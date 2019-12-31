С наступлением холодов у некоторых людей возникает вопрос, куда поехать зимой, чтобы провести этот период в тепле и комфорте. Существуют различные направления для поездок. Нужно выбрать для себя подходящий вариант – бюджетный, роскошный или среднего формата.

Понятие зимовка: что это такое и чем отличается от обычного путешествия

Для тех, кто не хочет ощущать морозы и укрываться от ветра существует один необычный способ продлить для себя лето. Это зимовка – поездка на 2-3 месяца в страну с более мягким или жарким климатом. Некоторые рассматривают подобную поездку, как способ поесть экзотических фруктов, расслабиться после длительного периода работы. Также провести зимние месяцы в тепле будет удобно тем, кто осуществляет свою трудовую деятельность удаленно. Зимовку в комфортном климате выбирают родители дошкольников, чтобы уберечь их от сезонных простуд.

Зимовка отличается от обычной туристической поездки тем, что продолжается она длительное время. В 90% случаев люди выбирают варианты с проживанием от 30 дней и до 2-3 месяцев, чтобы вернуться на родину уже с наступлением весеннего сезона.

Куда поехать зимой — Таиланд: бюджетное направление для теплой и солнечной зимы

Укрыться от непогоды и холодов позволяют южные государства. Одним из любимых среди россиян направлений, куда поехать зимой является Таиланд. Он предлагает современный сервис, удобные условия для получения визы. Отдых зимой будет комфортным, так как нет сильной жары.

Этот период – оптимальное время для пляжного отдыха в составе семьи. Причина в том, что воздух прогревается в среднем до +27 градусов. Рекомендуется останавливаться для продолжительного отдыха в северной части страны.

Здесь вероятность дождей минимальная, так как основной сезон непогоды начинается в марте-апреле. Курорты, которые можно посетить в зимний период: Ланта, Паттайя, Пхукет. Также будут интересны и такие места, как Ко Чанг или Краби.

Для многих поехать на море зимой – мечта, которую легко осуществить в Таиланде. Здесь также удастся отдохнуть культурно. В стране очень много буддийских храмов (Ват Прахат Дой Сутхеп в Чианг Мае, Один из самых интересных — Белый храм, который носит название Ват Ронг Кхун).

Для любителей общения с природой открыты национальные парки, зоопарки, действуют специально отведенные места для экзотического отдыха – сафари.

Особенность: виза для граждан РФ не требуется. По правилам 1 месяц (30 дней) можно находиться на территории государства только с заграничным паспортом.

К минусам можно отнести большое количество туристов, особенности местной культуры и кухни.

Мексика: культурный отдых для всей семьи

Если возник вопрос, куда поехать зимой, то следует обратить внимание на Мексику. Эта страна является родиной таких древних культур, как майя.

Национальные одежды, вкусная еда и разнообразные пляжи – все это будет сопровождать туриста на всем протяжении зимнего отдыха. Рекомендуется посетить такие курорты, как Канкун или Ривьера Майя. Также рекомендуется посетить места, славящиеся отличным сервисом:

Юкатан;

Плайя Дель Кармен;

Акапулько (является местом для элитного отдыха).

В этих городах любят отдыхать различные знаменитости, включая голливудских актеров.

Мексика будет интересна своими природными и историческими памятниками и достопримечательностями. Во время отдыха рекомендуется посетить парки.

Дворцы, возведенные в колониальном стиле, станут красивым дополнением к образу южной страны. Для любителей архитектурных строений интересным будет сочетание старинных храмов, современных домов и памятников, которые оставили племена ацтеков и майя.

Кроме отдыха на курортах можно во время зимовки посетить призрачный город древних ацтеков Теотиуакан с пирамидами Солнца и Луны. Комплекс располагается всего в 40 км от Мехико – столицы страны.

Интересными с точки зрения культурного просвещения будут такие места, как город храмов Тулум (около Канкуна), а также таинственная пирамида Кукулькана, которая находится в Чичен-Ице (возведены строения племенем майя).

Благоприятными для отдыха являются именно зимние месяцы, так как температура воды на курортах и пляжах в это время составляет +25 градусов, а воздух прогревается в среднем до +29 градусов.

Граждане РФ имеют возможность оформить визу в электронном варианте. Отдых здесь нельзя назвать доступным и бюджетным, что можно отнести к минусам.

Кубинские каникулы: райские места по доступной цене

Качественный отдых зимой можно устроить за небольшие деньги. Куба является оптимальным вариантом, чтобы пережить холода и хорошо провести время.

На Островах Свободы имеются красивые песочные пляжи (белый песок). Колорит страны – танцы под зажигательную музыку, разнообразные напитки и знаменитые кубинские сигары позволит запомнить подобную зимовку на всю жизнь.

