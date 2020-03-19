Виза в Таиланд для россиян потребуется только в том случае, если планируется поездка на срок больше 30 суток. Здесь вся информация о том, куда обращаться заявителю, какие документы нужны, возможен ли многократный въезд, а так же рассмотрены некоторые нюансы пребывания.
В декабре 2005 года Королевство заключило соглашение с РФ, согласно которому россияне 30 суток могут находиться в «стране улыбок» без оформления визы. Данный договор сохранит свою силу и в 2020 году. Виза в Таиланд по прилету в отношении граждан России не актуальна с 2007 года.
Без оформления визы россиянам можно приезжать в Таиланд на 30 дней. Цель должна быть не рабочей: туризм, визит в гости, транзит и т.п. По прибытии в Королевство на КПП россиянин получает штамп в паспорт о пересечении границы. На штампе конкретно указан срок пребывания.
При себе нужно иметь
Картой нельзя подтвердить легальность пребывания – она нужна для статистики. Корешок с отметкой о пересечении границы нужно сохранить и вернуть на обратном пути пограничникам. Если он утерян – ничего страшного. Выдадут другой бланк, который снова надо будет заполнить.
Иногда сотрудники пограничного контроля спрашивают наличие финансовых гарантий туриста. Лучше на всякий случай взять с собой выписку с банковского счёта или карты, где имеется более $ 600 (около 20000 бат) на все время поездки для одного человека.
Обычно, когда в путешествие едут с детьми, пограничники интересуются, есть ли у туристов билеты в обратную сторону. Дело в том, что штраф за нарушение сроков пребывания за детей не взимается, а властям нужны гарантии, что туристы уедут обратно.
Сколько бы дней вы не находились без визы в Таиланде, нужно учитывать всё время, включая даты приезда и выезда. Продление возможно один раз и только на неделю, и обойдется в 1900 бат. Нужно обратиться в ближайший иммиграционный офис. Нарушение сроков – штраф 500 бат в сутки и отметка об этом в загранпаспорте. Оплачивать сразу в КПП. Несколько нарушений или отказ платить за «овер-стей» могут обернуться полным запретом на въезд в Королевство.
Можно так же сделать визаран – это продление проживания за счет выезда в соседние страны: Малайзия, Камбоджа, Лаос и Вьетнам. Но этим способом нельзя пользоваться более 2 раз. Власти Таиланда не приветствуют визаран, и наличие нескольких подобных штампов в большинстве случаев расценивается как попытка незаконной иммиграции. Лучше сразу решить, нужна ли виза в Таиланд, и сделать полноценное разрешение.
Все отели, хостелы и частные арендодатели обязаны регистрировать иностранных постояльцев в иммиграционных отделах, иначе им грозит штраф. А незарегистрированных туристов – сложности при выезде или продлении пребывания.
Так же при въезде/выезде нужно неукоснительно соблюдать правила ввоза/вывоза багажа: не должно быть вещей, запрещенных законодательством Таиланда. Если найдут, это будет чревато по меньшей мере штрафом, и нередко тюрьмой.
Если за последние 6 месяцев было безвизовое посещение Королевства, то посетить страну тем же путем в ближайшее время уже не получится.
Виза в Таиланд для россиян в 2020 году может быть нескольких типов:
В России однократные визы в Таиланд можно заказать через Визовые центры. Многократные выдаются только при личном посещении тайского Посольства в г. Москве, ул. Б. Спасская, 9.
Право на одно пересечение границы уже по прибытии можно изменить на многократную визу, обратившись в иммиграционный отдел, чтобы поставили штамп re-entry. Но срок пребывания в стране не поменяется.
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Виза в Таиланд для россиян требует сбора определенного пакета документов. Для однократного разрешения предоставляются следующие бумаги:
С 2020 года для соискателей, ходатайствующих о получении многократной визы в Таиланд, в дополнение к вышеуказанному списку нужно предоставить:
Все справки и копии нужно перевести на английский язык и нотариально заверить. Выгоднее сразу составить справки на английском. Каждый документ подписывается заявителем. При отсутствии какой-либо бумаги требуется письменно объяснить этот факт. Иногда сотрудники просят дополнительную информацию.
Виза в Таиланд для россиян до 14 лет предполагает предоставление отдельного пакета документов. Дополнительно: свидетельство о рождении и справка с учебы. В случае приезда с одним из родителей: согласие второго, оформленное у нотариуса.
Сбор Посольства составит $40 за 1-кратный въезд, $200 за многократную визу.
За всех иностранцев старше 2 лет при вылете из Таиланда взимается сбор 700 батов (рейс из Бангкока, Пхукета) или 400 батов (из Утапао). Но многие авиакомпании включают эти сборы в стоимость билетов.
Время рассмотрения – не больше 1-3 суток. Очень редко ответ дают в течение 2 недель – это связано с более подробным изучением личной информации о заявителе.
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Почти все случаи отказов в визе связаны с нарушением правил миграции и стремлением обойти действующий режим. Например, если туристы уже 3-й раз в течение одного года ходатайствуют о получении однократного разрешения, то можно предположить, что дело не в туризме, а в других интересах на территории Таиланда. Другие причины: не достаточно документов; заявитель попал в черный список.
Виза в Таиланд для россиян – документ, который необходим только для длительного пребывания в Королевстве. К получению нужно отнестись ответственно, правильно подготовить все документы, и не пытаться обойти миграционный режим Таиланда.
Если все будет сделано по правилам, то «страна улыбок» будет радовать вас не только 30 дней, а намного больше!
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