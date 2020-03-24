Коронавирус 2020 (Covid-19) ⚠️ Как защититься от коронавируса?

Ранее неизвестный коронавирус в 2020 году поразил весь мир. Коронавирус стал причиной закрытия границ многих европейских государств. Люди боятся выходить на улицы, сидят на карантине. Мы расскажем о коронавируче все, что известно на конец марта: откуда он появился, где больше всего заболевших, как защититься от коронавируса и прогнозы дальнейшего развития событий на 2020 год.

Коронавирус 2020: Хроника событий

Неизвестный ранее штамм вирусной этиологии впервые обнаружен в китайском городе Ухань, где проживает около 12 млн. человек. 12 декабря 2019 года зарегистрированы первые заболевшие. Все они работали на местном оптовом рынке рыбы, морепродуктов и живых диких животных, предназначенных в пищу.

Сначала местные медицинские работники не придали значения заболеванию, считая, что возбудитель передался от животных, а люди не смогут заразить друг друга. Но уже через 2 недели начали болеть родственники первых заболевших, даже ни разу не бывавшие на том рынке.

Болезнь быстро распространялась. Несмотря на то, что город Ухань был полностью изолирован к 27 декабря, в первых числах зарегистрировано 2745 случаев в Китае и еще около 20 человек заболели в 14 странах мира.

К 7 января учеными выявлен возбудитель болезни, названный SARS-CoV или 2019-nCoV. Сегодня геном коронавируса уже тщательно изучили. Все результаты работы китайских специалистов находятся в открытом доступе. Что дает надежду на то, что в ближайшие месяцы ученые смогут разработать действенную вакцину против данного вида вирусов.

Однако разработка вакцины осложнятся тем, что этот вирус постоянно проходит мутацию, а симптомы у заболевших людей не всегда проявляются одинаково.

К 29 января вирус выявлен уже более чем у 6000 человек в разных странах мира. Летальный исход у 139 человек.

На конец марта во всем мире зарегистрировано около 230 тысяч инфицированных, умерли около 9000, выздоровели 86 000. Но статистика каждый день обновляется, и к моменту выхода статьи могут быть другие цифры. Вирус выявлен в 176 государствах.

На данный момент границы практически всех стран мира закрыты. Но когда они откроются, возникнет огромный ажиотаж в визовых центрах. Всем будет необходимо сделать визу для путешествий, поэтому цены на услуги ВЦ значительно вырастут. Также, увеличится очередь. Чтобы избежать повышения цен и быть среди первых, кто быстро получит визу, рекомендуем записаться в предварительный список — это бесплатно.

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Коронавирус — пациент-зеро

В Китае коронавирус передался от дикого животного человеку из-за отсутствия элементарной гигиены и мер предосторожности. Ученые считают, что летучая мышь, обитавшая в пещере, спрятанной в густых лесах Хубэя, болела какой-то своей мышиной болезнью. Мышью полакомилась змея-крайт. Вирус мутировал в змеином организме под действием яда. Затем крайта поймал охотник и продал на уханьском рынке.

Змею подали на ужин в одной китайской семье. Люди съели деликатес в сыром виде. Вирус снова мутировал, и сразу несколько человек стали распространять заражение, став пациентами-зеро.

К таким выводам пришли в Питтсбургском университете молекулярной генетики и биологии (США) – ведь науке уже известна подобная схема передачи болезни от животного к человеку. Так в 2012 г. появился синдром MERS: от верблюда – человеку.

Коронавирус в Италии

В Италии так и не смогли установить, кто из жителей этой страны был первым заболевшим. По словам министра здравоохранения Р. Сперанцо, вирус обнаружили у двух туристов из КНР 31 января. За 3 дня цифра выросла до 300, несмотря на то, что сообщение с Китаем итальянцы закрыли еще в середине января.

Медики проверяли всех, кто возвращался из путешествий, но инфекция быстро распространилась по стране. Очагом стали пригороды Милана. В данное время на севере Республики в провинции Ломбардия больше всего зараженных.

Высокая смертность объясняется тем, что Италия – второе государство мира (первое – Япония), где живет много пожилых людей – 30% всего населения старше 60 лет.

К середине марта уже было 28 тысяч больных, скончались 2160, около 3000 вылечились. Заболели 600 итальянских врачей, работавших в инфекционных клиниках. Страна полностью закрыта, передвижения граждан строго ограничены.

Коронавирус в Иране

В среднеазиатской стране болеет более 17 тысяч человек. Первые случаи выявлены 19 февраля. На данный момент выздоровело почти 6 тысяч, скончались боле 1100 человек. Но интересен тот факт, что именно здесь смогли вылечиться женщина в возрасте 103 лет и мужчина, достигший 91 года.

Коронавирус во Франции

Для борьбы с коронавирусом на французские улицы были выведены войска. Сделано для того, чтобы запретить передвижение граждан, тем самым ограничить распространение вируса.

Комендантский час введен до апреля. Нарушение грозит штрафом в 38 евро. Сейчас зараженных порядка 10 тысяч человек, выздоровевших – 12, погибших около 300.

Коронавирус в Японии

Очаг заражения в Японии – это круизное судно «Диамонд Принсес», где заболели 722 человека. Из Китая приехали еще 14 зараженных японцев. Помимо этого, к середине марта зарегистрировано 868 человек на территории Токио и близлежащих районов.

Скончались 36 граждан Японии, 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Выздоровело 680 японцев. Страна сейчас находится в домашнем карантине.

Коронавирус в Испании

Первый пациент – испанский врач, прилетевший из Тенерифа, где находился в отпуске. На самом острове после контакта с этим врачом выявили 7 случаев болезни.

Здесь число заболевших только растет. За одни сутки, с 17 марта по 18 число больных выросло на 2500 человек. Сейчас болеет около 13 тысяч, выздоровели около тысячи, и более 500 человек скончалось.

В стране закрыты все туристические места: музеи, королевский дворец, национальная библиотека, бары и террасы в столице, магазины (кроме продовольственных). Все значимые мероприятия власти перенесли на лето.

Коронавирус в Германии

Германские власти заявили, что не в состоянии отслеживать заболеваемость от первоисточника, и начинается эпидемия. По данным министерства здравоохранения страны инфицированы более 8200 человек – на сутки прирост составил более 1000. А. Меркель считает, что заражение коснулось более 70% жителей Германии.

Врачи утверждают, что коронавирус будет не менее 2 лет появляться в разных странах мира, так как пандемии всегда имеют волнообразную форму распространения. Исследовательский институт в Берлине разрабатывает терапевтические средства, и в течение нескольких недель они уже будут применяться для лечения зараженных германцев.

Закрываются рестораны, прекращена религиозная служба, закрыты все непродовольственные магазины. Активизировано более 1000 клиник, где в онлайн-формате можно записаться на прием и пройти лечение от коронавируса. Организован единый сайт записи.

Коронавирус в США

Коронавирус обнаружился во всех штатах: заболело 9500 человек, 150 скончалось и около 100 выздоровели. Остальные находятся на лечении. Очагом считают штат Вашингтон – 930 случаев, на втором месте Калифорния – более 500. За сутки с 18 по 19 марта зафиксировано 461 новых больных.

Д. Трамп опубликовал рекомендации своим гражданам: сидеть дома, соблюдать строгую гигиену, мыть руки и держаться подальше от инфицированных сограждан.

Коронавирус в России

В РФ ситуация под контролем. За сутки с 18 по 19 марта, в РФ зафиксированы сразу 52 новых случая. Сейчас в России насчитывается почти 200 больных. Летальных исходов нет.

Как передается коронавирус

Коронавирус легко переносится, когда человек чихает, кашляет. Рукопожатия, и другие тактильные контакты так же способствуют распространению инфекции. Можно заразиться после прикосновения к зараженным поверхностям.

Инкубационный период болезни длится от 2 дней до 3 недель. Но уже до появления каких-либо симптомов зараженные являются распространителями инфекции.

Вирус способен жить без живого организма около часа. Но его быстро убивают антисептические средства и горячая вода.

После излечения от коронавируса стойкий иммунитет у людей не вырабатывается, поэтому повторное заражение возможно.

Симптомы

С клинической стороны коронавирус 2019-nCoV похож на обычные гриппозные заболевания:

98% больных людей ощущали высокую температуру тела;

80% — мучились от сухого кашля;

55% страдали одышкой; затруднено дыхание;

3% — наблюдалась диарея (у детей).

ВОЗ сообщает, что заразившиеся люди сначала испытывали слабость, затем начинался кашель, повышалась температура. Возникали жалобы на боль и ломоту в суставах, насморк, фарингиты, чихание и бледность кожных покровов. Но подобные симптомы были слабовыраженными и проявлялись нечасто.

80% людей перенесли болезнь в легкой степени: температура была невысокой. Они чувствовали лишь небольшое недомогание. А некоторые инфицированные вообще не замечали никаких проблем со здоровьем – вирус обнаружился у них с помощью тестов.

Отличие коронавируса 2019-nCoV от обычных респираторных инфекций в том, что тяжелая форма болезни вызывала проблемы с бронхами и легкими. У пациентов развивалась дыхательная недостаточность и пневмония, что приводило к смертельному исходу.