Отдых в этой стране позволит оценить, как близко находятся бедность и богатство. Эти показатели хорошо просматриваются в столице страны – Гаване.

Куба станет правильным выбором для тех, кто хочет совместить пляжный отдых на теплом море с культурной программой. Обязательно нужно посетить такие уголки, как старинная Гавана и Варадеро с белоснежными пляжами. Этот уголок привлекательный для дайверов, достоин внимания живописный остров Кайо Коко- его особенность — стаи розовых фламинго.

Страна будет интересной для людей, увлекающихся историей. Ценители природных красот, желающие посетить заповедные места, останутся довольны зимним кубинским отдыхом.

Именно зимние месяцы считаются на Кубе пиком пляжного отдыха. Средняя температура воды составляет в этот период +28 градуса, вода прогревается до комфортных +24 градусов.

Куба подойдет не всем, так как в ней сочетается бедность и богатство, что дает контраст, который может быть достаточно неприятным для туристов.

Куда поехать зимой — Испания: зимой может быть лето

Если возникает мысль, куда поехать зимой на море, то нельзя упускать из вида такую жаркую страну, как Испания. Одно из необычных мест, которое может стать идеальным вариантом для зимовки – остров Канары.

Тепло здесь на протяжении всего года, но в зимние месяцы климат наиболее мягкий и приятный для иностранцев. Дневные температуры держатся на отметках не ниже +20 градусов. Вода в океане — +18 градусов.

Основное направление отдыха – любоваться красивыми пейзажами, наблюдать за птицами. Загар зимой наиболее мягкий, для кожи минимальный вред.

Основные испанские курорты, которые заслуживают внимания со стороны туристов:

Тенерифе – здесь можно наблюдать все разнообразие ландшафта Испании;

Гран Канариа – мягкий зимний климат, хорошее расположение и отличный туристический сервис;

Фуэртевентура – идеальное место для полноценной зимовки в кругу семьи.

Удобные авиарейсы с прямым перелетом из РФ и большое количество одобрений на запросы виз – еще одно преимущество, чтобы выбрать Испанию местом, куда поехать зимой.

Если основными выбраны канарские пляжи, то нужно учитывать, что они очень разные по ландшафту. Некоторые из них имеют природное происхождение, покрытие состоит из песка с черным вулканическим составляющим.

Также есть песчаные насыпные или скалистые и галечные места для отдыха. Заслуживает внимания тот факт, что черный песок обладает целебными свойствами и применяется в народной медицине.

Считается, что он помогает справиться с различными и очень серьезными заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата.

На Канарских островах следует посетить природные памятники и достопримечательности – национальные парки, ботанические сады, зоопарки, а также естественные природные заповедники.

К минусам можно отнести не слишком жаркую погоду, которая не даст позагорать, также волны не всегда будут оставаться спокойными.

Индонезия: зимовка на острове Бали

Если с наступлением холодов все чаще возникает вопрос, куда поехать отдыхать зимой, то рекомендуется присмотреться к райскому уголку в Индонезии – острову Бали.

Особенностью этого места является отсутствие привычных смен сезонов. Нужно учитывать, что на декабрь и январь приходится пора дождей, но осадки не испортят зимовку, так как воздух прогревается до комфортных показателей. Также обильные дожди выпадают только в горах, тогда как на побережье их практически нет.

Зимой на Бали влажно и тепло. Средние температурные показатели равны +30 для воздуха и +28 – для воды. Этот остров отличный вариант для тех, кто хочет перезимовать в тепле, хорошо отдохнуть и загореть. Лучшими курортами являются: Кута, Семиньяк. Заслуживают внимания:

Санур;

Джимбаран;

Нуса-Дуа.

Каждый из них предлагает с отличные песчаные пляжи и море без волн. Любители природных красот здесь не будут скучать, так как посетить тут можно самые разные места: вулканы, озера, водопады. Особого внимания заслуживает знаменитый Обезьяний лес.

Любителей архитектуры и необычных строений заинтересуют древнейшие храмы, посвященные различным индонезийским божествам.

К минусам относится жара, которую способны долгое время переносить не все из отдыхающих.

Чтобы находиться на Бали более 30 дней, понадобиться виза. Можно получить визу по прибытию, а потом сделать социальную. Подробнее читайте в статье: виза на Бали для россиян.

В поисках ответа на вопрос, куда поехать зимой следует выбирать наиболее подходящий вариант по бюджету (так как поездка будет длиться дольше стандартного туристического тура), культурных традиций, местной кухни.

Важно понимать, что просто так длительное пребывание в чужой стране невозможно. Необходимо позаботиться о визе. Но не переживайте, вы всегда можете обратиться в МФВЦ! Мы возьмем на себя все хлопоты по оформлению визы, а вам дадим 100% гарантию. С нашим визовым центром, путешествия становятся проще! Получите первую консультацию абсолютно бесплатно: