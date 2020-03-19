Виза в Японию для россиян в 2020 году по-прежнему необходима. Но правила получения визы в Японию стали не такими строгими, как раньше, к тому же отсутствует консульский сбор за оформление. Всю актуальную на 2020 год информацию о процессе сбора и подачи документов для поездки в Японию узнайте из нашей статьи.

В 2017 году государство подписало соглашение с Россией о новых визовых правилах. Был отменен пункты, где туристы должны были сначала получить приглашение от японского гражданина. Для специальных разрешений наличие пригласительного письма остается в силе. Само оформление стало бесплатным. Однако гражданам РФ на данный момент попасть в Японию без визы все же не представляется возможным.

Виза в Японию для россиян — виды

Виза в Японию для россиян бывает двух видов. Выбор нужного разрешения зависит от цели и срока поездки.

Краткосрочный: туризм, деловой визит, поездка к родственникам /друзьям. Применим только однократный въезд с пребыванием не больше 15-ти, или 30-ти дней, и коридором в 90 суток. Продлить разрешение нельзя. Работать запрещается.

Долговременный: работа, учёба, лечение или воссоединение супругов. Срок действия – 1 год без права продления. Если потребуется снова поехать в Японию, то долгосрочную визу оформляют заново. Но процесс будет протекать быстрее и более лояльно.

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Для получения данного вида надо иметь веские причины. Иногда в Посольстве отказывают, предлагая оформить сначала краткосрочное разрешение.

Виза в Японию для россиян — нюансы получения

Учебное разрешение дает право на работу, но количество рабочего времени будет минимальным, и строго под контролем префектуры.

Рабочая виза в Японию в 2020 году оформляется при наличии уже заключенного договора, сертификата на работу и приглашения от работодателя. Он должен иметь лицензию на трудоустройство иностранцев. Эту визу выдают очень редко.

Куда обращаться за японской визой?

Подача заявления на визу в Японию в 2020 году для граждан, проживающих на территориях, которые входят в ведомство Посольства, осуществляется в г. Москве.

Консульства имеются в следующих городах:

Хабаровск принимает жителей материкового Дальнего Востока.

Владивосток – Приморский край, Магаданская обл. и Камчатка.

Санкт-Петербург – Ленинградская обл. и Карелия.

Имеется отделение на о. Сахалине для жителей островной территории.

По электронной и обычной почте документация не принимается. Подача через доверенных лиц осуществляется по письменному согласию заявителя. В согласии (доверенности) указать фамилию и инициалы соискателя и поверенного; их отношение друг к другу, контакты, дату составления и подписи. При подаче через организацию указываются её реквизиты и контактные данные.

Также, возможна подача документов через наш визовый центр МФВЦ. В этом случае вам не придется вникать в весь процесс, ожидать в очередях и переживать за правильность оформления документов.

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Виза в Японию для россиян — документы для подачи

Виза в Японию для россиян требует сбора необходимых бумаг. Принимаются только оригиналы (кроме тех, что указаны). Пакет нужно сложить в определенном порядке, в точности, как перечислено ниже. Анкета, маршрут и объяснительное письмо пишутся только на японском/английском языках.

Опросный лист

Анкета на визу в Японию подается в 2-х экземплярах. Её заполняют аккуратно, не пропуская ни один пункт (если каких-то данных нет, написать «No»). Самостоятельно наклеить на каждый экземпляр фотоснимки размером 45Х45мм. Лучше это сделать непосредственно перед тем, как отдать анкету для проверки сотруднику дипломатического представительства.

Паспорт

Актуальность – не меньше 6 месяцев с момента возвращения на родину. Сдаётся без обложки. Если паспорт нужен где-то еще, то можно предоставить оригинал, но сдать только ксерокопию страниц с личными данными. В пакете так же должна быть копия основного разворота гражданского паспорта и данные о регистрации.

