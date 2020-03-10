Виза в Словению для россиян нужна в обязательном порядке, так как безвизовый проезд в эту страну из РФ запрещен. Мы честно расскажем, можно ли въехать по шенгенской визе, какие документы понадобятся и какой тип разрешения можно получить.

Словения входит в зону Шенгенского соглашения с 2004 года. Тогда же она стала участницей Евросоюза. Поэтому в это государство возможен въезд по многократному шенгену, выданному в другой стране, с соблюдением правил первого пересечения границы.

Виза в Словению для россиян — транзит «А»

Это маленькое государство, чтобы пересечь его на автомобиле, понадобится не более суток. Если путешественники не собираются нигде останавливаться – то разрешение не потребуется.

Для транзитного проезда через Словению придется оформить визу в том случае, если нужно ехать в страну, не входящую в Шенген. Так же если проезжающий планирует задержаться на словенской земле более 24 часов с выходом за пределы транспортного узла. Документ действует 3-е суток.

Виза в Словению для россиян — краткосрочный тип «С»

Является единым для всего Шенгена. Позволяет пребывание до 90 суток в течение каждых 6 месяцев. Есть одноразовые, двукратные и многократные визы «С».

С февраля 2020 года получение разрешений стало поэтапным: заявитель, оформляющий документ впервые, получит только однократную визу. Для соискателей с хорошей визовой историей есть возможность приобретения мультивизы сроком от 2 до 5 лет.

Условие: владелец многократного документа должен большую часть времени в своих поездках проводить в стране, выдавшей визу. Запрещено осуществлять деятельность, связанную с получением прибыли.

Виза в Словению для россиян — Тип «D»

Национальная виза в Словению для россиян выдается сроком на 1 год тем, кто планирует находиться в стране более 3 месяцев. Для этого должны быть веские основания: воссоединение с родными, проживающими в данном государстве или на территории ЕС, получение образования или рабочий контракт на длительный срок. Нюанс: непрерывное нахождение разрешается только полгода. Затем надо ехать домой или продлять визу, обратившись в Миграционную службу на месте.

Сбор документов на визу в Словению

Список бумаг делится на основной и дополнительный. В основной пакет входят те документы, которые нужно собрать для любого типа разрешения.

Анкета

Бланк заполняется как в печатной форме, так и от руки на английском или словенском языках. Шрифт – латиница, данные нужно указывать строго на основании имеющихся документов. Внимательно проверить данные и сроки запрашиваемого разрешения. Если вы не уверены, сто справитесь с этим, то доверьте заполнение опросного листа специалистам.

Паспорт

Потребуется действующий заграничный паспорт и копии всех страниц. Обратите внимание, что актуальность паспорта должна превышать дату предполагаемого возвращения минимум на 3 месяца. Для национальной визы в Словению срок действия паспорта в ряде случаев не соблюдается: по приезду можно обратиться в миграционную службу с запросом отмены загранпаспорта. При этом претендент должен подать документы на ВнЖ.

Гражданский паспорт РФ нужно принести с собой на прием и сделать копии страниц с личной информацией и пропиской.

При наличии утративших актуальность заграничных паспортов с имеющимися визами, нужно подтвердить наличие визовой истории. Делаются ксерокопии всех заполненных страниц.

Фотографии

Нужны 2 фотографии, выполненные в цвете по стандартам IQAO. Размер 35Х45 мм, фон – светлый, изображение занимает 70-80% кадра. Взгляд прямой, выражение спокойное, без мимики. Не допускаются аксессуары, закрывающие лицо. Снимок должен быть актуальным на момент подачи заявки: крайний срок давности – 6 месяцев.

Страховка

Медицинский полис является обязательным. Его нужно приобретать в аккредитованных страховых агентствах или в Визовых центрах.

Иначе нет никакой гарантии, что документ будет подлинным. Условия: покрытие на всей территории Европы, сумма – более €30000. Время действия – весь срок поездки, и 15 суток дополнительно. Для оформляющих мультивизу наличие страховки ограничивается периодом первичного въезда.

Виза в Словению для россиян — дополнительные документы

Справки нужны, чтобы доказать связь заявителя с родиной, наличие необходимых средств на дорогу и обеспеченность жильем в поездке. На визу нужно предоставить по одному документу для каждого пункта в зависимости от статуса и возможностей заявителя.

