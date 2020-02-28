Виза в Словакию для россиян в 2020 году является необходимым документом. Причина: нахождение страны в шенгенской зоне. Оформление документа и определение визового коридора (длительности пребывания) определяется заявленными целями. Подать прошение граждане РФ могут в консульстве, посольстве или визовом центре. Словакия является гостеприимной страной, поэтому процент отказов по выдаче низкий – около 5% от всех обращений.

Виза в Словакию для россиян — виды разрешений

Виза в Словакию 2020 подразделяется на несколько типов и видов. Точное значение позволяет выявить анкета. В ней заявитель прописывает цели и задачи на предстоящую поездку. В соответствие с ними специалисты выделяют такие визы, как:

Гостевая.

Транзит.

Туризм.

Деловая.

Если нужно пройти обследование, но не длительное лечение, оформляется краткосрочная медицинская виза. Подобные типы виз дают разрешение на не длительное по времени нахождение на территории государства. Обычно срок определяется датами намеченной поездки, но не может превышать 90 дней. Учиться или работать по таким разрешениям на въезд нельзя.

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Если нужно находиться дольше, то требуется получить визу в Словакию, которая называется национальная. Она имеет длительный срок действия – от 3 месяцев. Оформить ее следует для следующих целей:

Трудовая деятельность.

Лечение (полное восстановление и реабилитация).

Ведение бизнеса.

Получение образования (студенческая).

Виза в Словакию для россиян (национальная) дает возможность проживать в стране не более 1 года, но после истечения срока существует возможность продления документа.

Виза в Словакию для россиян — особые моменты

Словакия является частью шенгенской зоны, поэтому виза для россиян 2020 требуется в качестве основного документа во время пересечения границы. Освобождены от обязанности оформления лица, которые уже имеют действующий шенген. Вообще без визы на территорию государства могут въезжать дипломаты или руководители других стран. Для получения Виза в Словакию нужно сдать отпечатки пальцев. Освобождение от процедуры имеют:

Дети до 12 лет.

Дипломаты.

Лица, которые не могут сдать отпечатки в виду травм (инвалиды с поражением верхних конечностей – отсутствие пальцев, кислей рук, сильное повреждение).

Повторять процедуру требуется каждые 5 лет.

Пакет документов на визу в Словакию

Оформляется виза в Словакию для россиян на основании поданного запроса. Дополнительно потребуются бумаги, которые разделяются на обязательные и дополнительные. Первая группа присутствует в наборе для сдачи на проверку всегда и не меняется в зависимости от целей. Вторая часть является дополнительной. Состав подбирается под заявленные цели и задачи поездки.

Главные документы на визу в Словакию:

действительный загранпаспорт – после возвращения от также должен оставаться рабочим еще не менее 3 месяцев;

фотография – 2 шт (делать их нужно по правилам шенгена с учетом фона и размера);

анкета на визу в Словакию – специальная форма, в которой указываются личные сведения о заявителе и цели поездки. Обязательно в конце должны быть поставлены дата заполнения и подпись;

билеты с указанной датой поездки на самолет (бронь или оригиналы);

подтверждение наличия места для проживания на территории страны (приглашение от родственников или друзей, договор аренды или брони номера в гостинице);

сдается копия всех страниц с информацией из паспорта РФ (прилагается оригинал для проведения проверки подлинности данных);

медицинская европейская страховка здоровья с покрытием затрат на 30000 евро;

справки о доходах – с места работы о заработной плате и из банка о наличии и состоянии счета.

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В некоторых случаях справки о доходах могут быть заменены спонсорским письмом (у заявителя низкий доход, отсутствует официальная работа).

Дополнительные бумаги являются дополняющими. Их состав зависит от указанной главной цели путешествия. В их число могут входить:

медицинские заключения и направление на обследование (медицинская виза);

приглашение в учебное заведение с подтверждением зачисления (студенческая);

водительское удостоверение и пройденное техническое обслуживание (транзит на машине);

свидетельство о рождении и письменное разрешение на выезд (виза для детей);

письменное обязательство возвращения на родину (гостевая);

кадастровый лист, свидетельства о ведении предпринимательской деятельности (деловая).

Рекомендуется заранее узнать у специалистов, нужна ли виза в Словакию (может быть, сроки прежней еще не истекли или имеется шенген), какие именно документы потребуются в каждом случае. В дополнение к каждому пакету документов идет квитанция от оплате консульского сбора (35 евро). Если были запрошены дополнительные услуги, то они оплачиваются отдельно. Все квитанции прилагаются.

Сроки рассмотрения запроса и стоимость оформления

Получение визы в Словакию – процесс не слишком длительный. Если нет особых моментов, то решение будет принято в течение 10 рабочих дней. Если страной прибытия выбрана Словакия и в зависимости от того, какая виза требуется заявителю, окончательная цена может изменяться:

обычная – 35 евро;

срочная – 70 евро;

национальная – 33-232 евро (здесь большое значение отводится цели).

Узнайте стоимость оформления визы в Словакию через МФВЦ. По 1 документу, с гарантией, без личного присутствия:

Дополнительные услуги – около 20 евро. Шенгенская виза в Словакию оплачивается в рублевом эквиваленте (по курсу на дату обращения).

Виза в Словакию для россиян — процесс оформления

Для того чтобы получить визу в Словакию или шенген заявитель может обратиться к специалистам визового центра, а также действовать самостоятельно. Если выбран второй путь, то потребуется определиться с целью, заполнить анкету, а затем собрать все нужные документы. Следующий шаг – отнести их в Посольство Словакии или в Консульство Республики. Заявление на прием в посольство нужно подать заранее (заполняется онлайн). В назначенную дату происходит сдача документов на проверку. Если не была ранее пройдена биометрия, то снимаются отпечатки пальцев. После установленного срока заявитель приходит за своим загранпаспортом. В нем будет стаять разрешение или отказ. В случае самостоятельного оформления обязательным является личное присутствие (доверенность – крайняя мера).

Виза в Словакию может быть оформлена через визовый центр. В этом случае можно получить шенген и сократить время на оформление документов. Этапы:

обращение к специалистам (без записи);

подача документов (можно воспользоваться услугой помощи со сбором или проверки правильно ли сформирована папка);

заполнение анкеты (услуга помощи)

В этом случае повышается вероятность того, что виза в Словакию для россиян будет выдана с первого раза. Связано это с тем, что очень часто отказы приходят по причине ошибок в заполнении анкеты.

Негативные решения могут быть вынесены, если документы собраны не в полном объеме, фотографии сделаны без учета требований к ним.

Специалисты визового центра также дадут советы по сбору дополнительных бумаг, которые дадут проверяющим офицерам уверенность в финансовой состоятельности человека и в том, что он вернется на родину после завершения поездки.

Чтобы увеличить шансы на получение визы в Хорватию без отказа, обращайтесь в МФВЦ. Даём гарантию, что если вы не получите визу по нашей вине, то мы возвращаем деньги! Также, мы тщательно разбираемся в сложной ситуации и заранее озвучиваем шансы на успех и возможные риски: