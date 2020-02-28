Виза в Швейцарию для россиян нужна, чтобы побывать на Альпах, устроиться на высокооплачиваемую работу или выучиться в престижнейших вузах Европы. Именно в этой стране самые высокие доходы, прекрасный сервис и отличная медицина.

Независимо от целей визита, для посещения швейцарской территории придется открывать визу. Эта страна участвует в Шенгенском соглашении с 1996 года, но в Евросоюз не входит, оставаясь нейтральной по отношению к другим государствам Европы. Здесь действуют особые правила для пересечения границы.

Виза в Швейцарию для россиян — типы

Для транзитного проезда в третьи страны необходимо взять визу в Швейцарию, если срок нахождения более суток или требуется покинуть территорию транспортного узла.

Для более длительных визитов в Швейцарию можно въезжать по шенгенской визе:

Однократный С1 – для первого посещения Европы. Можно въезжать один раз и только в Швейцарию.

Двукратный С2 – можно посетить зону Шенгена в течение 180 дней с даты выдачи. В сумме количество дней пребывания не должно превысить 90.

Многократный С3 – выдается со сроком действия 1 год, можно въезжать неограниченное количество раз, однако в сумме поездка не должна занимать более 90 дней каждые полгода.

Многократный С4 – срок действия варьируется от 1 до 5 лет. Но время визита так и остается – 90 дней из каждых 180.

Нужно запомнить, что срок пребывания любой из этих виз – 90 дней, независимо от срока действия документа. Если планируется поехать еще в другую страну Шенгена, то большая часть времени должна быть проведена именно в Швейцарии.

Национальная виза в Швейцарию выдается сроком на 1 год. Ее можно продлить, не уезжая домой. Она дает право на получение ВнЖ.

Виза в Швейцарию для россиян — оформление документов

Подтверждающие бумаги для любого типа визы делятся на базовый комплект и дополнительные справки. Обязательно нужно представить следующие документы.

Удостоверения личности

Заграничный паспорт со сроком действия, превышающим предполагаемую дату возвращения еще на 3 месяца. В документе должен оставаться один незаполненный разворот для вклейки визы.

Старые заграничные паспорта, если заявитель имеет визовую историю.

Гражданский паспорт

Копии паспортов: нужны все страницы, где имеются записи.

Опросный лист

Анкету на визу в Швейцарию проще заполнить в электронном виде, а потом обязательно распечатать: для шенгена – 1 экземпляр, для национальной – 3. Буквы пишутся латиницей, используются арабские цифры.

На русском писать нельзя. Допускается английский, немецкий, итальянский и французский языки. В ВЦ можно попросить бланк с переводом на русский язык или воспользоваться услугами специалистов – это значительно упростит задачу.

Все данные вносятся согласно документам и справкам. Дополнительно нужно распечатать и подписать согласие на обработку персональных данных.

Фотографии

Чтобы получить визу в Швейцарию, к пакету документов нужно приложить 2 цветных фото, сделанных не больше чем полгода назад.

Размер 35Х45 мм.

Не должно быть углов, рамок или срезов.

Изображение занимает 80% снимка (примерно 3 см).

На белом или очень светлом фоне.

Взгляд прямой, уши открытые, без очков, аксессуаров и шляп.

Один снимок наклеивается на анкету, второй сдается в пакет документов.

Транспорт

Заявитель должен предоставить забронированные билеты в обе стороны на самолет или поезд. Если планируется автомобильная поездка, то нужны права, ПТС и международная страховка «Грин-кард».

Наличие жилья

Бронь номеров в отелях, договор найма квартиры или частного дома. Или приглашение от частных или юридических лиц с согласием на проживание. Новые визовые требования 2020 года для россиян предполагают обязательное предоставление одной из этих справок на границе Швейцарии, иначе заявителю устроят полную проверку багажа и всех документов.

Медицинский полис

Наличие страховки обязательно. Она должна действовать весь срок путешествия и на всей территории ЕС. Покрывать расходы не менее €30 000.

Подтверждения

Финансовые гарантии зависят от социального статуса заявителя.

Официально трудоустроенный: справки с работы на фирменном бланке, с записью о зарплате, должности, заверенные печатью и подписью начальника.

Безработный: письмо спонсора.

Пенсионер: спонсорское письмо и пенсионное удостоверение.

Студент: справка из обучающего учреждения или студенческий билет.

Бизнесмен: свидетельство о регистрации ИП и об учёте в ФНС.

Потребуется выписка из банка о наличии денег, которых хватит весь срок путешествия из расчета €65 на каждый день.

Гостевой или рабочий визит по приглашению

Потребуется пригласительное письмо с указанием сроков поездки и адреса проживания.

От приглашающего физического лица: копия его гражданского паспорта с регистрацией в Швейцарии и подтверждение родственных отношений (если родственник).

От юридического: письмо с подписью руководителя, контракт или иное подтверждение деловых связей.

Дети

Получение визы в Швейцарию для ребенка ничем не отличается. Анкета заполняется отдельно, подписывается родителями/опекунами. Если ребенок отправляется в путь с одним из родителей, второй должен выдать согласие на выезд, заверенное у нотариуса. Вместо гражданского паспорта предоставляется свидетельство о рождении. Наличие загранпаспорта для ребенка от 0 лет обязательно.

Виза в Швейцарию для россиян — куда обращаться

Виза в Швейцарию оформляется в Посольстве этой страны, которое находится в Москве по адресу Серпов пер. д. 6. Тел. 9 495 258-38-30. Посольство работает с компанией «TLScontact», но они оформляют только краткосрочные визы.

Если гражданин уже сдавал биометрические данные последние 5 лет, то можно передать все документы без личного визита в офис компании.

От сдачи данных освобождаются дети до 12 лет и инвалиды.

Для оформления национальной визы D потребуется личное обращение в Москву. Филиал в Санкт-Петербурге больше не выдает визы рядовым гражданам. Детально можно узнать об этом по телефону 9 812 336-57-77.

Можно так же обратиться за помощью в оформлении визы в Швейцарию к специалистам Визового центра.

Виза в Швейцарию для россиян — сроки рассмотрения

При подаче напрямую в Консульство прошение будет рассматриваться 5-6 дня. Если обращаться в региональное отделение компании «TLScontact», срок увеличится за счет пересылки документов в Москву и назад. Лучше подавать заявление заранее. Ходатайство о выдаче национальной визы рассматривается от 2 недель до 6 месяцев.

Посольство ведет работу согласно календарю своего государства, то есть, нужно заранее узнавать, как оно работает, не выпадает ли день приема на национальный праздник. Срочные заявки рассматриваются 1-2 дня, но при наличии веских причин:

У человека есть билеты на конкретную дату или требуется быть на рабочем месте в определенный день.

Тяжелая болезнь родственников, похороны.

Экстренное лечение.

Действия, связанные с приобретением жилья на швейцарской территории.

В каждом случае наличие причин будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Если срок истек, а ответ еще не пришел, то нужно обязательно позвонить в Консульский отдел или в ВЦ, куда подавали документы.

Виза в Швейцарию для россиян — стоимость оформления и работа с отказами

В связи с последними изменениями в миграционном законодательстве ЕС, возникает вопрос, сколько сейчас стоит виза в Швейцарию? Цена изменилась только для граждан других стран, а для россиян сумма консульского сбора в 2020 году останется прежней:

€35 за обычное разрешение.

€70 за срочность.

€60 за национальную визу.

Сбор не платят за детей до 6 лет. Услуги Визового центра и компании «TLScontact» оплачиваются отдельно. Уплаченные средства при отказе не возвращаются.

Виза в Швейцарию, как в страну с высоким уровнем жизни, должна подтверждаться финансовыми гарантиями соискателя. При недостатке средств можно получить отказ.

Обязательна сдача биометрии и дактилоскопии.

Анкета должна быть корректно заполнена. При обнаружении ложной информации заявитель гарантированно получит отказ.

Важно так же не нарушать миграционные законы ЕС и в точности соблюдать все требования госслужб.

Виза в Швейцарию россиянам нужна для туристических, деловых и прочих поездок. Получить ее довольно сложно из-за жестких требований законодательства этой страны. Поэтому, чтобы избежать неприятностей и проволочек, лучше обратиться за помощью к специалистам Визового центра.

Чтобы увеличить шансы на получение визы в Швейцарию без отказа, обращайтесь в МФВЦ. Даём гарантию, что если вы не получите визу по нашей вине, то мы возвращаем деньги! Также, мы тщательно разбираемся в сложной ситуации и заранее озвучиваем шансы на успех и возможные риски: