Виза в Швецию для россиян
Виза в Швецию для россиян
28.02.2020
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Виза в Норвегию для россиян в 2020 году. Как оформить?

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Виза в Норвегию для россиян

Для путешествия на северную часть Скандинавского полуострова нужна виза в Норвегию для россиян. Мы расскажем, где ее получить, какие бумаги потребуются, сколько времени займет процесс оформления.

Норвежское Королевство не является членом Евросоюза, однако подписало соглашение о свободном въезде. Имея действующее многократное шенгенское разрешение, россияне могут поехать в Норвегию без оформления дополнительной визы.

Виза в Норвегию для россиян — типы

Виза в Норвегию для россиян

В 2020 году россиянам в Норвегию доступны следующие типы виз:

Виза в Норвегию для россиян типа «А»

Виза в Норвегию для россиян

Нужна для проезда через транспортный узел на территории Королевства, если визит затягивается более чем на сутки. Если же планируется пробыть менее 24 часов и не выходить в город, то транзитный документ оформлять не надо.

Виза в Норвегию для россиян типа «С»

Виза в Норвегию для россиян

Разрешается безвыездно жить не более 90 суток. Исходя от визовой истории заявителя на момент оформления, можно получить вид «С» на один, два или множество въездов. Цели поездки: туризм, бизнес, посещение родственников, краткосрочные курсы.

Виза в Норвегию для россиян типа «D»

Виза в Норвегию для россиян

Для поездки в Королевство на длительный срок со следующими целями: полноценное образование, работа, обмен «Au Pair» или воссоединение близких родственников. Чтобы ее получить, предварительно нужно оформить разрешение на проживание. Прибыв в страну, требуется регистрация в отделе полиции по месту пребывания. Срок действия – 1 год с правом продления.

Но иногда (при условии, что заявителю уже исполнилось 24 года), сначала выдается виза на 7 суток. За это время соискатель обязан приехать в Королевство и оформить бумаги для РВП. Такая виза в Норвегию для россиян выдается, когда планируется воссоединение с супругом или детьми, легально проживающими на норвежской земле. После подачи документов разрешается находиться в Королевстве до выхода решения, при этом нельзя работать, учиться, получать пособия и т.п.

Поморская виза

Наличие данного документа разрешает россиянам неограниченно пересекать границу в зоне Стурскуга и Борисоглебска без визы и отметок в паспорте, и жить в Норвегии по 2 недели. Срок действия – до 5 лет. Для этого нужно законно проживать более 3 лет в приграничной местности, к которой относятся территории Архангельской и Мурманской областей, Заполярного, Печенги, Корзуново, Найдена и Никеля.

Заявление подается через сайт Посольства. Решение отправят на электронную почту после оплаты сбора. Его распечатать, подписать и приложить к собранным документам: загранпаспорту, паспорту РФ и их копиями. Детям потребуется свидетельство о рождении, копия прописки и, при наличии визы родителей. Документы отправить в Посольство, сдать биоданные.

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Сбор не сдают лица младше 18 и старше 60 лет, а так же учащиеся очной формы. Работать, открывать бизнес и пр. запрещается.

Виза в Норвегию для россиян — пакет документов

Виза в Ирландию для россиян

Любая виза в Норвегию для россиян (кроме поморской), требует сбора определенных справок и подтверждений. В базовый комплект документации входят:

Удостоверения личности

Заграничный паспорт, действительный больше 3 месяцев после того, как заявитель приедет на родину. В нём 2 свободные страницы. Ксерокопия страницы с персональными сведениями.

Паспорт РФ и ксерокопии листов с личной информацией и регистрацией.

Анкета

Заполняется в подачу заявки на электронном ресурсе Посольства. В это же время нужно онлайн уплатить консульский сбор. Ответ на заявку нужно распечатать, подписать и взять с собой.

Фотография

Получение визы в Норвегию требует подачи одного свежего фотоснимка 35Х45, соответствующего требованиям IQAO. Снимок должен быть четким и качественным, выполненным на белом однотонном фоне.

Медицинский полис

Страховка с действием на территории всей Еврозоны и покрытием более €30 000. Одного или двух въездов полис должен распространяться на весь срок поездки. Если оформляется мульт – страхование требуется только для срока первого посещения: этот пункт надо отметить в заявке.

Жильё

Подтверждением наличия места жительства служат: оплаченные апартаменты в гостинице, договор аренды частного жилого дома, пригласительное письмо с адресом.

