Виза в Тайвань для россиян
Виза в Тайвань для россиян в 2020 году: оформление, сроки и стоимость
19.03.2020
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Виза в Японию для россиян в 2020 году: изменения, процесс оформления, сроки, документы и стоимость

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Виза в Японию для россиян

Виза в Японию для россиян в 2020 году по-прежнему необходима. Но правила получения визы в Японию стали не такими строгими, как раньше, к тому же отсутствует консульский сбор за оформление. Всю актуальную на 2020 год информацию о процессе сбора и подачи документов для поездки в Японию узнайте из нашей статьи.

В 2017 году государство подписало соглашение с Россией о новых визовых правилах. Был отменен пункты, где туристы должны были сначала получить приглашение от японского гражданина. Для специальных разрешений наличие пригласительного письма остается в силе. Само оформление стало бесплатным. Однако гражданам РФ на данный момент попасть в Японию без визы все же не представляется возможным.

Виза в Японию для россиян — виды

Виза в Японию для россиян

Виза в Японию для россиян бывает двух видов. Выбор нужного разрешения зависит от цели и срока поездки.

Краткосрочный: туризм, деловой визит, поездка к родственникам /друзьям. Применим только однократный въезд с пребыванием не больше 15-ти, или 30-ти дней, и коридором в 90 суток. Продлить разрешение нельзя. Работать запрещается.

Долговременный: работа, учёба, лечение или воссоединение супругов. Срок действия – 1 год без права продления. Если потребуется снова поехать в Японию, то долгосрочную визу оформляют заново. Но процесс будет протекать быстрее и более лояльно.

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Для получения данного вида надо иметь веские причины. Иногда в Посольстве отказывают, предлагая оформить сначала краткосрочное разрешение.

Виза в Японию для россиян — нюансы получения

Виза в Японию для россиян

Учебное разрешение дает право на работу, но количество рабочего времени будет минимальным, и строго под контролем префектуры.

Рабочая виза в Японию в 2020 году оформляется при наличии уже заключенного договора, сертификата на работу и приглашения от работодателя. Он должен иметь лицензию на трудоустройство иностранцев. Эту визу выдают очень редко.

Куда обращаться за японской визой?

Виза в Японию для россиян

Подача заявления на визу в Японию в 2020 году для граждан, проживающих на территориях, которые входят в ведомство Посольства, осуществляется в г. Москве.

Консульства имеются в следующих городах:

  • Хабаровск принимает жителей материкового Дальнего Востока.
  • Владивосток – Приморский край, Магаданская обл. и Камчатка.
  • Санкт-Петербург – Ленинградская обл. и Карелия.
  • Имеется отделение на о. Сахалине для жителей островной территории.

По электронной и обычной почте документация не принимается. Подача через доверенных лиц осуществляется по письменному согласию заявителя. В согласии (доверенности) указать фамилию и инициалы соискателя и поверенного; их отношение друг к другу, контакты, дату составления и подписи. При подаче через организацию указываются её реквизиты и контактные данные.

Также, возможна подача документов через наш визовый центр МФВЦ. В этом случае вам не придется вникать в весь процесс, ожидать в очередях и переживать за правильность оформления документов.

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Виза в Японию для россиян — документы для подачи

Страховка для шенгенской визы

Виза в Японию для россиян требует сбора необходимых бумаг. Принимаются только оригиналы (кроме тех, что указаны). Пакет нужно сложить в определенном порядке, в точности, как перечислено ниже. Анкета, маршрут и объяснительное письмо пишутся только на японском/английском языках.

Опросный лист

Анкета на визу в Японию подается в 2-х экземплярах. Её заполняют аккуратно, не пропуская ни один пункт (если каких-то данных нет, написать «No»). Самостоятельно наклеить на каждый экземпляр фотоснимки размером 45Х45мм. Лучше это сделать непосредственно перед тем, как отдать анкету для проверки сотруднику дипломатического представительства.

Паспорт

Актуальность – не меньше 6 месяцев с момента возвращения на родину. Сдаётся без обложки. Если паспорт нужен где-то еще, то можно предоставить оригинал, но сдать только ксерокопию страниц с личными данными. В пакете так же должна быть копия основного разворота гражданского паспорта и данные о регистрации.

