы должны быть честными, без ошибок.

Записанная информация в каждом блоке сохранится автоматически.

Распечатка содержит 2 листа, в конце каждого ставится подпись.

Почти все заявки от претендентов на национальную визу приравниваются к получению вида на жительство. В связи с этим дополнительно заполняется форма OFII. Образец заполнения анкеты на визу и формуляра можно найти на официальном сайте Посольства Франции.

Если вы хотите оформить визу во Францию через визовый центр МФВЦ, то вам достаточно отправить заявку. Ждите звонка специалиста, он запросит ваши данные, которые мы заполним, проверим и отправим за вас.

Мы возьмем весь процесс оформления на себя. При этом, вы получаете 100% гарантию, что если вы не получаете визу по нашей вине, то мы возвращаем деньги. С учетом консульских сборов и комиссий.

Фото на визу во Францию

Фото на визу выполняется по стандартам ICAO:

Нужны 2 штуки размером 35Х45 мм.

На светлом фоне в темной одежде.

Нельзя корректировать снимок, подвергать фотошопу.

Изображение занимает от 75 до 80% всего кадра.

Должны быть выдержаны цветность, контрастность и четкость.

Взгляд прямо, глаза открытые (для младенцев делаются исключения).

Головные уборы в рамках религии допускаются.

Срок давности фотографии – сделано не более 6 месяцев назад.

Если у человека плохое зрение, и он постоянно в очках, то в них допускается фотографироваться, соблюдая условия: оправа должна быть тонкой, линзы – не скрывать глаза.

Медицинская страховка на визу во Францию

Заказывать в проверенных страховых компаниях. Условия: актуальность на всей Еврозоне весь срок поездки; покрытие не меньше €30 000.

Нужно внимательно ознакомиться с предложениями, учитывая состояние вашего здоровья и цели поездки (например, намерение заниматься опасными видами спорта).

Для французских мульти-виз достаточно, чтобы полис действовал на период первого въезда.

Финансовые гарантии для получения визы во Францию

Состоятельность гражданина подтверждается одним из перечисленных ниже способов:

Выписки из банка о наличии средств на счету заявителя. На официальном бланке с печатями и подписью управляющего. Расчет остатка: €50 и более на каждые сутки, проведенные в путешествии для одного человека.

2-НДФЛ, где должна быть подпись уполномоченного лица и печать (обычно ее нет, но в случае оформления визы попросите поставить гербовый оттиск).

Документ с места работы о должности, заработной плате заявителя. Подпись, печать и фамилия руководителя организации, реквизиты и адрес.

Если у заявителя нет или недостаточно своих средств, то предоставляются гарантии от спонсора. Все бумаги действуют 30 суток со дня выдачи.

Квитанция об оплате консульского сбора

Собирая документы, нужно обязательно приложить квитанцию об уплате консульского сбора:

Обычные визы и транзит – € 35.

Срочная виза – € 70.

Национальная – € 99, по льготам — € 50.

Краткосрочные DOM/DFA – € 60, льготы — € 35.

Краткосрочный ТОМ– € 9.

Оплачивать можно в рублях, учитывая курс евро. Принимаются наличные или международные карты.

От сбора освобождены дети до 6 лет, лица с инвалидностью и их сопровождающие (1 человек).

Льготники:

дети с 6 до 12 лет,

близкие родственники граждан Евросоюза,

супруги французских граждан

студенты (если они подают на тип D).

При отрицательном решении сумма сбора не возвращается.

Услуги Визовых центров оплачиваются отдельно.

Сдача биометрии (отпечатки пальцев)

В список документов на визу во Францию входит подтверждение сдачи биометрического снимка и дактилоскопии.

Соискатели, в первый раз оформляющие заявление, обязуются сдать данные на приёме в Посольстве или ВЦ.

Срок хранения информации – 5 лет. В этот период при повторных заявках сдавать биометрию не нужно. От сдачи так же освобождены дети в возрасте до 12 лет и инвалиды, физически не способные совершить данную процедуру.

Во время посещения ВЦ или дипломатического представительства потребуется подписать согласие на обработку и хранение информации, которое выдаст специалист во время приема документов.

Дополнительный список документов на визу во Францию

Список документов на визу во Францию дополняется различными справками, которые подтверждают цели въезда в страну.

Туристы приносят доказательства наличия жилья:

обзор маршрута, выданный турагентством с указанием данных гостиниц и т.п.

для самостоятельных поездок бронь номеров в отелях, где указаны данные заявителя.

свидетельства о собственности на территории Франции или ЕС.

Заявителям, отправляющимся в гости, необходимо представить:

пригласительный формуляр «Attestation d’accueil», полученный от граждан, легально живущих во Франции.

приглашающее лицо выдает копию паспорта и свидетельства о собственности (или договор аренды).

дружеские и родственные связи подтверждаются документами, письмами, совместными фотоснимками и пр.

Если приглашающее лицо не имеет гражданства, нужно на легальной основе прожить в стране больше 3-х месяцев.

Стажировка по работе или обучению – договор с образовательным учреждением или организацией «convention de stage tripartite».

Участники спортивных соревнований, культурных мероприятий, официальных делегаций и т.п. для получения визы представляют приглашение от уполномоченных лиц из Франции.

Журналисты – письмо от работодателей, подтверждающее профессиональные причины поездки или пресс-карту.

Граждане, решившие заключить брак с французом (француженкой), приносят:

приглашение от будущего супруга.

оповещение о свадьбе.

бумагу, выданную в мэрии, где состоится бракосочетание, что данное решение не было опротестованным.

Соискатели, решившие получить французское образование, должны приложить:

Договор с образовательным учреждением, где указано наличие/отсутствие стипендии.

Копию студенческого билета

При отсутствии стипендии прилагается выписка из банка о том, что заявитель (или спонсор) имеет достаточно средств на счету для обучения и проживания. Спонсор – копия паспорта и согласие на обеспечение.

Проживание подтверждается бумагой о наличии места в общежитии, договором найма, согласием близких людей, легально проживающих в государстве.

Бизнесмены, отправляющиеся в командировку:

Приглашение от делового партнера

Спонсорские письма или одну из бумаг, подтверждающих доходы.

ИП – копии свидетельств о регистрации и ИНН.

Пенсионеры прилагают копию пенсионной книжки и письма от спонсора.

Дети до 14 лет включают ксерокопии:

свидетельства о рождении

действующей родительской визы (если есть).

При поездке с одним родителем нужно разрешение второго, оформленное у нотариуса. Поездка с третьими лицами – согласие обоих родителей. При отсутствии родительской опеки – свидетельство о смерти, лишение прав и т.п.

Бумаги разрешается собирать заранее, но следует учесть, что большая часть справок имеет свой срок действия: обычно не больше 1 месяца.

Список документов на визу во Францию — сроки подачи и рассмотрения документов

В 2020 году разрешается подавать бумаги за 6 месяцев до поездки. Срок рассмотрения не изменился: около 10-15 дней. В особых случаях сотрудники оставляют за собой право изучать дело заявителя до 45 суток. Срочные заявки рассматривают 24-48 часов, без учета времени на доставку.

Отказ бывает из-за неправильно оформленных документов и представления неточной или искаженной информации. Поэтому лучше ответственно отнестись к подготовке, тщательно проверив весь список документов на визу во Францию. Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь в МФВЦ. Мы подскажем, как правильно оформить визу во Францию или оформим за Вас!