Финансовые документы

Можно предоставить одну из следующих справок:

с места работы, где указан оклад, должность заявителя и проставлены все печати и подписи;

из банка о наличии средств на поездку – расчет на одного человека по $100 в сутки;

о доходах.

Если гражданин сам не оплачивает путешествие – о дополнительных документах уточняется в Посольстве.

Нюанс: даты выдачи выписки из банка должны быть позже, чем дата приобретения билетов. Если предоставляется справка с работы, то дополнительно рекомендуется сделать выписку из банка об остатке, так как в большинстве случаев сотрудники просят именно это подтверждение.

Билеты

Подтверждение наличия авиабилетов в обе стороны (распечатка брони или оригинал).

Программа поездки

Для туристической визы в Японию нужно составить подробный маршрут путешествия. Указать данные о рейсе (как прописано в авиабилетах), даты въезда/выезда, названия и контакты гостиниц, где запланировано остановиться (строго по документам – рекомендуется сделать распечатку брони на английским языке).

В случае оформления многократного разрешения требуется объяснительное письмо, где указаны причины въездов. Обязательно в пункте «Intended lenght of stay in Japan» анкеты нужно указать количество дней первого посещения, после записать «Multiple».

Для разных целей

Вышеуказанный пакет собирается для туристической поездки. В случае других причин для визы в Японию нужно вложить дополнительные документы.

Деловые поездки, программы по обмену, научные конференции:

В справке с места работы должна стоять пометка, что работник отправляется в командировку.

От приглашающей стороны требуется оригинал письма, составленный по Закону о миграции. Если едут сопровождающие лица – прилагается их список.

В программу поездки добавляется информация о предстоящих мероприятиях.

Если расходы берут на себя приглашающие лица: письменные гарантии, реквизиты и контакты.

Поездка к родственникам/друзьям:

Если оплачивает приглашающее лицо: гарантийное письмо, справка о доходах спонсора.

Документ о взаимоотношениях сторон: откопированные свидетельства о браке, рождении и др.

От приглашающего лица требуется письмо, где говорится о причине приглашения.

Работа:

Соискатель должен сначала получить сертификат «Of Eligibility» — рабочее разрешение выдается только на этом основании.

Если сертификат отсутствует, оформление происходит в Миграционном ведомстве Японии приглашающей стороной. Нужно принести оригинал документа, который возвратят потом вместе с загранпаспортом.

Визит супруга/супруги

Виза в Японию для россиян, желающих поехать в гости к своему супругу, выдается на короткий срок при наличии следующих оснований:

один из супругов – японец, но легально проживает в РФ (по ВнЖ или РВП);

брак был зарегистрирован больше 1 года назад;

не имеется никаких нарушений за предыдущие визиты в Японию;

для оформления многократного разрешения должны быть штампы, свидетельствующие о посещениях ранее;

Помимо основных бумаг заявитель добавляет свидетельства о браке и о совместном проживании. Должны совпадать адреса регистрации или в договоре о найме жилья указаны оба супруга.

Японец предоставляет:

копии страниц паспорта с личными данными, регистрацию и российскую визу;

копии разрешения на работу или РВП;

справка о доходах или с работы и выписка со счетов.

Для многократного разрешения обязательно предоставление копии посемейной книги (действует 3 месяца с даты выдачи).

Медицинские услуги

Для получения визы в Японию нужны гарантии от принимающей организации и медицинского учреждения, которое оказывает услуги. В официальном письме указываются все контактные данные, реквизиты, и печати. Информация о пациенте (пациентах) заносится латинским шрифтом. План лечения выдается принимающими сторонами.

В особых случаях для лечения выдают многократное разрешение на 3 года, по которому разрешается приехать один раз, но находиться в Японии до 90 суток.

Транзит

Транзитная виза в Японию выдается сроком до 72 часов. Японцы требуют соблюдать условие, что именно эта дорога является наиболее целесообразной или единственно возможной для перелета в третью страну. На сайте японского посольства указывается весь перечень стран, подходящих для данного следования. В список входят США, Австралия и другие государства тихоокеанского региона.