Финансовые документы

Можно предоставить одну из следующих справок:

  • с места работы, где указан оклад, должность заявителя и проставлены все печати и подписи;
  • из банка о наличии средств на поездку – расчет на одного человека по $100 в сутки;
  • о доходах.

Если гражданин сам не оплачивает путешествие – о дополнительных документах уточняется в Посольстве.

Нюанс: даты выдачи выписки из банка должны быть позже, чем дата приобретения билетов. Если предоставляется справка с работы, то дополнительно рекомендуется сделать выписку из банка об остатке, так как в большинстве случаев сотрудники просят именно это подтверждение.

Билеты

Подтверждение наличия авиабилетов в обе стороны (распечатка брони или оригинал).

Программа поездки

Для туристической визы в Японию нужно составить подробный маршрут путешествия. Указать данные о рейсе (как прописано в авиабилетах), даты въезда/выезда, названия и контакты гостиниц, где запланировано остановиться (строго по документам – рекомендуется сделать распечатку брони на английским языке).

В случае оформления многократного разрешения требуется объяснительное письмо, где указаны причины въездов. Обязательно в пункте «Intended lenght of stay in Japan» анкеты нужно указать количество дней первого посещения, после записать «Multiple».

Для разных целей

Вышеуказанный пакет собирается для туристической поездки. В случае других причин для визы в Японию нужно вложить дополнительные документы.

Деловые поездки, программы по обмену, научные конференции:

  • В справке с места работы должна стоять пометка, что работник отправляется в командировку.
  • От приглашающей стороны требуется оригинал письма, составленный по Закону о миграции. Если едут сопровождающие лица – прилагается их список.
  • В программу поездки добавляется информация о предстоящих мероприятиях.
  • Если расходы берут на себя приглашающие лица: письменные гарантии, реквизиты и контакты.

Поездка к родственникам/друзьям:

  • Если оплачивает приглашающее лицо: гарантийное письмо, справка о доходах спонсора.
  • Документ о взаимоотношениях сторон: откопированные свидетельства о браке, рождении и др.
  • От приглашающего лица требуется письмо, где говорится о причине приглашения.
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Работа:

  • Соискатель должен сначала получить сертификат «Of Eligibility» — рабочее разрешение выдается только на этом основании.
  • Если сертификат отсутствует, оформление происходит в Миграционном ведомстве Японии приглашающей стороной. Нужно принести оригинал документа, который возвратят потом вместе с загранпаспортом.

Визит супруга/супруги

Виза невесты в Японию

Виза в Японию для россиян, желающих поехать в гости к своему супругу, выдается на короткий срок при наличии следующих оснований:

  • один из супругов – японец, но легально проживает в РФ (по ВнЖ или РВП);
  • брак был зарегистрирован больше 1 года назад;
  • не имеется никаких нарушений за предыдущие визиты в Японию;
  • для оформления многократного разрешения должны быть штампы, свидетельствующие о посещениях ранее;

Помимо основных бумаг заявитель добавляет свидетельства о браке и о совместном проживании. Должны совпадать адреса регистрации или в договоре о найме жилья указаны оба супруга.

Японец предоставляет:

  • копии страниц паспорта с личными данными, регистрацию и российскую визу;
  • копии разрешения на работу или РВП;
  • справка о доходах или с работы и выписка со счетов.

Для многократного разрешения обязательно предоставление копии посемейной книги (действует 3 месяца с даты выдачи).

Медицинские услуги

Страховка для шенгенской визы

Для получения визы в Японию нужны гарантии от принимающей организации и медицинского учреждения, которое оказывает услуги. В официальном письме указываются все контактные данные, реквизиты, и печати. Информация о пациенте (пациентах) заносится латинским шрифтом. План лечения выдается принимающими сторонами.

В особых случаях для лечения выдают многократное разрешение на 3 года, по которому разрешается приехать один раз, но находиться в Японии до 90 суток.