Стоит отметить, что летальные случаи происходили в группах риска, т.е. умирали пациенты пожилого возраста или с хроническими болезнями. По последним новостям, среди заболевших в Китае зарегистрировали только 1% заболеваемости коронавирусом среди детей до 10 лет. Позднее выявили, что ребенок тоже может заболеть инфекцией, однако переносит гораздо легче и часто совсем не имеет никаких симптомов. И вполне может стать распространителем вируса.

Прогнозы

Первый пик заболеваемости во всем мире придется на март-апрель 2020 года. Ученые не исключают повторные вспышки.

В России эпидемиолог Л. Супрун дает оптимистичные прогнозы относительно распространения коронавируса: весной все должно пойти на спад, так как любая инфекция подчиняется законам эпидемиологического процесса. Единственное опасение: вирус из Китая изучен не до конца, на что требуется время.

Как защититься от коронавируса во время путешествия?

Многие страны в данное время закрыты для любых поездок. Евросоюз объявил о приостановлении выдачи разрешений на въезд иностранцев из неблагополучных стран мира. На территории самой Европы коронавирус захватил все страны, вплоть до маленького государства Монако.

Сейчас границы закрыты и немногие хотят оформлять визы для путешествий. Однако, мы рекомендуем подать заявку на запись в предварительный список!

Представьте, когда границы откроются, огромное количество людей будет подавать заявки на оформление визы. Это приведет к 100% росту стоимости услуг визовых центров, да и очереди будут просто огромны!

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Успейте записаться в предварительный список, чтобы путешествовать без проблем:

Но как поступить, если необходимо ехать в командировку?

Не паниковать. Ситуация скоро стабилизируется, что подтверждает Китай.

Опасаться нужно не только коронавируса – если запустить ОРВИ, она тоже может закончиться летальным исходом.

Обязательно приобрести медицинский страховой полис с покрытием более €30000. Перед тем, как оформлять страховку, поинтересуйтесь, будет ли страховая компания покрывать подобные случаи, а конкретно лечение COVID-19. Если вы едете в государство, где уже объявлен карантин, компания может исключить этот пункт из договора.

ВОЗ опубликовал инструкцию, как уберечься от коронавируса, находясь в общественных местах:

Чаще мыть руки. Процесс намыливания ладоней должен продолжаться не меньше 20 секунд. Если негде вымыть руки, то надо использовать антибактериальные салфетки на спирту.

Если кашляете или чихаете – прикрывайте лицо согнутым локтем или салфеткой. Салфетку нужно выкинуть. Когда все же рот прикрыли рукой – то потом не трогать свое лицо и вообще стараться ни до чего не дотрагиваться. Сразу же помыть руки или продезинфицировать.

Разузнать обстановку в стране, куда предстоит поехать, запастись масками и дезинфицирующими средствами.

Если кто-то из вашего круга общения имеет явные признаки инфекции (красные глаза, кашель), надо держаться от него на расстоянии больше 2 метров. Нужно как можно быстрее выйти на свежий воздух.

Если после возвращения из командировки вы почувствовали себя плохо, сразу же обратитесь в больницу. Но лучше сдать тест на коронавирус еще будучи в поездке.

Не кушайте животные продукты в сыром, недоваренном виде. И не посещайте места, где продаются дикие животные (это касается поездок в азиатские страны).

Эти меры предосторожности защитят вас не только от коронавируса, но и от ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций.

Меры безопасности в аэропорту и на самолете

Перед тем, как поехать в аэропорт, купите защитные маски или респиратор. Маску надо менять каждые 3 часа, а респиратора хватает на 6-8 часов. Подготовьте крепкий пакет, куда положите использованные средства защиты.

Старайтесь чаще протирать руки и все, к чему приходится часто прикасаться, спиртовыми салфетками.

Находясь на борту самолета, старайтесь поменьше ходить по салону. Лучше вообще поменьше вставать со своего места – распространению вирусу способствует циркуляция воздуха.

В последнее время, если стюардессы замечают людей с насморком и кашлем – таких пассажиров перемещают в хвост самолета на последние три ряда кресел.

Сидите в маске. Риск заразиться увеличивается, когда принимаете пищу. Если перелет не больше 4 часов – старайтесь не кушать на борту.

В скором времени коронавирус COVID-19 пойдет на спад, заболевшие люди начнут выздоравливать. Страны откроют свои границы для туристов, и снова можно будет путешествовать. Рекомендуем прямо сейчас записаться в предварительный список, чтобы потом не ждать МЕСЯЦЫ в очередях и избежать повышения цен на оформление визы: