Виза во Вьетнам для россиян необходима только в том случае, если ехать на срок более двух недель. А если турист собирается посетить остров Фукуок, то без разрешительного документа можно обходиться целых 30 дней. Об этом и о том, как получить право на длительное пребывание в Республике, мы расскажем более подробно.

Вьетнамская Социалистическая Республика находится в дружественных отношениях с РФ. Многие местные старожилы могут вполне свободно разговаривать на русском языке, так как учились в бывшем СССР. Молодежь думает, что Россия – «страна холода, хороших пенсий и чистого воздуха». Вьетнамцы очень отзывчивые люди, и в любых ситуациях стараются оказать помощь иностранцам, а особенно русским.

В данное время Вьетнам активно поднимает свою экономику: идет привлечение туристов и иностранных инвесторов. Республика подписала соглашение с Евросоюзом о зоне свободной торговли, и уже скоро перестанет действовать более 80% торговых пошлин между договорившимися сторонами.

Въезд во Вьетнам без визы

Во Вьетнам можно приехать без оформления визы россиянам и гражданам Белоруссии, если эта поездка, учитывая дни приезда и выезда, продлится не больше 15 суток. Полный список государств, заключивших безвизовый 15-суточный режим с вьетнамскими властями:

Дания

Норвегия

Япония

Швеция

Южная Корея

Финляндия.

Цели поездки должны быть исключительно туристические.

Условия безвизового въезда следующие:

Наличие действующего загранпаспорта. Он должен сохранить актуальность еще полгода после возвращения гражданина на родину.

Турист не числится в черном списке вьетнамских властей.

Имеет бронь обратных билетов (на родину или в третьи страны).

Со дня последнего въезда на территорию Вьетнама прошёл месяц.

В паспорте туриста ставится только штамп о пересечении границы. После истечения 15 суток на каждый день пребывания налагается штраф в $ 5. Но по факту эта сумма всегда выше в полтора-два раза.

Во время пребывания на территории СВР нельзя выезжать и снова возвращаться: разрешение дается на однократный въезд. Исключение: экскурсии на землях соседних стран, заказанные у вьетнамских турагентств.

Виза во Вьетнам для россиян — Остров Фукуок

Вьетнамское правительство большое внимание уделяет развитию инфраструктуры этого действительно интересного места. Поэтому россиянам разрешается находиться без визы 30 дней, если прилетели на Фукуок прямыми рейсами или с пересадками в Хошимине/Ханое; сколько бы суток из указанного времени не длилось пребывание, они не должны уезжать с островной территории.

Нюанс: если самолет, следующий транзитом через Хошимин (Сайгон) прилетает в терминал для местных авиаперелетов, а пассажир купил билеты раздельно – лучше оформлять обычную визу. Об этом надо узнавать заранее. По отзывам путешественников, при переходе из одного терминала аэропорта Хошимина в другой чаще всего 30-дневный штамп на Фукуоке не ставят.

Во Вьетнаме обязательно регистрируется приезд. При заселении в отель данные о туристе будут занесены в электронные списки. Домовладельцы сами относят сведения об иностранных постояльцах в полицию. Это делается в целях контроля. Если турист покидает зону Фукуока, то разрешение аннулируют, и придется платить штраф.

Виза во Вьетнам для россиян — нововведения

С 1 июля 2020 года ожидаются изменения в визовой политике страны: отмена правила, по которому повторный приезд без визы возможен только через 30 дней. Планируется, что люди смогут вернуться сразу же после пересечения границы.

Еще одно изменение коснется возможности оформления электронной визы для россиян на срок от 2 недель до месяца. Эту визу можно будет продлевать до 90 дней, не выезжая из страны. Потом нужно обязательно уехать.

Возможны и другие новшества, но об этом пока не известно. В частности, не уточняется, сколько раз можно сделать электронную визу.

Виза во Вьетнам для россиян по приглашению

Виза во Вьетнам для россиян на срок от 1 до 3 месяцев оформляется по приглашению «Approval Letter». Граждане РФ могут прилететь в страну и получить визу в аэропорту. Приглашение можно самостоятельно заказать онлайн на специальных сайтах или обратиться в ВЦ, который отправит запрос в Миграционную службу Вьетнама.

Разрешение по прилету выдается в аэропортах следующих городов:

Ханой (а. Нойбай)

Дананге

Хошимин (а. Тяншоннат)

Камрань (а. Нячанга).

Нужно подготовить и загрузить в онлайн-форму документы:

Скан загранпаспорта.

Онлайн-анкета (на английском или вьетнамском языке).

Скан приглашения.

2 цветных фотоснимка в анкету: размер не более 1 МгБ, фон светлый, без аксессуаров, затеняющих лицо.

Подтверждение платежеспособности: выписка об остатках на счёте или картах.

Тут же нужно заплатить $25 за приглашение с помощью платежных карт VISA или Master Card. Сама виза – бесплатная. Информация проверяется около 1-3 суток. Затем на указанную в анкете электронную почту приходит письмо-приглашение на вьетнамском языке. Приглашение распечатывают, отдают на таможне по прилету во Вьетнам и получают визу на нужный срок.

Виза во Вьетнам для россиян — типы и сроки действия разрешений

В том случае, если гражданин планирует постоянно пересекать границу или находиться во Вьетнаме больше 3 месяцев, то оформляется основная виза во Вьетнам для россиян согласно цели поездки.

Без предоставления ВнЖ:

DL – туризм. Срок 30-90 дней.

