Виза в Хорватию для россиян требуется всем путешественникам, желающим посетить это государство. Вопрос только в том, можно ли въехать туда по шенгенскому разрешению или нужно обязательно оформлять национальную визу.

Хорватия вошла в Евросоюз в 2013 г., но Шенгенское соглашение не подписывала. Однако в октябре 2019 г. Европейская комиссия дала согласие на вступление, и уже с середины 2020 г. возможно оформление разрешений шенгенского типа. В данное время с национальной хорватской визой нельзя ездить по всей Европе, а с шенгеном въезжать в Хорватию можно.

Без оформления визы в Хорватию на срок до 90 суток получится съездить со следующими видами разрешений:

действительный многократный шенген, с условием въезда через выдавшую страну;

визы Кипра, Болгарии и Румынии (условие первого въезда не обязательно) типа «С» или типа «D»;

вид на жительство, выданный в одном из вышеперечисленных государств или в странах Шенгена.

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Те дни, когда человек жил в Хорватии по шенгенской визе, не будут засчитываться как период нахождения на территории Шенгена, так как фактического въезда туда не было.

Виза в Хорватию для россиян — тип разрешения

Оформляется национальная виза в Хорватию для россиян. Она делится на следующие подтипы согласно срокам пребывания и целям:

Транзит

Путешествие в третью страну через хорватские транспортные узлы. Срок действия 5 дней. Если заявитель собирается пробить на территории вокзала менее 48 часов – визу делать не надо;

Краткосрочная

Категория «С» разрешает находиться до 90 суток из каждых 180. Может быть одноразовой, двухразовой или мульти. Максимум срока действия – 3 года. Выдается согласно следующим целям въезда:

туризм

официальные – делегации, форумы и т.п.

бизнес, командировка, журналистская деятельность, программы обмена и т.д.

посещение родных и друзей

кратковременная учеба

социальные и гуманитарные причины – свадьба, погребение, лечение.

Долгосрочная

Ее нет, а взамен выдается разрешение на временное пребывание. Можно проживать более 3-х месяцев и работать.

Виза в Хорватию для россиян — где оформить

Оформление визы в Хорватию в 2020 г. осуществляют аккредитованные Визовые центры и Консульский отдел при Посольстве Хорватии в Москве, обслуживающий Россию и Беларусь. Координаты Посольства можно найти на официальном сайте. На прием нужно записаться по телефону. Без записи можно попасть только следующим лицам:

Близким родственникам граждан, входящих в ЕС, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Тем, кто нуждается в срочном въезде в Республику с социальной и гуманитарной целью, или едет на похороны, лечение, посещение тяжелобольных близких людей.

Заявление подавать не раньше, чем за 90 суток до планируемого путешествия. Приезжать в Консульство без опозданий, за 15 минут до приёма, иначе сотрудник не сможет принять заявителя.

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Каждый день сотрудники Консульства могут принять только 6-7 посетителей, поэтому на ближайшее время запись практически нереальна. Лучше оформить разрешение в Визовом центре.

Виза в Хорватию для россиян — пакет документов

Виза в Хорватию для россиян требует подготовки основного и дополнительного пакета документов. В базовый комплект входят следующие бумаги.

Заграничный паспорт

Должен действовать еще не менее 90 суток после возвращения заявителя на родину. Требуется, чтобы были свободные страницы для визы, так как ее будут вклеивать в документ. Сделать копии всех заполненных страниц. Предоставляется так же гражданский паспорт РФ и его копии.

Наличие визовой истории играет большую роль. Поэтому лучше предоставить и старый загранпаспорт с визами.

Цветные фотографии

Два снимка размером 45Х35 мм, хорошего качества, на светлом однотонном фоне. Голова должна занимать большую часть изображения, но не больше 36 мм от макушки до кончика подбородка. Очки разрешены по показаниям, а головные уборы – только по религиозным убеждениям, но они не должны закрывать брови и щеки.

Анкета

Заполняется или от руки, на предварительно скачанном и распечатанном бланке или на сайте дип. представительства, а затем сохраняется и распечатывается. Записывать данные нужно латинским алфавитом. В самом начале указать цель визита, и какая виза в Хорватию нужна. При заполнении на сайте соискатель получит логин и пин-код, чтобы редактировать анкету или проверить заявку. Распечатанный экземпляр анкеты подписывается в двух местах в присутствии уполномоченного сотрудника ВЦ или Консульства.

Медицинский полис

Покрытие на сумму более €30000 и действие на всей территории Еврозоны, все время поездки.

Остальные документы будут зависеть от цели въезда и должны служить ее подтверждением.

Цель путешествия:

Если вы отправляетесь на отдых в Хорватию, то для визы потребуется туристический ваучер с квитанцией об оплате.

В гости: свидетельства о браке, рождении для посещения родственников.

Приглашение от частных или юридических лиц, легально находящихся в Хорватии. Бумага является так же и подтверждением наличия жилья и финансового обеспечения, если хорватская сторона согласна быть спонсором. Документ остается у консула, а у заявителя остается копия для таможенного контроля.

Письмо с подтверждением от организаторов, что соискатель является участником делового, официального или спортивного мероприятия, программы обмена.

Контракт с учебным учреждением или справка, что заявитель является студентом. Возможно предоставление студенческого билета.

В визовом центре МФВЦ вы можете оформить визу под ключ! Мы помогаем в сборе документов, переводим на другие языки и тщательно проверяем перед отправкой. С нами вы сэкономите время, нервы и деньги:

Финансовые гарантии:

Выписка со счёта в банке с достаточной суммой для проживания весь период поездки.

Дорожные чеки.

Письмо от спонсора

Справка с места работы с указанием доходов или 2-НДФЛ.

Наличие жилого помещения:

Забронированный номер в гостинице.

Приглашение с указанием адреса проживания приглашающего и его согласия принять у себя гостя.

Договор аренды жилья.

Документы о том, что у заявителя есть собственная недвижимость в Хорватии.

Транспорт:

Билеты в обе стороны.

Водительские права, ПТС и грин-кард в случае автомобильной поездки.

Заявитель так же должен подтвердить свое намерение вернуться на родину одной из следующих бумаг:

Справка о наличии рабочего места или учёбы в РФ;

Выписка о наличии недвижимой собственности в России.

Сдавать биометрические данные для визы в Хорватию сейчас не нужно. Но пункты о сдаче имеются в опросном листе.

Виза в Хорватию для россиян — поездка с детьми

Для поездки с детьми потребуется свидетельство о рождении. Анкета заполняется и подписывается родителями. В случае поездки с одним из родителей предоставить разрешение другого, заверенное нотариусом или справку об отсутствии (смерть, лишение прав). Перевод делать не надо. Виза будет вклеена в загранпаспорт родителя.

Цена

В 2020 году стоимость визы в Хорватию остается прежней. Это €35 за обычное рассмотрение и €70 за срочное. Квитанцию можно получить во время приема и оплатить в ВЦ, в банке «Unicredit» или «Райффайзенбанк». При отказе сбор обратно не возвращают. От уплаты освобождены:

Супруги и дети граждан Хорватии;

Дети до 12 лет;

Инвалиды и сопровождающее лицо

Родственники граждан, законно проживающих на территории Евросоюза.

Участники образовательных и программ по обмену, преподаватели;

Молодые люди в возрасте до 25 лет, отправляющиеся на семинары, спортивные и другие мероприятия с некоммерческой целью.

Прибывающие на похороны и лечение.

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Виза в Хорватию для россиян — сроки рассмотрения

Виза в Хорватию для россиян в Консульстве оформляется 7-10 дней. Обычно сотрудники проверяют наличие документов, если чего-то не хватает, просят донести или отказывают уже на месте. В редких случаях проводится собеседование. После принятия бумаг назначается день, когда должно выйти готовое решение. 7-10 дней. В ВЦ весь процесс займет от 24 часов до 3 суток.

Виза в Хорватию для россиян — что делать если получен отказ?

Заявитель получает письменный отказ, где указывается причина. Чаще всего это нехватка каких-либо документов, неправильное оформление или запрет на въезд в одно из государств ЕС из-за нарушений миграционных законов.

Апелляцию можно подать лично в Консульский отдел в течение 15 суток с момента получения отказа. Она составляется на хорватском языке. Оплачивается пошлина €38. Срок рассмотрения в службе МИД Хорватии – 2 месяца, но очень редко бывает положительный результат.

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Итак, шенгенская или национальная виза в Хорватию для россиян нужна в обязательном порядке. Оформить ее можно самостоятельно в Консульстве. А если обратиться в Визовый центр, наши сотрудники полностью возьмут на себя весь процесс оформления визы. И вам останется лишь забрать паспорт с визой.