Во время посещения Великобритании достопримечательности Лондона – одна из целей поездки в этот необычный город. Здесь тесно сплелись традиции, история, культура и современность. Памятники архитектуры позволяют перенестись во времени и насладиться необычной красотой сооружений. Для тех, кто приехал в город впервые, рекомендуется посетить 5 достопримечательностей Лондона, которые являются самыми популярными и входят в топ мест, посещаемых туристами.

Достопримечательности Лондона: Букингемский дворец

Одна из ярких жемчужин в архитектуре города — Букингемский дворец. Он является украшением города и одной из его самых знаменитых достопримечательностей. Годом постройки является 1703.

Изначально постройка планировалась, как место для семейного отдыха. Спустя почти 60 лет поместье было выкуплено с целью перестройки и превращения в королевскую резиденцию.

Архитекторы, работающие над созданием дворца — Эдвард Блор и Джон Нэш. Они взяли за основу уже имеющиеся строение и добавили помещения, чтобы создать настоящий королевский дворец. Строительный этап продолжался несколько десятилетий.

Увидеть строение можно по адресу: London, SW1A 1AA. Координаты GPS: 51.50153° N, 0.141369° W. Также при наличии хорошего знания английского языка можно позвонить по телефону: 44 20 7839 1377.

Особенности:

общее количество комнат – 775;

часть используется королевской семьей;

для туристов доступны: Белая, Зеленая, Голубая комнаты, Тронный зал, Зал для приемов, Бальные помещения, Картинная галерея.

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Особого внимания заслуживают сады – они являются крупнейшими в городе. Вход на территорию королевской резиденции платный. Точной стоимости нет, так как она различается и зависит от разрешенных для посещения помещений, наличия экскурсии, прогулки по садам.

Достопримечательности Лондона: Вестминстерский дворец

Вспоминая про достопримечательности Лондона нельзя не упомянуть про Вестминстерский дворец. Он также был создан в качестве резиденции для королевских особ. Располагается он в самом центре города, поэтому является его «визитной карточкой» среди туристов.

Адрес: Westminster, London, SW1A 0AA. Добраться можно на такси, автобусах (3,11,12 и других, которые идут в центр города, на метро (остановки Westminster или Victoria). Координаты GPS: 51.500740, -0.124742.

Интересные особенности:

картинная галерея;

башня Виктория (98,5 м);

арка со скульптурами – Вход Суверена (15 м);

Зал заседаний палаты Лордов;

Центральный холл;

Вестминстерский холл.

Стоимость билетов начинается от 7 фунтов (общая цена зависит от количества посещаемых объектов, экскурсий). Планируя посещение этой достопримечательности, нужно учесть, что увидеть все открытые для туристов помещения разрешено только в период отпуска представителей Палат.

Это время с 7.08 по 16.9. Время работы для туристов — понедельник и пятница с 9.15 до 16.30, вторник — четверг с 13.15 до 16.30 (времени не много, но рассмотреть самое интересное вполне можно). Туристы могут увидеть во время посещения гардеробную комнату Королевы.

Достопримечательности Лондона: Тауэрский мост

Одной из известнейших достопримечательностей Британии является Тауэрский мост. Интересен он будет всем без исключения – обычные люди смогут полюбоваться на величие сооружения, архитекторы – на сложность конструкций и устройство каждого из элементов.

Проект появился еще в 1896 году, как мост, служивший для обеспечения переправы. Для того чтобы доехать до достопримечательности, потребуется доехать до станций Tower Hill или London Bridge.

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В нужно направлении следуют автобусы 15, 42, 78,100. Адрес: пересечение улиц Monument Street и Fish Street Hill. Включая лондонский мост в число обязательных для посещения мест, требуется учесть, что достопримечательность работает по особому графику: апрель – сентябрь (10.00-18.00) и октябрь – март (10.00-17.30).

По переправе можно перемещаться всегда (соблюдая график разведения моста). Для посещения музея, который находится в башнях или смотровой площадки требуется приобрести билет. Координаты GPS: 51° 30′ 20″, 0° 4′ 30″.

Музей Лондона (Museum of London)

Посещая достопримечательности Лондона, нельзя пройти мимо этого места. Лондонский музей предлагает не только посмотреть на экспонаты, но и понять, какое значение имел каждый выставленный на обозрение объект в становлении культуры, технологии или искусства.

Располагается он по адресу: Олдерсгейт-стрит (Aldersgate St.)(A1), координаты GPS: 51.517949, -0.096165. Станции метро: Barbican, St. Paul и Moorgate, автобусы – 8, 25, 172 и другие.

Особенности музея – все экспозиции оформлены очень красочно. Представлены различные периоды из жизни:

доисторические времена – представлена информация о растениях и животных того периода, особенностях климата и тенденциях к его смене, археологические находки;

лондониум (стилизация под римский город) – представлены плиты, скульптуры, предметы быта и украшения. Возведены подобия лавок мясника и обувщика, организована рыночная площадь. Можно увидеть, как выглядели дома зажиточных людей той эпохи, каким было убранство комнат;

средние века;

расширение города;

столица мира (экспозиция рассказывает по ХХ век).

Время работы: 10.00-18.00, но залы закрываются на 20 минут раньше. Стоимость билетов зависит от экскурсий, лекций или мастер-классов.

Колесо обозрения: «Лондонский Глаз»

Увидеть город с высоты – мечта многих туристов. Поможет в ее осуществлении Лондонский Глаз – колесо обозрения. Располагается оно на берегу реки Темза. Высота сооружения составляет 135 метров. Если погода ясная, то можно рассмотреть окрестности на расстоянии 40 км от достопримечательности. Создавалось колесо по специальному проекту.

Так количество кабинок равно числу пригородов английской столицы – 32. Движение объекта беспрерывно, но очень медленно – 26 см/с. В каждой из капсул одновременно может прокатиться до 25 человек.

Насладиться ночным городом можно в день Всех Влюбленных – 14 февраля. Не работает достопримечательность 25 декабря. Время для посещений – 10.00-20.30, летом – до 23.30.

Станции метро — Waterloo, Embankment, Charing Cross и Westminster, автобусы: 77,211,381. Билет: от 14 фунтов, дети до 4 лет – без оплаты.

Англия и каждая ее достопримечательность является местом притяжения туристов. Здесь можно культурно отдохнуть, увидеть, что Лондон – место, где прошлое и настоящее удачно гармонируют друг с другом.

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