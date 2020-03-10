Виза в Словению для россиян нужна в обязательном порядке, так как безвизовый проезд в эту страну из РФ запрещен. Мы честно расскажем, можно ли въехать по шенгенской визе, какие документы понадобятся и какой тип разрешения можно получить.
Словения входит в зону Шенгенского соглашения с 2004 года. Тогда же она стала участницей Евросоюза. Поэтому в это государство возможен въезд по многократному шенгену, выданному в другой стране, с соблюдением правил первого пересечения границы.
Это маленькое государство, чтобы пересечь его на автомобиле, понадобится не более суток. Если путешественники не собираются нигде останавливаться – то разрешение не потребуется.
Для транзитного проезда через Словению придется оформить визу в том случае, если нужно ехать в страну, не входящую в Шенген. Так же если проезжающий планирует задержаться на словенской земле более 24 часов с выходом за пределы транспортного узла. Документ действует 3-е суток.
Является единым для всего Шенгена. Позволяет пребывание до 90 суток в течение каждых 6 месяцев. Есть одноразовые, двукратные и многократные визы «С».
С февраля 2020 года получение разрешений стало поэтапным: заявитель, оформляющий документ впервые, получит только однократную визу. Для соискателей с хорошей визовой историей есть возможность приобретения мультивизы сроком от 2 до 5 лет.
Условие: владелец многократного документа должен большую часть времени в своих поездках проводить в стране, выдавшей визу. Запрещено осуществлять деятельность, связанную с получением прибыли.
Национальная виза в Словению для россиян выдается сроком на 1 год тем, кто планирует находиться в стране более 3 месяцев. Для этого должны быть веские основания: воссоединение с родными, проживающими в данном государстве или на территории ЕС, получение образования или рабочий контракт на длительный срок. Нюанс: непрерывное нахождение разрешается только полгода. Затем надо ехать домой или продлять визу, обратившись в Миграционную службу на месте.
Список бумаг делится на основной и дополнительный. В основной пакет входят те документы, которые нужно собрать для любого типа разрешения.
Анкета
Бланк заполняется как в печатной форме, так и от руки на английском или словенском языках. Шрифт – латиница, данные нужно указывать строго на основании имеющихся документов. Внимательно проверить данные и сроки запрашиваемого разрешения. Если вы не уверены, сто справитесь с этим, то доверьте заполнение опросного листа специалистам.
Паспорт
Потребуется действующий заграничный паспорт и копии всех страниц. Обратите внимание, что актуальность паспорта должна превышать дату предполагаемого возвращения минимум на 3 месяца. Для национальной визы в Словению срок действия паспорта в ряде случаев не соблюдается: по приезду можно обратиться в миграционную службу с запросом отмены загранпаспорта. При этом претендент должен подать документы на ВнЖ.
Гражданский паспорт РФ нужно принести с собой на прием и сделать копии страниц с личной информацией и пропиской.
При наличии утративших актуальность заграничных паспортов с имеющимися визами, нужно подтвердить наличие визовой истории. Делаются ксерокопии всех заполненных страниц.
Фотографии
Нужны 2 фотографии, выполненные в цвете по стандартам IQAO. Размер 35Х45 мм, фон – светлый, изображение занимает 70-80% кадра. Взгляд прямой, выражение спокойное, без мимики. Не допускаются аксессуары, закрывающие лицо. Снимок должен быть актуальным на момент подачи заявки: крайний срок давности – 6 месяцев.
Страховка
Медицинский полис является обязательным. Его нужно приобретать в аккредитованных страховых агентствах или в Визовых центрах.
Иначе нет никакой гарантии, что документ будет подлинным. Условия: покрытие на всей территории Европы, сумма – более €30000. Время действия – весь срок поездки, и 15 суток дополнительно. Для оформляющих мультивизу наличие страховки ограничивается периодом первичного въезда.
Справки нужны, чтобы доказать связь заявителя с родиной, наличие необходимых средств на дорогу и обеспеченность жильем в поездке. На визу нужно предоставить по одному документу для каждого пункта в зависимости от статуса и возможностей заявителя.
Для заявителей, отправляющихся в самостоятельную поездку по своим делам, потребуется предоставить оплаченную бронь авиа или ж/ж билетов в оба конца. Исключение: автомобильное путешествие, туристическая путевка или получение национальной визы (бронь только туда).
Для путешественников на личном ТС потребуется оформить страховку «Грин-кард», предоставить копию водительских прав и ПТС.
О наличии жилого помещения во время поездки свидетельствуют:
Выписка с банковского счёта о движении средств и остатке, которого хватит на всю поездку из расчета в среднем €70 на каждый день.
При отсутствии средств подойдет спонсорское письмо, где указывается готовность третьего лица обеспечить заявителя средствами на путешествие. Спонсор представляет справку с места работы о зарплате последние 6 месяцев и копию своего паспорта.
Обычно спонсорские гарантии предоставляются гражданами, не имеющими официального дохода (безработные, домохозяйки, студенты и пенсионеры).
Неразрывность с родной стороной подтверждают:
Пенсионеры приносят пенсионную книжку,
Частные предприниматели или лица у них работающие – свидетельство о регистрации в ЕГРИП и учета в ФНС (ИНН), выписка о движении средств из банка.
Виза в Словению для россиян требует оформления дополнительных бумаг в зависимости от итоговой цели путешествия:
Для детей, не достигших 18 лет, нужно оформлять отдельную анкету, которая подписывается родителем. Дополнительно предоставляется свидетельство о рождении и, в случае, если ребенок едет только с мамой или с папой – согласие второго родителя, оформленное у нотариуса.
Виза в Словению для россиян, планирующих туристическое путешествие, обычно выдается только на конкретный срок турпоездки. Для других целей возможно разрешение типа «С» на срок до 90 суток. Национальная виза действует 1 год с правом продления.
Консульский сбор за визу в Словению составит:
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От уплаты освобождаются дети до 6 лет, родственники граждан, легально проживающих в ЕС, дипломаты, участники делегаций.
Запрос рассматривается 7-10 дней, срочный – 2-4 дня с учетом пересылок. Отрицательный ответ можно получить в случае неполного пакета документов, подачи ложных сведений и справок. В визе в Словению откажут, если гражданин имеет нарушения миграционных законов Евросоюза и непогашенные судимости на родине.
Можно подать апелляцию в течение 2 недель с момента получения отказа. Если нарушения были серьезными, шансов на получение визы практически нет.
Виза в Словению для россиян – это процесс, требующий внимания и тщательной проверки всех документов. Мы рекомендуем обратиться к специалистам Визового центра, и у вас не возникнет никаких непредвиденных проблем и отказов:
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