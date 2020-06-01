Список документов на визу во Францию в 2020 году изменился в связи с нововведениями Миграционного регламента Евросоюза. Какие бумаги стали актуальными в 2020 году, чтобы получить визу во Францию? Какие документы на визу во Францию потребуются дополнительно, а какие стали не важны? Делимся подробностями в статья и прикладываем актуальный список документов на визу во Францию в 2020 году.
Бумаги делятся на базовый и дополнительный комплекты. База собирается для любого вида виз, а остальное – исходя из цели и срока въезда на французскую территорию.
Все документы, составленные на русском, нужно перевести на французский язык (исключая те, что изначально составлены на английском). Рекомендуем все справки с работы на визу, справки из банка и т.п. сразу составлять на английском языке – так вы сэкономите на переводах и нотариальном подтверждении.
Список документов на визу во Францию можно найти на официальном сайте дипломатического представительства.
Если вы не хотите тратить время на сбор документов и оформление визы, то обращайтесь в МФВЦ. Вы можете получить визу во Францию без посещения нашего офиса и посольства Франции. Готовую визу доставит курьер прямо к вам домой! Узнайте подробности на бесплатной консультации:
Загранпаспорт со сроками действия не менее 6 месяцев от даты возвращения претендента на родину. В нем должно быть еще как минимум 2 страницы для проставления штампов. Прилагается копия страницы с личными данными.
Внутренний паспорт не сдается – его нужно предоставить в момент подачи бумаг. Но требуется сделать копию всех страниц, где имеются записи.
Если имеется старый заграничный паспорт, а в нём полученные ранее визовые наклейки и штампы, необходимо принести копии.
Если вы хотите оформить визу во Францию самостоятельно, то анкета на визу в электронном виде заполняется через сайты Посольства Франции или «France-Visas».
Почти все заявки от претендентов на национальную визу приравниваются к получению вида на жительство. В связи с этим дополнительно заполняется форма OFII. Образец заполнения анкеты на визу и формуляра можно найти на официальном сайте Посольства Франции.
Если вы хотите оформить визу во Францию через визовый центр МФВЦ, то вам достаточно отправить заявку. Ждите звонка специалиста, он запросит ваши данные, которые мы заполним, проверим и отправим за вас.
Мы возьмем весь процесс оформления на себя. При этом, вы получаете 100% гарантию, что если вы не получаете визу по нашей вине, то мы возвращаем деньги. С учетом консульских сборов и комиссий.
Фото на визу выполняется по стандартам ICAO:
Если у человека плохое зрение, и он постоянно в очках, то в них допускается фотографироваться, соблюдая условия: оправа должна быть тонкой, линзы – не скрывать глаза.
Заказывать в проверенных страховых компаниях. Условия: актуальность на всей Еврозоне весь срок поездки; покрытие не меньше €30 000.
Нужно внимательно ознакомиться с предложениями, учитывая состояние вашего здоровья и цели поездки (например, намерение заниматься опасными видами спорта).
Для французских мульти-виз достаточно, чтобы полис действовал на период первого въезда.
Состоятельность гражданина подтверждается одним из перечисленных ниже способов:
Если у заявителя нет или недостаточно своих средств, то предоставляются гарантии от спонсора. Все бумаги действуют 30 суток со дня выдачи.
Собирая документы, нужно обязательно приложить квитанцию об уплате консульского сбора:
Оплачивать можно в рублях, учитывая курс евро. Принимаются наличные или международные карты.
От сбора освобождены дети до 6 лет, лица с инвалидностью и их сопровождающие (1 человек).
Льготники:
При отрицательном решении сумма сбора не возвращается.
Услуги Визовых центров оплачиваются отдельно.
В список документов на визу во Францию входит подтверждение сдачи биометрического снимка и дактилоскопии.
Соискатели, в первый раз оформляющие заявление, обязуются сдать данные на приёме в Посольстве или ВЦ.
Срок хранения информации – 5 лет. В этот период при повторных заявках сдавать биометрию не нужно. От сдачи так же освобождены дети в возрасте до 12 лет и инвалиды, физически не способные совершить данную процедуру.
Во время посещения ВЦ или дипломатического представительства потребуется подписать согласие на обработку и хранение информации, которое выдаст специалист во время приема документов.
Список документов на визу во Францию дополняется различными справками, которые подтверждают цели въезда в страну.
Туристы приносят доказательства наличия жилья:
Заявителям, отправляющимся в гости, необходимо представить:
Если приглашающее лицо не имеет гражданства, нужно на легальной основе прожить в стране больше 3-х месяцев.
Стажировка по работе или обучению – договор с образовательным учреждением или организацией «convention de stage tripartite».
Участники спортивных соревнований, культурных мероприятий, официальных делегаций и т.п. для получения визы представляют приглашение от уполномоченных лиц из Франции.
Журналисты – письмо от работодателей, подтверждающее профессиональные причины поездки или пресс-карту.
Граждане, решившие заключить брак с французом (француженкой), приносят:
Соискатели, решившие получить французское образование, должны приложить:
Проживание подтверждается бумагой о наличии места в общежитии, договором найма, согласием близких людей, легально проживающих в государстве.
Бизнесмены, отправляющиеся в командировку:
Пенсионеры прилагают копию пенсионной книжки и письма от спонсора.
Дети до 14 лет включают ксерокопии:
При поездке с одним родителем нужно разрешение второго, оформленное у нотариуса. Поездка с третьими лицами – согласие обоих родителей. При отсутствии родительской опеки – свидетельство о смерти, лишение прав и т.п.
Бумаги разрешается собирать заранее, но следует учесть, что большая часть справок имеет свой срок действия: обычно не больше 1 месяца.
В 2020 году разрешается подавать бумаги за 6 месяцев до поездки. Срок рассмотрения не изменился: около 10-15 дней. В особых случаях сотрудники оставляют за собой право изучать дело заявителя до 45 суток. Срочные заявки рассматривают 24-48 часов, без учета времени на доставку.
Отказ бывает из-за неправильно оформленных документов и представления неточной или искаженной информации. Поэтому лучше ответственно отнестись к подготовке, тщательно проверив весь список документов на визу во Францию. Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь в МФВЦ. Мы подскажем, как правильно оформить визу во Францию или оформим за Вас!
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Ну все, благодаря вашей статье теперь я знаю о документах на визу во Францию ВСЁ) Очень подробно написали. Спасибо. Теперь осталось только дождаться открытия границ… Вообще я всегда сам оформляю визы но это блин столько времени отнимает. Я обязательно обращусь к вам, так как вижу что вы эксперты в данном вопросе и вам можно доверять!
Спасибо Дмитрий за такой развернутый отзыв! А вы знаете, что можно записаться на оформление визы во Францию заранее? Тогда мы вас поставим в предварительный список, чтобы вы не ждали в огромной очереди, когда откроют границы)
А что так можно было?)))))) Ну запишите наверное меня. это вроде как удобно.
Конечно можно! Чтобы записаться, подайте заявку через любую форму на сайте и специалист свяжется с вами.
Ну хорошо. Оставлю. Спасибо)
Вам спасибо и хорошего дня!