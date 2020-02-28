Виза в Швецию для россиян подлежит обязательному оформлению в тех случаях, если нужно поехать в гости, посмотреть достопримечательности или устроиться на работу. Мы расскажем, где и как оформить разрешение, и какие документы понадобится собрать.

Швеция с 1996 года – участник Евросоюза и входит в зону Шенгена. Однако здесь ведется особый контроль въезжающих в западных и южных портовых зонах и на мосту Эрессун.

В Шведском Королевстве вместо евро используется национальная валюта – крона. В последнее время государство стремится перейти на электронные деньги, полностью убирая наличный расчет. Здесь качественная медицина, стабильность и в целом очень высокий уровень жизни.

Виза в Швецию для россиян — Транзит категории «А»

Позволяет лицам, отправляющимся в третьи страны, осуществлять пересадку на территории Королевства, с условием, что срок нахождения не превысит 5 суток. К визе в третью страну нужно приложить билеты и бронь номера в гостинице Швеции на дни транзита.

Если требуется на пересадку менее 24 часов без выхода за территорию аэропорта – виза в Швецию для россиян не оформляется.

Виза в Швецию для россиян — Шенген категории «С»

Дает право проживать на территории страны 90 суток в течение полугода. Целями въезда могут быть туризм, посещение родных и друзей, краткосрочные учебные курсы, конференции или бизнес. Разрешение на пересечение границы бывает однократным, двукратным или многократным.

По новым правилам ЕС, выдача шенгенских виз в Швецию проходит под строгим контролем. Заявители, оформляющие визу впервые, теперь не могут сразу претендовать на многократные разрешения. Оформить мульт можно будет только при наличии предыдущих поездок и отсутствии миграционных нарушений.

Виза в Швецию для россиян — Национальный тип «D»

Выдается для долгосрочных поездок сроком до 1 года. Цели: рабочий контракт, образование, воссоединение с родственниками-гражданами ЕС. Дает право в дальнейшем получить вид на жительство, а потом гражданство.

Виза в Швецию для россиян — Где оформить

Виза в Швецию для россиян оформляется в Посольстве или через Визовые центры. Посольство в Москве находится на ул. Мосфильмовской, д. 60. Консульство располагается в Санкт-Петербурге по ул. Малой Конюшенной, д. 1/3. Визовые центры есть в крупных городах РФ.

На прием в Посольство нужно предварительно записаться по телефону (контакты есть на официальных сайтах). В ВЦ запись не требуется.

Собрать документы и явиться по времени на приём. Иногда сотрудники назначают собеседование, если сомневаются в каких-либо документах или хотят что-то уточнить. Обычно оно проводится для претендентов на национальную визу.

За визой в Швецию можно обратиться в консульские отделы Финляндии (Петрозаводск), Польши (Калининград) и Норвегии (Мурманск).

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При первом оформлении нужно пройти дактилоскопию и сдать биометрические данные. Если за последние 5 лет заявитель проходил эти процедуры – ничего делать не надо. Освобождены так же дети до 12 лет и инвалиды.

Виза в Швецию для россиян — пакет документов

Для любого типа визы в Швецию потребуется собрать базовый комплект документов. В него входят:

1. Паспорта

Заграничный должен действовать как минимум 3 месяца после даты возвращения заявителя на родину. Иметь больше двух свободных разворотов для визы.

Российский паспорт потребуется предъявить перед сдачей документов. Необходимо сделать ксерокопии страниц с личной информацией.

Дети так же должны иметь свой заграничный паспорт.

2. Анкета

Заполняется на распечатанном бланке №119031 (есть в ВЦ или на сайтах Посольства). Язык – английский или шведский. Подпись нужно ставить в 2-х местах в присутствии сотрудника. За несовершеннолетних граждан расписываются законные представители.

Записи должны быть без ошибок, строго в соответствии с имеющимися документами и справками. Все правила заполнения есть на официальных ресурсах Посольства. Если возникнут затруднения, лучше обратиться в ВЦ.

3. Фото

Какая фотография требуется для визы в Швецию, прописано в международном стандарте IQAO:

Размер 35х45 мм, белый фон;

Спокойное выражение, без мимики и улыбки, взгляд строго прямо;

Лицо не закрыто очками, головными уборами, длинной челкой;

Не допускается цветокоррекция, «красные глаза», ретушь и т.п. исправления;

От макушки до подбородка должно сохраняться 32-36 мм;

Изображение занимает 75-80% всего снимка.

Требуется снимок, сделанный не более чем 6 месяцев назад.

4. Страховка

Медицинский полис оформляется на весь срок поездки, за исключением мультивизы. Для нее требуется только на первый въезд. Покрытие более €30 000 для всей Еврозоны. Полис можно получить в Визовом центре.

5. Транспорт и жильё

Для оформления визы в Швецию потребуется заранее забронировать авиа или ж/д билеты в оба конца, и подтверждение приложить к пакету документов. В случае поездки на авто нужны права международного образца, страховка «Грин-кард» и ПТС.

Подтверждением наличия жилья может служить бронь номера в отеле, пригласительное письмо или договор аренды.

6. Финансовые гарантии

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Выписка из банка о наличии средств для путешествия. Размер рассчитывается, исходя из предполагаемых количества дней пребывания, умноженных на €47 (или 450 крон) по курсу на день подачи заявления.

В базовый комплект вкладывается подписанное согласие на обработку данных и квитанция об оплате консульского сбора.

Нюансы

Дополнительные документы собираются в зависимости от целей въезда и социального статуса заявителя:

Справка с работы с указанием должности и оклада (служит для подтверждения связей с родиной). Если ИП – регистрация и наличие учёта в ФНС. Пенсионеры предъявляют копию пенсионной книжки.

Студенты – справку о зачислении в шведское учебное заведение или студенческий билет. В случае, если заявитель учится в РФ, а едет на курсы или с другой целью, достаточно студенческого билета.

Спонсорское письмо – если у заявителя нет собственных средств для путешествия. Спонсор предоставляет копию паспорта и справку о доходах.

Национальная виза

Для рабочих, студентов и родственников граждан Швеции оформляется виза типа «D» по анкете 69011. После прибытия в страну нужно затребовать отмену срока действия загранпаспорта. Полис не требуется, но в дип. представительстве рекомендуют все же его приобрести. Документы подаются через Посольство.

Дети

Виза в Швецию для россиян, не достигших 18 лет, мало отличается от разрешения для взрослых. Нужно предоставить свидетельство о рождении. Анкета заполняется и подписывается родителями/опекунами. В случае выезда только с одним из родителей или с третьими лицами требуется заверенное родительское разрешение.

Виза по приглашению

Приглашающий резидент Швеции заполняет анкету формы 241011. Её копию вместе с налоговой выпиской «Personbevis» высылает приглашенному лицу. Потребуется подтверждение родственных или дружеских связей. В случае оплаты расходов – справка о доходах приглашающего и письменное согласие. Срок действия всех бумаг от приглашающей стороны – 3 месяца.

Стоимость

Сколько будет стоить виза в Швецию, зависит от ее типа:

За обычную шенгенскую – сбор € 35, за срочность € 70.

Национальная обойдется € 60.

Освобождены дети до 6 лет, учащиеся шведских вузов, дипломаты и родственники граждан ЕС.

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Стоимость услуг ВЦ оплачивается отдельно. Срочная виза в Швецию для россиян оформляется только через Консульские отделы.

Что делать, если получен отказ в визе?

Срок рассмотрения около 10 дней, национальная рассматривается немного дольше. Как идет процесс оформления визы – можно отследить на сайте Визового цента, а результат из Посольства Швеции сообщается письменно. В случае отказа в визе информация приходит быстро. На паспорт ставится штамп.

Причины могут быть разные: от ошибок в документах до нарушений визового режима. Апелляция возможна во всех случаях, кроме мошенничества с документами и попыток въезда с другой визой.

Виза в Швецию для россиян вполне доступна. Требуется только правильно оформить документы и не иметь никаких нарушений в предыдущие поездки по Евросоюзу.

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