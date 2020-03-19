Виза в Таиланд для россиян потребуется только в том случае, если планируется поездка на срок больше 30 суток. Здесь вся информация о том, куда обращаться заявителю, какие документы нужны, возможен ли многократный въезд, а так же рассмотрены некоторые нюансы пребывания.

В декабре 2005 года Королевство заключило соглашение с РФ, согласно которому россияне 30 суток могут находиться в «стране улыбок» без оформления визы. Данный договор сохранит свою силу и в 2020 году. Виза в Таиланд по прилету в отношении граждан России не актуальна с 2007 года.

Правила безвизового въезда в Таиланд

Без оформления визы россиянам можно приезжать в Таиланд на 30 дней. Цель должна быть не рабочей: туризм, визит в гости, транзит и т.п. По прибытии в Королевство на КПП россиянин получает штамп в паспорт о пересечении границы. На штампе конкретно указан срок пребывания.

При себе нужно иметь

Заграничный паспорт, актуальный не менее 6 месяцев;

Заполненную миграционную карту. Бланки выдают туристам уже в самолете. Его надо заполнить в точности по данным своего паспорта, оторвать половину и отдать на таможне.

Картой нельзя подтвердить легальность пребывания – она нужна для статистики. Корешок с отметкой о пересечении границы нужно сохранить и вернуть на обратном пути пограничникам. Если он утерян – ничего страшного. Выдадут другой бланк, который снова надо будет заполнить.

Иногда сотрудники пограничного контроля спрашивают наличие финансовых гарантий туриста. Лучше на всякий случай взять с собой выписку с банковского счёта или карты, где имеется более $ 600 (около 20000 бат) на все время поездки для одного человека.

Обычно, когда в путешествие едут с детьми, пограничники интересуются, есть ли у туристов билеты в обратную сторону. Дело в том, что штраф за нарушение сроков пребывания за детей не взимается, а властям нужны гарантии, что туристы уедут обратно.

Виза в Таиланд для россиян — нюансы

Сколько бы дней вы не находились без визы в Таиланде, нужно учитывать всё время, включая даты приезда и выезда. Продление возможно один раз и только на неделю, и обойдется в 1900 бат. Нужно обратиться в ближайший иммиграционный офис. Нарушение сроков – штраф 500 бат в сутки и отметка об этом в загранпаспорте. Оплачивать сразу в КПП. Несколько нарушений или отказ платить за «овер-стей» могут обернуться полным запретом на въезд в Королевство.

Можно так же сделать визаран – это продление проживания за счет выезда в соседние страны: Малайзия, Камбоджа, Лаос и Вьетнам. Но этим способом нельзя пользоваться более 2 раз. Власти Таиланда не приветствуют визаран, и наличие нескольких подобных штампов в большинстве случаев расценивается как попытка незаконной иммиграции. Лучше сразу решить, нужна ли виза в Таиланд, и сделать полноценное разрешение.

Все отели, хостелы и частные арендодатели обязаны регистрировать иностранных постояльцев в иммиграционных отделах, иначе им грозит штраф. А незарегистрированных туристов – сложности при выезде или продлении пребывания.

Так же при въезде/выезде нужно неукоснительно соблюдать правила ввоза/вывоза багажа: не должно быть вещей, запрещенных законодательством Таиланда. Если найдут, это будет чревато по меньшей мере штрафом, и нередко тюрьмой.

Если за последние 6 месяцев было безвизовое посещение Королевства, то посетить страну тем же путем в ближайшее время уже не получится.

Виза в Таиланд для россиян — типы визовых разрешений

Виза в Таиланд для россиян в 2020 году может быть нескольких типов:

TR – туризм с однократным въездом на 60 дней и коридором 3 месяца. Возможность продления на 30 дней.

B – неиммиграционный тип для ведения бизнеса или работы по контракту. Выдается на 90 дней.

IB – для инвесторов. Срок от 3 месяцев до 1 года.

METV – туристическая виза в Таиланд с многократным въездом. Коридор – полгода, но каждый раз можно находиться в стране не более 60 дней. Продление на тот же срок, что и TR.

non-O – неиммиграционный тип, выдается ближайшим родственникам граждан Таиланда и иностранцев с ПМЖ.

ED – студенты вузов. От 3 месяцев до 1 года. По этому документу приезжают и те, связан с образовательной деятельностью: участники конференций, слушатели языковых курсов, школьники.

Виза в Таиланд для россиян — куда обращаться

В России однократные визы в Таиланд можно заказать через Визовые центры. Многократные выдаются только при личном посещении тайского Посольства в г. Москве, ул. Б. Спасская, 9.

Право на одно пересечение границы уже по прибытии можно изменить на многократную визу, обратившись в иммиграционный отдел, чтобы поставили штамп re-entry. Но срок пребывания в стране не поменяется.

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Россияне смогут продлить многократное разрешение только через Посольство в Москве.

Документация

Виза в Таиланд для россиян требует сбора определенного пакета документов. Для однократного разрешения предоставляются следующие бумаги:

Заграничный паспорт должен действовать не меньше 6 месяцев после приезда на родину. Ксерокопия разворота с личной информацией.

Фотоснимок – 1 шт., размер 40Х60 мм. Он должен быть вклеен в анкету.

Ксерокопии билетов на самолет в обе стороны или распечатанное подтверждение брони.

Анкета на визу в Таиланд заполняется на английском языке. Подпись надо ставить в двух местах, в присутствии уполномоченного сотрудника, принимающего документы.

Подтверждение финансовой состоятельности из расчета $600 на каждого въезжающего. Это может быть выписка из банка или распечатка остатка средств на карте. Но при въезде лучше иметь эти средства в наличной форме.

Работающие граждане представляют справки с места работы с указанием должности и оклада. Бизнесмены – копии регистрации ИП и ИНН.

Неработающие – письмо от спонсора, плюс копию его паспорта и справку о доходах.

С 2020 года для соискателей, ходатайствующих о получении многократной визы в Таиланд, в дополнение к вышеуказанному списку нужно предоставить:

Справку из банка за последние 6 месяцев, свидетельствующую о наличии средств на балансе из расчета $5700 в месяц.

Медицинскую справку об отсутствии инфекционных заболеваний.

Забронированные номера в отеле или договор найма жилого помещения на весь срок пребывания в Королевстве.

Все справки и копии нужно перевести на английский язык и нотариально заверить. Выгоднее сразу составить справки на английском. Каждый документ подписывается заявителем. При отсутствии какой-либо бумаги требуется письменно объяснить этот факт. Иногда сотрудники просят дополнительную информацию.

Виза в Таиланд для россиян до 14 лет предполагает предоставление отдельного пакета документов. Дополнительно: свидетельство о рождении и справка с учебы. В случае приезда с одним из родителей: согласие второго, оформленное у нотариуса.

Стоимость и сроки рассмотрения

Сбор Посольства составит $40 за 1-кратный въезд, $200 за многократную визу.

За всех иностранцев старше 2 лет при вылете из Таиланда взимается сбор 700 батов (рейс из Бангкока, Пхукета) или 400 батов (из Утапао). Но многие авиакомпании включают эти сборы в стоимость билетов.

Время рассмотрения – не больше 1-3 суток. Очень редко ответ дают в течение 2 недель – это связано с более подробным изучением личной информации о заявителе.

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Отказы

Почти все случаи отказов в визе связаны с нарушением правил миграции и стремлением обойти действующий режим. Например, если туристы уже 3-й раз в течение одного года ходатайствуют о получении однократного разрешения, то можно предположить, что дело не в туризме, а в других интересах на территории Таиланда. Другие причины: не достаточно документов; заявитель попал в черный список.

Виза в Таиланд для россиян – документ, который необходим только для длительного пребывания в Королевстве. К получению нужно отнестись ответственно, правильно подготовить все документы, и не пытаться обойти миграционный режим Таиланда.

Если все будет сделано по правилам, то «страна улыбок» будет радовать вас не только 30 дней, а намного больше!

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