Виза во Вьетнам для россиян необходима только в том случае, если ехать на срок более двух недель. А если турист собирается посетить остров Фукуок, то без разрешительного документа можно обходиться целых 30 дней. Об этом и о том, как получить право на длительное пребывание в Республике, мы расскажем более подробно.
Вьетнамская Социалистическая Республика находится в дружественных отношениях с РФ. Многие местные старожилы могут вполне свободно разговаривать на русском языке, так как учились в бывшем СССР. Молодежь думает, что Россия – «страна холода, хороших пенсий и чистого воздуха». Вьетнамцы очень отзывчивые люди, и в любых ситуациях стараются оказать помощь иностранцам, а особенно русским.
В данное время Вьетнам активно поднимает свою экономику: идет привлечение туристов и иностранных инвесторов. Республика подписала соглашение с Евросоюзом о зоне свободной торговли, и уже скоро перестанет действовать более 80% торговых пошлин между договорившимися сторонами.
Во Вьетнам можно приехать без оформления визы россиянам и гражданам Белоруссии, если эта поездка, учитывая дни приезда и выезда, продлится не больше 15 суток. Полный список государств, заключивших безвизовый 15-суточный режим с вьетнамскими властями:
Цели поездки должны быть исключительно туристические.
Условия безвизового въезда следующие:
В паспорте туриста ставится только штамп о пересечении границы. После истечения 15 суток на каждый день пребывания налагается штраф в $ 5. Но по факту эта сумма всегда выше в полтора-два раза.
Во время пребывания на территории СВР нельзя выезжать и снова возвращаться: разрешение дается на однократный въезд. Исключение: экскурсии на землях соседних стран, заказанные у вьетнамских турагентств.
Вьетнамское правительство большое внимание уделяет развитию инфраструктуры этого действительно интересного места. Поэтому россиянам разрешается находиться без визы 30 дней, если прилетели на Фукуок прямыми рейсами или с пересадками в Хошимине/Ханое; сколько бы суток из указанного времени не длилось пребывание, они не должны уезжать с островной территории.
Нюанс: если самолет, следующий транзитом через Хошимин (Сайгон) прилетает в терминал для местных авиаперелетов, а пассажир купил билеты раздельно – лучше оформлять обычную визу. Об этом надо узнавать заранее. По отзывам путешественников, при переходе из одного терминала аэропорта Хошимина в другой чаще всего 30-дневный штамп на Фукуоке не ставят.
Во Вьетнаме обязательно регистрируется приезд. При заселении в отель данные о туристе будут занесены в электронные списки. Домовладельцы сами относят сведения об иностранных постояльцах в полицию. Это делается в целях контроля. Если турист покидает зону Фукуока, то разрешение аннулируют, и придется платить штраф.
С 1 июля 2020 года ожидаются изменения в визовой политике страны: отмена правила, по которому повторный приезд без визы возможен только через 30 дней. Планируется, что люди смогут вернуться сразу же после пересечения границы.
Еще одно изменение коснется возможности оформления электронной визы для россиян на срок от 2 недель до месяца. Эту визу можно будет продлевать до 90 дней, не выезжая из страны. Потом нужно обязательно уехать.
Возможны и другие новшества, но об этом пока не известно. В частности, не уточняется, сколько раз можно сделать электронную визу.
Виза во Вьетнам для россиян на срок от 1 до 3 месяцев оформляется по приглашению «Approval Letter». Граждане РФ могут прилететь в страну и получить визу в аэропорту. Приглашение можно самостоятельно заказать онлайн на специальных сайтах или обратиться в ВЦ, который отправит запрос в Миграционную службу Вьетнама.
Разрешение по прилету выдается в аэропортах следующих городов:
Нужно подготовить и загрузить в онлайн-форму документы:
Тут же нужно заплатить $25 за приглашение с помощью платежных карт VISA или Master Card. Сама виза – бесплатная. Информация проверяется около 1-3 суток. Затем на указанную в анкете электронную почту приходит письмо-приглашение на вьетнамском языке. Приглашение распечатывают, отдают на таможне по прилету во Вьетнам и получают визу на нужный срок.
В том случае, если гражданин планирует постоянно пересекать границу или находиться во Вьетнаме больше 3 месяцев, то оформляется основная виза во Вьетнам для россиян согласно цели поездки.
Без предоставления ВнЖ:
LD – рабочая виза во Вьетнам для россиян сроком на 2 года и таким же ВнЖ.
С предоставлением ВнЖ сроком на 3 года:
С ВнЖ сроком до 5 лет:
Обращаясь в наш визовый центр, вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг. Если вы станете первыми, кто получит отказ в визе по нашей вине, то мы вернем деньги в полном объёме!
Визу можно оформить самостоятельно, обратившись в Консульские отделы СВР, которые имеются в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Предварительная запись не требуется. Срок оформления – 5-10 суток. Стоимость варьируется от $25 до$100 – это зависит от периода действия необходимого разрешения.
Без лишних проблем вы получите въездной документ в ближайшем Визовом центре, где сотрудники возьмут на себя весь процесс.
Нюанс: можно обратиться за визовым документом в Посольство Вьетнама, которое находится в соседних государствах, например, в Камбодже. Это способ походит для тех россиян, кто уже приехал без визы, но хотел бы продлить пребывание на более долгий срок. Или тех, кто не смог вовремя продлить текущее разрешение.
Долгосрочные визы во Вьетнам для россиян оформляются при наличии следующих документов:
Иногда в консульском отделе запрашивают дополнительные бумаги. Это бывает редко, но заявителю все же лучше иметь их под рукой:
Поможем с подготовкой всех необходимых документов. Вы можете прямо сейчас задать вопросы визовому специалисту. Это бесплатно:
Для рабочей визы нужны 3 фотографии, диплом (или другие документы об образовании), справка об отсутствии судимости и специальная анкета.
Для ребенка отдельно собирается пакет документов, в который дополнительно входит свидетельство о рождении. Если россияне собираются оформить визу по прилету во Вьетнам для ребенка, то потребуется получить отдельное приглашение и заполнить индивидуальную анкету. Стоимость «Approval letter» для детей будет той же.
При въезде только с одним из родителей, второй дает свое согласие, которое заверяется нотариусом. Но обычно этот документ вьетнамские власти не проверяют, так как его всегда просят на российской таможне.
По статистике процент отрицательных решений крайне мал, так как СВР старается привлечь как можно больше путешественников и инвестиций в свою экономику. Могут отказать в визе лишь по следующим причинам:
В первом случае можно исправить ошибки и подать документы снова в любое время. В остальных случаях для данного гражданина въезд закрыт.
Виза во Вьетнам для россиян оформляется быстро и без проволочек. К гражданам России здесь относятся очень лояльно: открыт безвизовый проезд для туристов, при желании разрешение оформляется прямо в аэропортах. А в долгосрочной визе вьетнамские власти отказывают только в очень редких случаях.
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