Финансовые гарантии

Справка из банка о наличии средств на счетах. На каждый день поездки нужно иметь более € 50 на одного человека. Эту бумагу может заменить письмо от спонсора с согласием оплачивать все расходы заявителя, подтвержденное копией паспорта и справкой о доходах.

Транспорт

Бронь билетов в оба конца. При путешествии на личном ТС, предоставляются копия международных прав водителя, техпаспорт авто и «Грин-кард».

Дополнительные справки

Документы на визу в Латвию

Приглашение предъявляют лица, отправляющиеся в гости или для ведения бизнеса. Письмо от приглашающего лица должно содержать личные данные обеих сторон, характер связи, даты и цель въезда, копии паспорта или лицензии, поручительство.

Для студентов оформляется справка из образовательной организации, а так же предоставляется студенческий билет или приглашение.

Оформление визы невесты: письмо из Норвегии от будущего супруга (сожителя, партнера) с личными данными и обстоятельствами поездки. Требуется справка из ЗАГСа, что соискатель не состоит в браке.

Участники мероприятий предоставляют запрос-приглашение или другие подтверждения. При наличии норвежской собственности нужно предоставить ксерокопии бумаг о приобретении недвижимости.

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Для трудоустройства нужно получить разрешение, выданное службой миграции в Норвегии, потом оформить рабочую визу. Разрешение заказывает приглашающая сторона. Работодатель так же присылает приглашение, которое должно подтвердить цели въезда.

Детям до 14 лет заявка заполняется и подписывается родителем. Дополнительно нужны свидетельство о рождении, нотариально подтвержденное согласие на выезд от другого родителя (когда ребенок едет с одним), копии родительских виз и паспорта РФ.

Лица, впервые за 5 лет оформляющие любую визу, не только в Норвегию, должны сдать биометрические данные и дактилоскопию.

Сроки рассмотрения

Документы рассматриваются 10 суток. В некоторых случаях сотрудники Посольства продляют сроки до 1 месяца, так как заявку могут отправить в Иммиграционный директорат. Крайне редко документы оформляются 1.5-2 месяца.

Срочные визы выдаются при чрезвычайных обстоятельствах (болезнь родственника и т.п.) исключительно через Посольство.

Адреса

Виза в Норвегию для россиян оформляется через Посольство или Визовый центр. Посольские отделы находятся:

  • Москва, ул. Поварская, 7. Тел.: +7 499 951-10-00 (14.00-15.00).
  • Санкт-Петербург, ул. Бол. Разночинная, 16 А. Тел.:+7 812 309-39-53
  • Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5.

Визовые центры с аккредитацией имеются во многих крупных городах РФ.

Например наш визовый центр МФВЦ вы можете найти по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар: Красных партизан 152. офис 112 Ставропольская 124/1.

Стоимость

Стоимость шенгенской визы

Сколько будет стоить виза в Норвегию, зависит от вида разрешения:

  • Обычный шенген – €35, за срочность – €70.
  • Поморская виза – €20.
  • Долгосрочные визы «D», исходя из цели поездки – от 1100 до 11000 норвежских крон.

Оплачивается картами «VISA» и «Master CARD» в соответствии с курсом валюты.

Освобождены от уплаты сбора следующие лица:

  • Дети до 6-летнего возраста.
  • Члены семьи граждан, легально живущих в Норвегии.
  • Инвалиды и сопровождающее лицо.
  • Участвующие в мероприятиях международного статуса, гуманитарных миссиях, образовательных программах или по обмену.

Узнайте, сколько стоит оформление визы в Норвегию в МФВЦ с гарантией:

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Вы можете получить визу не выходя из дома, по 1 документу. Также, вы получите скидку 500 рублей на первое оформление!

Отказ в норвежской визе

Отказ в визе получают по следующим причинам:

  • отсутствие справок,
  • ошибки в представленных бумагах и в заявке,
  • нарушения визового режима или ранее полученные отказы в шенгене.

Апелляция разрешается в течение 3 недель с момента получения отрицательного решения.

Виза в Норвегию для россиян потребуется для поездки по любым целям. Исключение: транзит до 24 часов, наличие действующего шенгена или прописка на приграничной территории. Оформление документов – процесс не сложный, но если вы не уверены в собственных силах, то лучше обратиться в Визовый центр.

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В визовом центре МФВЦ вы можете получить визу без риска. Ведь если вы станете первым, кому отказали в визе по нашей вине, то мы возвращаем деньги с учетом консульских сборов. Получите визу в Норвегию прямо сейчас:

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