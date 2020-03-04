Для путешествия на северную часть Скандинавского полуострова нужна виза в Норвегию для россиян. Мы расскажем, где ее получить, какие бумаги потребуются, сколько времени займет процесс оформления.

Норвежское Королевство не является членом Евросоюза, однако подписало соглашение о свободном въезде. Имея действующее многократное шенгенское разрешение, россияне могут поехать в Норвегию без оформления дополнительной визы.

Виза в Норвегию для россиян — типы

В 2020 году россиянам в Норвегию доступны следующие типы виз:

Виза в Норвегию для россиян типа «А»

Нужна для проезда через транспортный узел на территории Королевства, если визит затягивается более чем на сутки. Если же планируется пробыть менее 24 часов и не выходить в город, то транзитный документ оформлять не надо.

Виза в Норвегию для россиян типа «С»

Разрешается безвыездно жить не более 90 суток. Исходя от визовой истории заявителя на момент оформления, можно получить вид «С» на один, два или множество въездов. Цели поездки: туризм, бизнес, посещение родственников, краткосрочные курсы.

Виза в Норвегию для россиян типа «D»

Для поездки в Королевство на длительный срок со следующими целями: полноценное образование, работа, обмен «Au Pair» или воссоединение близких родственников. Чтобы ее получить, предварительно нужно оформить разрешение на проживание. Прибыв в страну, требуется регистрация в отделе полиции по месту пребывания. Срок действия – 1 год с правом продления.

Но иногда (при условии, что заявителю уже исполнилось 24 года), сначала выдается виза на 7 суток. За это время соискатель обязан приехать в Королевство и оформить бумаги для РВП. Такая виза в Норвегию для россиян выдается, когда планируется воссоединение с супругом или детьми, легально проживающими на норвежской земле. После подачи документов разрешается находиться в Королевстве до выхода решения, при этом нельзя работать, учиться, получать пособия и т.п.

Поморская виза

Наличие данного документа разрешает россиянам неограниченно пересекать границу в зоне Стурскуга и Борисоглебска без визы и отметок в паспорте, и жить в Норвегии по 2 недели. Срок действия – до 5 лет. Для этого нужно законно проживать более 3 лет в приграничной местности, к которой относятся территории Архангельской и Мурманской областей, Заполярного, Печенги, Корзуново, Найдена и Никеля.

Заявление подается через сайт Посольства. Решение отправят на электронную почту после оплаты сбора. Его распечатать, подписать и приложить к собранным документам: загранпаспорту, паспорту РФ и их копиями. Детям потребуется свидетельство о рождении, копия прописки и, при наличии визы родителей. Документы отправить в Посольство, сдать биоданные.

Сбор не сдают лица младше 18 и старше 60 лет, а так же учащиеся очной формы. Работать, открывать бизнес и пр. запрещается.

Виза в Норвегию для россиян — пакет документов

Любая виза в Норвегию для россиян (кроме поморской), требует сбора определенных справок и подтверждений. В базовый комплект документации входят:

Удостоверения личности

Заграничный паспорт, действительный больше 3 месяцев после того, как заявитель приедет на родину. В нём 2 свободные страницы. Ксерокопия страницы с персональными сведениями.

Паспорт РФ и ксерокопии листов с личной информацией и регистрацией.

Анкета

Заполняется в подачу заявки на электронном ресурсе Посольства. В это же время нужно онлайн уплатить консульский сбор. Ответ на заявку нужно распечатать, подписать и взять с собой.

Фотография

Получение визы в Норвегию требует подачи одного свежего фотоснимка 35Х45, соответствующего требованиям IQAO. Снимок должен быть четким и качественным, выполненным на белом однотонном фоне.

Медицинский полис

Страховка с действием на территории всей Еврозоны и покрытием более €30 000. Одного или двух въездов полис должен распространяться на весь срок поездки. Если оформляется мульт – страхование требуется только для срока первого посещения: этот пункт надо отметить в заявке.

Жильё

Подтверждением наличия места жительства служат: оплаченные апартаменты в гостинице, договор аренды частного жилого дома, пригласительное письмо с адресом.