VR – визит к родственникам и др. Срок – до 180 дней.

SQ – прочие кратковременные разрешения: бизнес, лечение, рыночные исследования и др. Срок – до 30 дней.

SQ – прочие кратковременные разрешения: бизнес, лечение, рыночные исследования и др. Срок – до 30 дней. HN – официальные делегации, до 3 месяцев.

PV 1,2 – для журналистов. Выдается на 1 год. Бывает с предоставлением ВнЖ до 2 лет (1) и без такового (2).

– для журналистов. Выдается на 1 год. Бывает с предоставлением ВнЖ до 2 лет (1) и без такового (2). DN – работа с предприятиями и фирмами во Вьетнаме. Срок – 1 год.

NN 3 – для сотрудников НКО, которые работают в представительствах Вьетнама. Срок до 1 года.

LD – рабочая виза во Вьетнам для россиян сроком на 2 года и таким же ВнЖ.

С предоставлением ВнЖ сроком на 3 года:

NN 1 — NN 2 – руководители предприятий, ведущие работники и т.п. До 1 года.

— NN – руководители предприятий, ведущие работники и т.п. До 1 года. TT – граждане, находящиеся на иждивении у соискателей, прибывших по визам LV1, LV2, DT,NN1, NN2, DH, PV1, LD. Срок – до 1 года.

С ВнЖ сроком до 5 лет:

NG 1 — NG 4 – для дипломатов. Действие визы 1 год.

— NG – для дипломатов. Действие визы 1 год. LV 1 — LV 2 – работа с гос. органами и партиями. Срок – 1 год.

— LV – работа с гос. органами и партиями. Срок – 1 год. DT – для инвесторов и юристов. Срок до 5 лет.

DH – студенты и интерны. Срок до 1 года.

Обращаясь в наш визовый центр, вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг. Если вы станете первыми, кто получит отказ в визе по нашей вине, то мы вернем деньги в полном объёме!

Виза во Вьетнам для россиян — где получить

Визу можно оформить самостоятельно, обратившись в Консульские отделы СВР, которые имеются в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Предварительная запись не требуется. Срок оформления – 5-10 суток. Стоимость варьируется от $25 до$100 – это зависит от периода действия необходимого разрешения.

Без лишних проблем вы получите въездной документ в ближайшем Визовом центре, где сотрудники возьмут на себя весь процесс.

Нюанс: можно обратиться за визовым документом в Посольство Вьетнама, которое находится в соседних государствах, например, в Камбодже. Это способ походит для тех россиян, кто уже приехал без визы, но хотел бы продлить пребывание на более долгий срок. Или тех, кто не смог вовремя продлить текущее разрешение.

Виза во Вьетнам для россиян — документы

Долгосрочные визы во Вьетнам для россиян оформляются при наличии следующих документов:

Заграничный паспорт, который действует более 6 месяцев после предполагаемой даты возвращения заявителя в РФ.

Анкета имеется на официальном сайте Посольства или в ВЦ. Заполняется на английском или вьетнамском языке. Шрифт – печатный. Заполнить можно заранее, скачав бланк. Но лучше анкетные данные вносить, уже прибыв в Посольство, или воспользовавшись услугами специалистов ВЦ.

Фотографии в цвете. Размер 40Х60 мм.

Квитанция об уплате консульских сборов.

Забронированные билеты в обратную сторону.

Иногда в консульском отделе запрашивают дополнительные бумаги. Это бывает редко, но заявителю все же лучше иметь их под рукой:

Справки с организации, где работает заявитель о его зарплате и должности. Бизнесмены предоставляют регистрацию ИП и ИНН.

Наличие жилья: распечатки забронированных гостиничных номеров или копии договора о съёме квартиры/дома.

Финансовые документы: выписка о средствах на счёте или письмо от спонсирующего лица.

Учащиеся приносят справки из учебного учреждения, пенсионеры – копию пенсионной книжки.

Медицинское освидетельствование.

Поможем с подготовкой всех необходимых документов. Вы можете прямо сейчас задать вопросы визовому специалисту. Это бесплатно:

Для рабочей визы нужны 3 фотографии, диплом (или другие документы об образовании), справка об отсутствии судимости и специальная анкета.

Дети

Для ребенка отдельно собирается пакет документов, в который дополнительно входит свидетельство о рождении. Если россияне собираются оформить визу по прилету во Вьетнам для ребенка, то потребуется получить отдельное приглашение и заполнить индивидуальную анкету. Стоимость «Approval letter» для детей будет той же.

При въезде только с одним из родителей, второй дает свое согласие, которое заверяется нотариусом. Но обычно этот документ вьетнамские власти не проверяют, так как его всегда просят на российской таможне.

Отказы

По статистике процент отрицательных решений крайне мал, так как СВР старается привлечь как можно больше путешественников и инвестиций в свою экономику. Могут отказать в визе лишь по следующим причинам:

Анкета с грубыми ошибками.

Подача заведомо ложных данных.

Заявитель числится в черном списке Миграционной службы Вьетнама.

В первом случае можно исправить ошибки и подать документы снова в любое время. В остальных случаях для данного гражданина въезд закрыт.

Виза во Вьетнам для россиян оформляется быстро и без проволочек. К гражданам России здесь относятся очень лояльно: открыт безвизовый проезд для туристов, при желании разрешение оформляется прямо в аэропортах. А в долгосрочной визе вьетнамские власти отказывают только в очень редких случаях.

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