Транзит

Виза в Японию для россиян

Транзитная виза в Японию выдается сроком до 72 часов. Японцы требуют соблюдать условие, что именно эта дорога является наиболее целесообразной или единственно возможной для перелета в третью страну. На сайте японского посольства указывается весь перечень стран, подходящих для данного следования. В список входят США, Австралия и другие государства тихоокеанского региона.

К документам нужно добавить копии: авиабилетов, в которых указана пересадка на японском аэропорту; визы в третью страну (при наличии безвизового режима для россиян – предоставлять не надо).

Перенос визы

Если старый загранпаспорт аннулирован, а там есть многократная японская виза, ее можно перенести в новый паспорт.

Для этого собирается пакет документов, куда входит 1 экземпляр визовой анкеты с фотографией, новый и старый загранпаспорта и копии страниц с личными данными, плюс копии страниц с визами.

Нюансы подачи

Многофункциональный визовый центр

Документы требуется подавать не раньше, чем за 3 месяца до предполагаемого путешествия. Если не оговаривается срок действия конкретной справки, то её актуальность сохраняется ровно 3 месяца с момента выдачи.

Если не будет всех перечисленных бумаг – заявление не примут. Иногда сотрудники Посольства могут потребовать дополнительные подтверждения.

Рекомендуем посмотреть образец заполнения анкеты на визу в Японию на официальном сайте – там есть пояснения на русском языке.

Документы не должны быть скреплены стиплером или дыроколом. Освободите все от скрепок.

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Подтверждения, копии и справки нужно подавать в формате А4. Принимается только один экземпляр – все лишнее следует убрать. Назад возвращается только загранпаспорт.

Виза в Японию для россиян — сроки и стоимость

Многофункциональный визовый центр

С 2018 года россияне получают разрешение без уплаты консульского сбора. Сколько стоит виза в Японию для граждан других стран, можно узнать, позвонив в Консульство.

Рассмотрение занимает около 3 дней. Если все было правильно и документы предоставлены в полном объеме, то на 4 рабочий день загранпаспорт с новым визовым штампом можно забрать. Это является минимальным временем. На сайте Посольства Японии есть предупреждение, что данный срок не сокращается ни при каких обстоятельствах.

Во время праздников (японских и российских) срок будет больше. Обычно процесс затягивается на новогодние и майские дни.

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Документы лучше подавать заблаговременно, так как возможно собеседование с заявителем или могут попросить донести дополнительные справки.

Результаты

Если все требования на визу в Японию выполнены, документы приняты, то заявитель получает справку, где указаны итоги рассмотрения ходатайства:

  • При отсутствии замечаний назначают день выдачи разрешения.
  • При нехватке дополнительных бумаг указано, что нужно принести.

Когда возвращается весь пакет документов, то справка не выдается. Заявителю объяснят, что именно нужно переделать или включить в список. Как только все недочеты будут исправлены, можно вновь обратиться за разрешением.

Виза в Японию для россиян — риск отказа

При отказе в визе возвратят только загранпаспорт, все остальные бумаги останутся у сотрудника Посольства. Если причина – серьезная, то она не разглашается. Как показывает практика, отрицательное решение можно получить в ряде случаев:

  • Срок действия загранпаспорта заявителя истекает раньше, чем он возвратится на родину.
  • Не предоставлены гарантии возврата домой при запросе на однократное разрешение.
  • Документы неправильно оформлены или содержат ложные данные о заявителе.
  • Планируемый вид деятельности, статус и время пребывания заявителя в Стране Восходящего Солнца не соответствуют указанным пунктам в Законе о контроле над иммиграцией (Закон).
  • Соискатель попал под какой-либо из пунктов Закона, ст. 5. ч. 1 (причины отказа).

В случае неправильного заполнения документы можно подать в тот же день, взяв новый бланк анкеты и исправив указанные ошибки. Если же выявлены ложные данные – повторная подача будет возможна лишь через полгода.

Виза в Японию для россиян нужна в любом случае, так как безвизового режима между странами нет. Собрать и подготовить документы не сложно, если строго следовать всем рекомендациям. Но если вы сомневаетесь в своих силах, не знаете, как заполнить анкету или нет возможности лично приехать в японское Посольство, то обращайтесь в Визовый центр. Мы всегда готовы помочь!

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