Виза в Тайвань для россиян оформляется для долгосрочного пребывания, а на срок до трех недель не нужна. К середине 2020 года ожидается еще одно продление безвизового пребывания для граждан России. Здесь вы найдете информацию об этом, а так же о получении визового разрешения, необходимой документации и всех нюансах оформления.

Остров Тайвань находится под контролем небольшой страны, которую называют Китайской Республикой. Она состоит из нескольких островов, расположенных между Китаем и Японией. КР признана в качестве суверенного государства всего десятком стран мира.

Официально Россия суверенитет данной страны не признала, однако дипломатические отношения наладила. Китайская республика представлена в РФ Тайбэйско-Московской комиссией по сотрудничеству (в сокращении ТМ КК ЭКС). По факту – это консульская служба, занимающаяся выдачей виз в Тайвань.

Без визы

Въезд без оформления разрешительных бумаг возможен для всех граждан РФ независимо от целей поездки, будь то туристический вояж, бизнес, посещение друзей и родных и т.п. Главное – визит не должен затягиваться более 21 дня, иначе нужна будет виза в Тайвань. Режим действует до 31 июля 2020 года, так как является экспериментальным. Возможно, его не раз продлят в будущем, так как КР нуждается в притоке инвестиций и стремится к развитию туризма.

Прибыв в страну, туристы проходят таможенный контроль, где предъявляются:

Загранпаспорт с действием как минимум полгода после возвращения заявителя.

Билеты в обе стороны на морской или авиатранспорт.

Бронь номера в отеле на все время пребывания или договор аренды у частника.

Наличие средств на поездку: выписка с карты или с банка об остатке, наличные деньги и т.п.

Медицинскую страховку лучше оформить, хотя в пакет документов она не входит. Сотрудник проверяет, числится ли вновь прибывший в «черном списке».

Туристы без визы, не имевшие ранее проблем с властями Тайвани, смогут беспрепятственно находиться здесь на протяжении 3-х недель.

Нюанс: чаще всего требуется только паспорт, в который ставят пограничный штамп. Но лучше при себе иметь все необходимые бумаги.

Виза в Тайвань для россиян — разновидности виз

Виза в Тайвань для россиян делится на два типа: Visitor (для гостей) и Resident (с целью постоянного проживания).

Гостевая выдается на срок 1, 2 или 3 месяца. При наличии разрешения без каких-либо ограничений на 2 месяца и больше заявитель может продлить визу на тот же период. Продление осуществляется в Национальном отделе миграции по месту пребывания визитера при наличии документов.

Резидентское разрешение выдают на период более 180 дней. В 15-дневный срок после приезда резидент должен посетить территориальное отделение Агентства миграции страны и подтвердить свидетельство, выданное вместе с визой.

Визу в Тайвань на 1 въезд обычно выдают русским гражданам, планирующим находиться в стране как гость. Многоразовый въезд разрешается соискателям, направляющимся в Тайвань для рабочих/деловых целей и тем, кто уже бывал ранее в КР. А так же тем, кто едет через данную территорию в третьи страны, как турист и предъявил билеты туда и обратно.

Виза в Тайвань для россиян — основной пакет документов

Виза в Тайвань для россиян оформляется после подачи ряда документов. В основной комплект входят бумаги, необходимые вне зависимости целей въезда.

Заграничный паспорт, соответствующий требованиям. Ксерокопия разворота с личной информацией.

Анкета заполняется в онлайн-формате на сайте ТМ КК ЭКС https://visawebapp.boca.gov.tw, и распечатывается в 2-х экз. Записи на должны быть английском языке, без ошибок и ложной информации.

Фотоснимки в цвете, размером 30Х40 мм – 2 штуки.

Виза в Тайвань для россиян — подтверждения

Предоставляются как дополнение к основному пакету в зависимости от цели въезда.

Транзит

Выдается для граждан, совершающих морскую поездку/работающих на судах. Предоставляется гарантия, выданная пароходным хозяйством, трудовая книжка команды/разрешение на работу.

Туризм

Примерный маршрут путешествия по Тайвани или план, составленный турагентством.

Проживание: название отеля и адрес.

Справка с работы и выписка из банка о доступных средствах.

Для коммерческих поездок

Справка с места работы, где указана должность и оклад заявителя.

Копия пригласительного письма от предприятия в КР.

Копии лицензии на работу данного предприятия и паспорта приглашающего лица (руководителя).

Для учебных целей

Языковые курсы – приглашение от языкового центра, имеющего лицензию на Тайвани и банковская выписка о наличии средств на учебу.

Повторные приезды – свидетельство о прохождении курсов, оценки и общие часы. Пребывание не должно превысить 2 года.

Зачисление в вуз – справка, выданная образовательным учреждением Тайваня; банковские выписки.

Трудоустройство

Ксерокопия контракта.

Разрешение на работу от Совета по трудовым вопросам КР.

Коммерческая деятельность: подтверждение проф. квалификации (копия диплома и т.п.), оформленное нотариусом в РФ и легализованное в консульском отделе.

Семейные обстоятельства

Посещение родных, живущих в КР: приглашение, копия паспорта/ВнЖ приглашающего лица.

Воссоединение семьи: свидетельство о браке или о рождении детей. Копии заверить у нотариуса.

Для резидентской визы в Тайвань нужно представить заполненную на английском бумагу «Условия для выдачи сертификата о состоянии здоровья. Класс В».

Нюансы: заявления через почту не отправляются. Можно передать собранные бумаги с доверенным лицом. Доверительная записка пишется в произвольном формате, заверять ее не нужно.

Хотите получить визу в Тайвань без личного участия в процессе оформления? Оставляйте заявку и вас проконсультирует визовый специалист:

Сотрудники вправе запросить другие дополнительные документы, или вызвать заявителя на собеседование.

Срок оформления и стоимость

Виза в Тайвань для россиян оформляется после уплаты консульского сбора в долларах США:

Однократный въезд — $50.

За срочность — $75

Многократный въезд -$ 100.

За срочность — $150.

Обычная заявка рассматривается 5 суток. Срочная готова к выдаче через 2 дня.

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Куда обращаться

Тайбэйско-Московской комиссия находится в г. Москве, на ул. Тверской, 24/2, 1 корпус, 4 подъезд, офис на 3 этаже.

Документация на визу в Тайвань для россиян в 2020 году принимается с 10.00 до 13.00. Готовые разрешения выдают с 14.00 до 17.00 в будние дни.

Справки по телефону 495 -956-37-86 (добавочно 18).

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Отказы

По статистике отказ в визе случается редко, в основном из-за неточностей, допущенных в анкете или заведомо ложных данных. Повторное обращение возможно сразу же после исправления ошибок или предоставления недостающей документации.

Таким образом, виза в Тайвань для россиян нужна лишь в тех случаях, когда визит затянется на срок больше 3-х недель. При оформлении документов надо четко соблюдать правила и внимательно заполнить анкету. Если у вас недостаточно знаний английского языка или требуется другая помощь – обращайтесь к нашим специалистам! Мы всегда готовы помочь!