К документам нужно добавить копии: авиабилетов, в которых указана пересадка на японском аэропорту; визы в третью страну (при наличии безвизового режима для россиян – предоставлять не надо).

Перенос визы

Если старый загранпаспорт аннулирован, а там есть многократная японская виза, ее можно перенести в новый паспорт.

Для этого собирается пакет документов, куда входит 1 экземпляр визовой анкеты с фотографией, новый и старый загранпаспорта и копии страниц с личными данными, плюс копии страниц с визами.

Нюансы подачи

Документы требуется подавать не раньше, чем за 3 месяца до предполагаемого путешествия. Если не оговаривается срок действия конкретной справки, то её актуальность сохраняется ровно 3 месяца с момента выдачи.

Если не будет всех перечисленных бумаг – заявление не примут. Иногда сотрудники Посольства могут потребовать дополнительные подтверждения.

Рекомендуем посмотреть образец заполнения анкеты на визу в Японию на официальном сайте – там есть пояснения на русском языке.

Документы не должны быть скреплены стиплером или дыроколом. Освободите все от скрепок.

Подтверждения, копии и справки нужно подавать в формате А4. Принимается только один экземпляр – все лишнее следует убрать. Назад возвращается только загранпаспорт.

Виза в Японию для россиян — сроки и стоимость

С 2018 года россияне получают разрешение без уплаты консульского сбора. Сколько стоит виза в Японию для граждан других стран, можно узнать, позвонив в Консульство.

Рассмотрение занимает около 3 дней. Если все было правильно и документы предоставлены в полном объеме, то на 4 рабочий день загранпаспорт с новым визовым штампом можно забрать. Это является минимальным временем. На сайте Посольства Японии есть предупреждение, что данный срок не сокращается ни при каких обстоятельствах.

Во время праздников (японских и российских) срок будет больше. Обычно процесс затягивается на новогодние и майские дни.

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Документы лучше подавать заблаговременно, так как возможно собеседование с заявителем или могут попросить донести дополнительные справки.

Результаты

Если все требования на визу в Японию выполнены, документы приняты, то заявитель получает справку, где указаны итоги рассмотрения ходатайства:

При отсутствии замечаний назначают день выдачи разрешения.

При нехватке дополнительных бумаг указано, что нужно принести.

Когда возвращается весь пакет документов, то справка не выдается. Заявителю объяснят, что именно нужно переделать или включить в список. Как только все недочеты будут исправлены, можно вновь обратиться за разрешением.

Виза в Японию для россиян — риск отказа

При отказе в визе возвратят только загранпаспорт, все остальные бумаги останутся у сотрудника Посольства. Если причина – серьезная, то она не разглашается. Как показывает практика, отрицательное решение можно получить в ряде случаев:

Срок действия загранпаспорта заявителя истекает раньше, чем он возвратится на родину.

Не предоставлены гарантии возврата домой при запросе на однократное разрешение.

Документы неправильно оформлены или содержат ложные данные о заявителе.

Планируемый вид деятельности, статус и время пребывания заявителя в Стране Восходящего Солнца не соответствуют указанным пунктам в Законе о контроле над иммиграцией (Закон).

Соискатель попал под какой-либо из пунктов Закона, ст. 5. ч. 1 (причины отказа).

В случае неправильного заполнения документы можно подать в тот же день, взяв новый бланк анкеты и исправив указанные ошибки. Если же выявлены ложные данные – повторная подача будет возможна лишь через полгода.

Виза в Японию для россиян нужна в любом случае, так как безвизового режима между странами нет. Собрать и подготовить документы не сложно, если строго следовать всем рекомендациям. Но если вы сомневаетесь в своих силах, не знаете, как заполнить анкету или нет возможности лично приехать в японское Посольство, то обращайтесь в Визовый центр. Мы всегда готовы помочь!