Финансовые гарантии

Справка из банка о наличии средств на счетах. На каждый день поездки нужно иметь более € 50 на одного человека. Эту бумагу может заменить письмо от спонсора с согласием оплачивать все расходы заявителя, подтвержденное копией паспорта и справкой о доходах.

Транспорт

Бронь билетов в оба конца. При путешествии на личном ТС, предоставляются копия международных прав водителя, техпаспорт авто и «Грин-кард».

Дополнительные справки

Приглашение предъявляют лица, отправляющиеся в гости или для ведения бизнеса. Письмо от приглашающего лица должно содержать личные данные обеих сторон, характер связи, даты и цель въезда, копии паспорта или лицензии, поручительство.

Для студентов оформляется справка из образовательной организации, а так же предоставляется студенческий билет или приглашение.

Оформление визы невесты: письмо из Норвегии от будущего супруга (сожителя, партнера) с личными данными и обстоятельствами поездки. Требуется справка из ЗАГСа, что соискатель не состоит в браке.

Участники мероприятий предоставляют запрос-приглашение или другие подтверждения. При наличии норвежской собственности нужно предоставить ксерокопии бумаг о приобретении недвижимости.

Для трудоустройства нужно получить разрешение, выданное службой миграции в Норвегии, потом оформить рабочую визу. Разрешение заказывает приглашающая сторона. Работодатель так же присылает приглашение, которое должно подтвердить цели въезда.

Детям до 14 лет заявка заполняется и подписывается родителем. Дополнительно нужны свидетельство о рождении, нотариально подтвержденное согласие на выезд от другого родителя (когда ребенок едет с одним), копии родительских виз и паспорта РФ.

Лица, впервые за 5 лет оформляющие любую визу, не только в Норвегию, должны сдать биометрические данные и дактилоскопию.

Сроки рассмотрения

Документы рассматриваются 10 суток. В некоторых случаях сотрудники Посольства продляют сроки до 1 месяца, так как заявку могут отправить в Иммиграционный директорат. Крайне редко документы оформляются 1.5-2 месяца.

Срочные визы выдаются при чрезвычайных обстоятельствах (болезнь родственника и т.п.) исключительно через Посольство.

Адреса

Виза в Норвегию для россиян оформляется через Посольство или Визовый центр. Посольские отделы находятся:

Москва, ул. Поварская, 7. Тел.: +7 499 951-10-00 (14.00-15.00).

Санкт-Петербург, ул. Бол. Разночинная, 16 А. Тел.:+7 812 309-39-53

Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5.

Визовые центры с аккредитацией имеются во многих крупных городах РФ.

Например наш визовый центр МФВЦ вы можете найти по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар: Красных партизан 152. офис 112 Ставропольская 124/1.

Стоимость

Сколько будет стоить виза в Норвегию, зависит от вида разрешения:

Обычный шенген – €35, за срочность – €70.

Поморская виза – €20.

Долгосрочные визы «D», исходя из цели поездки – от 1100 до 11000 норвежских крон.

Оплачивается картами «VISA» и «Master CARD» в соответствии с курсом валюты.

Освобождены от уплаты сбора следующие лица:

Дети до 6-летнего возраста.

Члены семьи граждан, легально живущих в Норвегии.

Инвалиды и сопровождающее лицо.

Участвующие в мероприятиях международного статуса, гуманитарных миссиях, образовательных программах или по обмену.

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Отказ в норвежской визе

Отказ в визе получают по следующим причинам:

отсутствие справок,

ошибки в представленных бумагах и в заявке,

нарушения визового режима или ранее полученные отказы в шенгене.

Апелляция разрешается в течение 3 недель с момента получения отрицательного решения.

Виза в Норвегию для россиян потребуется для поездки по любым целям. Исключение: транзит до 24 часов, наличие действующего шенгена или прописка на приграничной территории. Оформление документов – процесс не сложный, но если вы не уверены в собственных силах, то лучше обратиться в Визовый центр.

В визовом центре МФВЦ вы можете получить визу без риска. Ведь если вы станете первым, кому отказали в визе по нашей вине, то мы возвращаем деньги с учетом консульских сборов. Получите визу в Норвегию прямо сейчас: