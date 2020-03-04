Все необходимые документы для получения визы нужно тщательно подготовить, иначе можно получить отрицательный ответ. Мы расскажем, какие бумаги нужно предоставлять для каждого типа въездного разрешения, о сроках их действия и нюансах заполнения.

Для того, чтобы получить визу, нужно собрать документацию по списку, и обратиться в Визовый центр или Посольство нужной страны. В базовый комплект входят:

гражданский и заграничный паспорта;

фотографии;

опросный лист и согласие на обработку персональной информации;

медицинская страховка;

квитанция об уплате сборов.

Дополнительно предоставляются подтверждающие справки:

наличие жилья на время поездки;

транспорт;

финансовая составляющая;

подтверждение целей въезда.

Они варьируются, исходя из типа визы, целей поездки и сроков пребывания.

Основные документы для получения визы

В список основных документов для получения шенгенских, национальных и других типов виз обязательно должны входить:

Удостоверения личности

Заграничный паспорт: срок действия должен быть еще не менее 3 месяцев после того, как заявитель планирует вернуться на родину. Если гражданин желает оформить национальную визу, срок которой превышает срок действия паспорта, то после прибытия в страну назначения он должен написать заявление об отмене сроков действия загранпаспорта.

В документе необходимо иметь как минимум 2 свободные страницы для получения новой визы. Нужно сделать копии всех заполненных страниц. Оригинал загранки сдается вместе с остальными документами.

Так же предоставляются паспорта, утратившие свою силу, если в них имеются ранее выданные визы. Если гражданин поменял свои личные данные (фамилию и т.п.), он обязан обновить данные в паспортах и визе.

Гражданский паспорт предоставляется во время посещения ВЦ или Консульского отдела. Сдать нужно только копии всех заполненных страниц.

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Детям до 14 лет некоторые государства разрешают ставить разрешение для ребенка в паспорт родителя, но в большинстве случаев требуют загранпаспорт. Вместо гражданского паспорта предоставляется свидетельство о рождении и его копия.

Фотографии

Документы для получения визы требуют наличия фотоснимков. Фото делается по стандартам, прописанным в IQAO. Различия для каждой конкретной страны могут быть только в требованиях к фону и допустимым аксессуарам. В целом стандарт следующий:

размер 35Х45 мм (некоторые страны принимают 35Х40);

от подбородка до макушки 32-36 мм, от макушки до верхнего края 2 мм;

изображение должно занимать 70-79% всего снимка;

просматриваются линии плеч, уши;

без массивных очков, различных аксессуаров, закрывающих лицо;

обычно требуют 2-3 снимка;

фон белый, допускается светло-серый или бежевый.

высокая четкость, отсутствие бликов, ретуши и прочих вмешательств в качество снимка.

Фотография должна быть сделана не больше чем 6 месяцев назад и соответствовать внешности человека в момент подачи документов. Требования к детским фото более мягкие.

Опросный лист

Несмотря на существующие стандарты, бланки анкеты в каждом государстве разные, и для типов виз будут тоже отличаться. Обычно язык заполнения – английский, допускается национальный язык страны, куда оформляется виза. Отдельные государства разрешают заполнять опросный лист на русском языке, но обязательно латинским шрифтом.

Нюансы отправки анкеты так же бывают различными: одно Посольство требует анкетные данные отправлять в онлайн-заявке, а на прием приносить уже проверенные ведомством и распечатанные анкеты. Для других анкету нужно принести непосредственно в день подачи документации – сотрудник сверяет все данные в присутствии заявителя.

В заполнении анкет существует множество особенностей, которые нужно соблюдать в рамках того государства, куда требуется собрать документы для получения визы. Об этих нюансах лучше спросить у сотрудников ВЦ и доверить им заполнение анкеты.

Там же заполняется стандартное согласие на обработку персональных данных.

Медицинская страховка

Полис можно оформить в Визовом центре или через интернет в различных страховых организациях. На короткий срок такие страховки стоят 350-600 рублей. Основные требования: действие страхования на срок поездки и покрытие более €30 000.

Если вы едете в Европу – полис должен распространяться на всю Еврозону. В США мед. страховка не оформляется.

Так же страховку не требуют оформлять некоторые государства, если заявитель претендует на тип D.

Для мультивиз срок страховки должен равняться только времени первого въезда после получения разрешения.

Квитанция оплаты сборов

Консульский сбор за обработку документов на получение визы стоит €35. Срочные разрешения€70. Но стоимость национальных виз в каждой стране разная. Так же существуют различия по статусу запрашиваемого документа: различаются цены для студентов, рабочих, и т.п. С детей до 6 лет и инвалидов сбор не взимается.

От уплаты в некоторых странах освобождаются родственники граждан, легально проживающих на территории государства, или имеющие недвижимость. Так же могут быть исключения для участников различных делегаций, международных мероприятий, программ по обмену и т.п.

Обычно квитанция оплачивается в ВЦ или в Посольстве российских рублях по курсу на день подачи документов. Некоторые государства требуют оплатить сбор через онлайн-ресурсы в момент подачи заявки. Об этом нужно уточнять в ВЦ или на сайте дип. представительства. Услуги ВЦ оплачиваются отдельно.

Дополнительные документы для получения визы

С 02.02.2020 в силу вошли поправки в Миграционное законодательство ЕС, что для получения визы в перечень документов обязательно нужно добавить забронированные билеты в оба конца и подтверждение наличия жилья.

Транспорт

Для тех, кто едет общественным транспортом, нужно заранее сделать бронь авиа или ж/д билетов в оба конца. Для национальных виз на длительный срок требуется бронь билетов в один конец.

Для путешествия на личном ТС необходимо иметь права международного образца, автостраховку «Грин-карт» и паспорт автомобиля.

Иногда нужно составить на английском языке маршрут поездки и приложить его к документам. Однако в точности следовать составленному маршруту после получения визы нет необходимости.

Туристы предоставляют оплаченный турваучер.

Жильё

Гарантией наличия жилья служат распечатки брони в отелях или пригласительные письма от родственников и друзей с указанием адреса проживания заявителя и копией паспорта приглашающего лица с регистрацией.

Можно предоставить договор аренды частного жилья на срок путешествия.

Владельцы недвижимой собственности в нужном государстве или на территории ЕС (при поездке в Европу) приносят копии свидетельств о регистрации прав на жильё.

Финансовые гарантии

Какие документы для получения визы нужны, так же зависит от социального статуса заявителя и вида поездки:

Выписка о состоянии счета в банке нужна в большинстве случаев. Для каждой страны разный минимальный предел средств на каждый день. В среднем требуется €65 ежедневно. Сроки действия выписки – 1 месяц со дня выдачи.

Трудящиеся граждане должны подать справку с места работы, где указана должность, среднемесячный оклад, есть подписи и печати руководства. Справка должна быть выдана не раньше чем 1 месяц до подачи документов. Лучше всего, если заработок будет превышать 40000 рублей.

Студенты, отравляющиеся на учебу в иностранное учебное заведение, приносят справку о зачислении или студенческое удостоверение. Учащиеся в России – студ.билет или справку из образовательного учреждения о причине выезда (курсы, практика, просто отпуск и т.п.).

Частные предприниматели – свидетельство о регистрации ИП и учёта в налоговом органе, и выписку о движении средств на счетах.

Получающие пенсию должны добавить пенсионную книжку. Безработные – выписку из банка или спонсорское письмо.

Спонсорское письмо оформляется для всех лиц, кто не имеет достаточных денег на счетах. Обычно спонсором выступает родственник, в некоторых случаях работодатель. Обязательно прописывается согласие на финансовое обеспечение весь срок поездки, добавляется копия паспорта спонсора и справка с его работы или банковская выписка.

Документы для получения визы связанные с различным типом визы

Для рабочей визы нужно добавить заключенный трудовой контракт и его копию. Приглашение от зарубежных работодателей или партнеров, оформленное согласно стандартам. В приглашении указываются все реквизиты, персональная информация, адреса и гарантии. Срок действия приглашения – 30 дней. Некоторые государства просят Принимающую организацию заранее оформить разрешение на работу и передать его заявителю для визы.

Гостевое разрешение требует наличия приглашения от родственников. Оно регистрируется в местной миграционной службе и высылается приглашенному лицу по электронной почте. Дополнительно нужны копии паспорта приглашающей стороны и подтверждение дружеских или родственных связей. Срок действия так же 30 дней.

Студенты должны узнать, какие конкретно документы для получения визы требуется предоставить в консульство нужной страны. Эти сведения есть на сайтах образовательных учреждений. Обычно это приглашение с приказом о зачислении и бронь места проживания. Те, кто едет на курсы подают направление от организации.

Для тех детей, кто едет только с одним родителем или с третьими лицами, нужно оформить согласие родителей на выезд и заверить его у нотариуса. Если родителей нет: свидетельства о лишении прав или о смерти.

Документы для получения визы — отказ из-за неправильного оформления

Отказать могут из-за неправильно заполненной анкеты и ошибок в справках. Нужно тщательно перепроверить данные и исключить все ошибки.

Если нет достаточной суммы денег на весь срок поездки, то следует подстраховаться спонсорским письмом. Лучше предоставить сразу справку о зарплате и выписку из банка.

Ни в коем случае не подавайте ложные сведения и не совершайте мошеннических операций с документами – это грозит полным отказом в любой визе, а иногда и тюремным сроком.

По отзывам, необходимые документы визы собрать и оформить не трудно. Надо лишь знать о возможных особенностях и сразу уточнять все нюансы. А лучше просто спросить необходимую информацию у наших специалистов.

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