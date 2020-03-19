Запись на визу в США в 2020 году немного усложнилась. Дело даже не в санкциях, а в закрытии Посольств на территории РФ и сокращении штата сотрудников. Сейчас в Москве практически не реально записаться на собеседование, так как присутствует огромная очередь. Легче осуществить запись на визу в США через Посольства Европы. Давайте разберемся, как записаться на собеседование на визу в США и какие нюансы вас ожидают.

Запись на визу в США — актуальные изменения и нюансы

В связи с нестабильностью отношений между странами в Москве сократилось количество работников, которые занимаются оформлением визы в США. Без прохождения собеседования заявитель может рассчитывать на получение краткосрочного разрешения, которое будет являться одноразовым (повторный въезд в Америку недоступен).

Важно! Подать визовое заявление на территории Российской Федерации можно только в 3 городах: Москва, Владивосток и Екатеринбург. Заявитель должен лично прибыть в Посольство или Представительство США.

Запись на визу в США — подготовка

Перед записью на собеседование нужно проверить наличие следующих данных и документов:

Действующий заграничный паспорт.

Оплаченный визовый сбор (квитанция, можно в электронном виде, если запись будет проводиться онлайн).

номер электронной анкеты на визу в США (в большинстве случаев речь идет о DS-160).

После этого можно выбирать актуальный способ записи.

Правила записи на собеседование на визу в США

Для того чтобы осуществить запись на визу в США нужно перейти на сайт посольства. Затем создать там личный кабинет. Все остальные действия проводятся через него. В соответствующие пункты нужно вести сведения из заграничного паспорта, код подтверждения заполненной анкеты и загрузить квитанцию об оплате сбора.

Затем нужно выбрать место записи. Например: Владивосток (Москва испытывает перегрузки из-за уменьшения количества сотрудников). Тип визы – не иммиграционная. Для тех, кто желает попасть на собеседование в Москву рекомендуется предварительно позвонить в Посольство, так как дату могут назначить и во время звонка.

Важно помнить, что собеседование в Европе оплачивается отдельно (если заявитель уже оплатил и получил квитанцию в РФ, использовать ее для записи не получится)

Запись на визу в США — как ускорить процесс?

Так как запись на визу в США в столице – это отдельное приключение, то для ускорения процесса можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Мониторинг специальные форумов про путешествия – там люди могут выкладывать актуальную информацию о том, когда и на какие даты имеется свободное место для собеседования(информацию нужно проверять).

Мессенджеры – предоставляется информация для ознакомления.

Бот в Телеграме. Существует специально созданный телеграм-бот, который отслеживает очередь на собеседование. Он также по запросу делает запись на удобные даты. Важно учитывать, что для проведения операции Боту придется дать доступ в созданный заявителем личный кабинет. Услуга платная. Нужно учитывать. Что использование подобных методов помощи очень рискованная затея.

Если в личном кабинете будет происходить подозрительная деятельность – страница будет заблокирована на 3 суток. Когда запись будет успешно произведена, ее подтверждение следует распечатать. Данные брать из личного кабинета.

Также, можно осуществить запись через страны Европы. Процесс значительно ускоряется, а риск отказа снижается. Но самостоятельно этот вариант провернуть достаточно сложно. Лучше воспользоваться услугами визового центра. Узнайте, какие у нас условия на оформление визы в США на бесплатной консультации:

Заполняем сведения в личном кабинете

Для того чтобы записаться на собеседование через интернет, потребуется заполнить данные в личном кабинете. Успех во многом зависит от того, на сколько правильно будет произведено заполнение всех параметров.

Нужно произвести следующие действия:

Выбрать страну из списка предложенных (Россия).

Ввести адрес актуальной и используемой электронной почты (адрес будет отображен в профиле).

Имя заявителя прописывается так, как оно внесено в заграничный паспорт (нужно внимательно проверить перед подтверждением).

Фамилию также нужно вводить строго в соответствие с написанием в заграничном паспорте.

Затем нужно сформировать и указать пароль (требуется также подтвердить). Последние действие: проверка цифровой комбинации. Это нужно, для того чтобы понять, что личный кабинет использует настоящий человек, а не Бот. После этого можно отправлять введенные данные.

Дальнейшие действия по записи в ЛК

Следующие действия по записи на собеседование через страницу личного кабинета:

Выбор «Новое обращение»/»записаться на собеседование».

Выбор города из списка представленных (в которых возможно провести собеседование на момент оформления запроса).

Выбрать категорию визы исходя из заявленных в анкете целей (список откроется).

Выбрать подтип визы, которую нужно оформить. Например: для поездки с целью туристического ознакомления со страной нужно указать В2.

Следующие действия, которые предполагает запись на визу в США – внесение данных заграничного паспорта. В этом же окне потребуется ввести адрес проживания (регистрации), контактные номера телефонов. Дополнительно требуется указать адрес (письма вред ли будут приходить, но по правилам указать эти сведения необходимо).

Запись на визу в США для всей семьи

В ряде случаев в поездку заявитель отправляется не один, а с семьей. В этом случае в личном кабинете имеется удобная возможность оформить собеседование на визу в США сразу для всех родственников на одну дату. Если в поездку отправляются друзья или сослуживцы по работе, то для им следует создать отдельные профили для каждого человека. Основными заявителями являются супруги, дети и родители. Также имеется отдельная графа – «другие члены семьи».

Важно! Создать совместный тип записи могут только люди, чья категория совпадает, например, семья.

От личного присутствия на собеседование освобождаются дети до 14 лет. Документы в этом случае может предъявить законный представитель или основной заявитель на визу. В том случае, если производится запись только на подачу документов, а самого собеседования не планируется, то лучше оформить запись на каждого члена семьи в отдельности. Если есть возможность, то проходить этап собеседования лучше в Европе. Сейчас запись на визу США в Москве не производится практически по причине резкого сокращения числа работников.

На сайте после введения всех основных сведений нужно выбрать доступную дату, когда пройдет собеседование. Подтверждение о произведенной записи нужно обязательно распечатать.

Можно ли перенести запись на визу в США?

Перезапись на собеседование в Посольство США допускается. После осуществления основной записи человек имеет возможность перенести дату 3 раза. Если после 3 попыток человек не придет на собеседование, то квитанция будет считаться недействительной (оплата блокируется). Для назначения новой даты потребуется пройти повторную процедуру записи. Как и где лучше записаться на собеседование человек решает сам, исходя из ситуации в мире, места проживания.

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