Транспорт

Для заявителей, отправляющихся в самостоятельную поездку по своим делам, потребуется предоставить оплаченную бронь авиа или ж/ж билетов в оба конца. Исключение: автомобильное путешествие, туристическая путевка или получение национальной визы (бронь только туда).

Для путешественников на личном ТС потребуется оформить страховку «Грин-кард», предоставить копию водительских прав и ПТС.

Жильё

О наличии жилого помещения во время поездки свидетельствуют:

оплаченные номера в гостиницах (распечатка подтвержденной брони);

договор аренды частного дома или квартиры;

приглашение от родственников или друзей с указанием места жительства и копией регистрации;

свидетельство том, что гражданин имеет в собственности (копия) недвижимость в Словении.

Финансовые гарантии

Выписка с банковского счёта о движении средств и остатке, которого хватит на всю поездку из расчета в среднем €70 на каждый день.

При отсутствии средств подойдет спонсорское письмо, где указывается готовность третьего лица обеспечить заявителя средствами на путешествие. Спонсор представляет справку с места работы о зарплате последние 6 месяцев и копию своего паспорта.

Обычно спонсорские гарантии предоставляются гражданами, не имеющими официального дохода (безработные, домохозяйки, студенты и пенсионеры).

Связь с родиной

Неразрывность с родной стороной подтверждают:

официальные справки с места работы заявителя, где указывается должность и среднегодовой доход. Если гражданин получает более €500 ежемесячно, эта справка может так же служить финансовой гарантией. Справка актуальна только 30 дней, начиная с даты выдачи.

студенты и учащиеся школы – справка из учебного заведения о причинах поездки за границу (курсы, отдых, мероприятия).

наличие недвижимости в РФ – выписка из ЕГРН или сертификат о собственности.

Пенсионеры приносят пенсионную книжку,

Частные предприниматели или лица у них работающие – свидетельство о регистрации в ЕГРИП и учета в ФНС (ИНН), выписка о движении средств из банка.

Виза в Словению для россиян требует оформления дополнительных бумаг в зависимости от итоговой цели путешествия:

Туризм – тур.ваучер или маршрут во всех подробностях;

Учеба в Словении – подтверждение зачисления в вуз (если предоставляется общежитие – указать, если нет – договор аренды жилья), финансовые гарантии на весь срок и оплаченную квитанцию за 1 месяц обучения.

Работа – разрешение на работу, сделанное принимающей организацией в МИД страны. Трудовой договор и подтверждение наличия жилья.

Воссоединение с семьей – приглашение, заверенное нотариусом, наличие жилья. Подтверждение родственных связей. Справка, выданная МВД РФ об отсутствии судимости (при последующем оформлении ВнЖ).

Для детей, не достигших 18 лет, нужно оформлять отдельную анкету, которая подписывается родителем. Дополнительно предоставляется свидетельство о рождении и, в случае, если ребенок едет только с мамой или с папой – согласие второго родителя, оформленное у нотариуса.

Сроки действия визы

Виза в Словению для россиян, планирующих туристическое путешествие, обычно выдается только на конкретный срок турпоездки. Для других целей возможно разрешение типа «С» на срок до 90 суток. Национальная виза действует 1 год с правом продления.

Виза в Словению для россиян — стоимость

Консульский сбор за визу в Словению составит:

«А» и «С» — €35, срочность обойдется в €70.

«D» — €77.

Узнайте стоимость оформления визы в Словению через МФВЦ. По 1 документу, с гарантией, без личного присутствия:

От уплаты освобождаются дети до 6 лет, родственники граждан, легально проживающих в ЕС, дипломаты, участники делегаций.

Виза в Словению для россиян — рассмотрение и отказы

Запрос рассматривается 7-10 дней, срочный – 2-4 дня с учетом пересылок. Отрицательный ответ можно получить в случае неполного пакета документов, подачи ложных сведений и справок. В визе в Словению откажут, если гражданин имеет нарушения миграционных законов Евросоюза и непогашенные судимости на родине.

Можно подать апелляцию в течение 2 недель с момента получения отказа. Если нарушения были серьезными, шансов на получение визы практически нет.

Виза в Словению для россиян – это процесс, требующий внимания и тщательной проверки всех документов. Мы рекомендуем обратиться к специалистам Визового центра, и у вас не возникнет никаких непредвиденных проблем и отказов: