Виза в Ирландию для россиян нужна в обязательном порядке, потому как шенгенское разрешение в этом государстве не действует. Мы расскажем, как получить право на въезд в данное государство, какие документы потребуются и куда с ними обращаться.

Ирландия входит в Евросоюз, но не подписывала соглашение в Шенгене, так же как и Великобритания. Поэтому требуется оформление национальной визы для посещения юга страны.

Граждане, имеющие действующую английскую визу, могут ей пользоваться на территории южной и северной части Ирландии. Условие: въезд должен осуществиться через Великобританию. Но ирландское разрешение в самой Англии недействительно. Давайте разберемся, какая виза нужна в Ирландию и как её получить.

Виза в Ирландию для россиян — категории

Национальная виза в Ирландию для россиян, в зависимости от срока пребывания в стране, предполагает наличие трех подтипов:

Транзит – действует для поездок в третьи страны через ирландские транспортные узлы. Оформляется при наличии билетов и действующего разрешения для государства назначения.

Short Saty-C – выдается со сроком пребывания 3 месяца в течение полугода. Цели: деловые командировки, туризм, гости, участие в мероприятии, краткосрочные курсы и другое.

Long Stay–D разрешает долгосрочное пребывание согласно целям: воссоединение семьи, наука и обучение, работа по контракту. Обычно разрешен только однократный въезд, за исключением медработников и владельцев «Грин-кард».

При первом обращении заявитель чаще всего получает тип С. При наличии положительной визовой истории можно получить разрешение от года до 5 лет на один въезд.

В 2020 году многократные визы Ирландия выдает только в редких случаях и при наличии очень веских причин (приветствуются успешные предприниматели, врачи и научные работники).

Виза в Ирландию для россиян — где оформить?

С 22.10 2018 г оформлением занимаются визовые центры, которые передают документы в «VFS Global», являющийся официальным представителем ирландского Посольства (см. https://www.dfa.ie/irish-embassy/russia/visas/visas-for-ireland/). Процесс оформления проходит быстро, так как представительства «VFS Global» имеются во многих крупных городах РФ.

Адреса центров и контактные данные можно найти на официальном сайте VFS Global https://www.vfsglobal.com/ireland/russia/. Там же содержится информация о графике работы и дополнительных выходных днях.

Нужно оставить заявку на сайте и собрать документы. В отличие от шенгенской визы, биометрика сдается, когда гражданин приезжает в Ирландию по категории D. Приехав, необходимо в течение 90 суток обратиться в Национальное миграционное бюро, зарегистрироваться и заодно сдать биометрические данные.

Виза в Ирландию для россиян — сбор документов

В основной пакет, независимо от нужного типа визы в Ирландию, входят следующие документы:

1. Заграничный и гражданский паспорта

Делаются их копии с личными данными. Действие загранки должно продолжаться еще год после того, как гражданин вернется домой. При наличии загранпаспортов, утративших действие, нужны копии страниц с визами.

2. Фотоснимки

Нужны 2 цветных фотографии размером 35Х45 мм, сделанные не далее чем за 6 месяцев до подачи документов. Изображение должно быть четким, на светлом фоне. Лицо – не менее 75% снимка, видна шея и верхняя часть плеч. Не допускаются затемненные очки, шляпы, челка, скрывающая лицо.

4. Медицинский страховой полис

Для визы в Ирландию требуется полис международного образца с покрытием не менее €30000 и зоной действия во всем Евросоюзе.

5. Анкета

Опросный лист заполняется в электронном виде, на сайте Службы Натурализации и Иммиграции Ирландии, по ссылке https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx.

Язык заполнения – английский. На www.inis.gov.ie имеется русскоязычная инструкция. Поля содержат подсказки. Сохраненный черновик будет действовать 30 суток. Если возникают затруднения или сомнение в знании английского, то лучше обратиться в Визовый центр.

Нужно подробно заполнить все поля, перепроверить информацию и, подтвердив согласие на обработку данных, нажать на «Сдать». Один экземпляр анкеты и согласие на обработку надо распечатать, взять с собой в день сдачи документов. Подпись и вклейка фотографии производятся при личном присутствии сотрудника ВЦ.

6. Финансовые гарантии

Необходимы справки, свидетельствующие о наличии работы у заявителя, выписка с банковского счёта о движении средств или о наличии достаточной для путешествия суммы.

Для каждого случая эта сумма будет решаться в индивидуальном порядке. Обычно хватает официального ежемесячного заработка более $800, а для семьи – $600 на каждого. Но сотрудники могут потребовать как большую, так и меньшую сумму.

Если этого нет – необходимо правильно оформленное письмо спонсора с согласием на оплату всех расходов.

Виза в Ирландию для россиян — дополнительный пакет, в зависимости от целей поездки

Туризм: забронированные билеты на транспорт в обе стороны, бронь номера в отелях, предполагаемый маршрут.

Поездка в гости: пригласительное письмо, копия паспорта приглашающего, подтверждение связей (друзья предоставляют совместные фото, переписку и т.п.).

Учеба: справка о зачисление в учебное учреждение Ирландии с подтверждением места проживания (общежитие или отдельно договор аренды жилья). Если обучение платное – квитанция об оплате.

Работа: трудовой контракт и письмо принимающей компании с контактными данными работодателя. Диплом или другие бумаги, подтверждающие квалификацию наемного работника. «Грин-кард» или разрешение на осуществление трудовой деятельности.

Виза в Ирландию для россиян обычно предоставляется на основании указанных целей. Какие документы могут понадобиться, станет ясно уже при заполнении онлайн-анкеты, так как на все вопросы нужно отвечать строго на их основании.

Дети

Для ребенка заполняется отдельная анкета и дополнительно предоставляется свидетельство о рождении. Если он выезжает с третьими лицами или только с одним из родителей, то потребуется согласие родителей. Все русскоязычные документы должны быть переведены на английский и заверены нотариусом.

Стоимость визы в Ирландию

Стоимость консульских сборов для получения визы в Ирландию составляет:

Транзит — € 25

Однократный въезд € 60

Многократный въезд € 100

Можно оплатить в рублях по курсу на момент подачи документов.

От уплаты сбора освобождаются следующие категории:

Официальные представители

Члены семьи граждан государств Евросоюза, Ирландии и Швейцарии и дети, которых усыновили ирландские граждане.

Беженцы.

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Срок рассмотрения

Разрешается подавать документацию не ранее 3-х месяцев до дня планируемого путешествия. Рассмотрение проходит в порядке поступления заявок. Обычно решение выходит за срок от 10 до 30 суток. Получение долгосрочной визы в Ирландию затягивается дольше, в некоторых случаях до 5-6 месяцев.

Если человек имеет веские основания, то возможно ускорение процесса на усмотрение службы миграции. Отслеживание проводится на сайте «VFS Global» или по телефонам ВЦ.

Отказ в ирландской визе

Самостоятельно оформить визу в Ирландию для россиян довольно трудно. Так как сотрудники часто отказывают в разрешении на основании самых разных причин. Чаще всего это:

недостаток информации;

неправильное оформление документов;

мало денег на счетах заявителя или спонсора;

нет подтверждения цели въезда.

Причину обязательно укажут в решении по заявке. Заявитель может все исправить, вновь заполнить анкету или обжаловать решение. Рассмотрение апелляции займет срок от 1 до 1.5 месяцев.

В тех случаях, когда отказ был по причине плохой визовой истории или указания ложных данных, апелляция невозможна.

Виза в Ирландию для россиян требуется обязательно. Это достаточно трудоемкий процесс, да и процент отказов достаточно велик. Мы предлагаем обратиться в наш Визовый центр. Тогда вам не придется беспокоиться о заполнении анкеты и думать о том, правильно ли собраны справки. Сотрудники центра все сделают за вас!