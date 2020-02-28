Виза в Португалию для россиян оформляется через Посольство или с помощью Визовых центров. Мы подробно расскажем, какие документы потребуются, как заполнить анкету, и куда потом обращаться.

Португалия участвует в Шенгенском соглашении, а так же входит в Евросоюз. Подчиняется миграционным законам ЕС, требующим наличие визового разрешения для въезда граждан третьих стран, в том числе и России. Помимо шенгенской визы в Португалию можно оформить национальную.

Виза в Португалию для россиян — типы разрешений

Тип нужной визы в Португалию определяется целью и количеством времени пребывания.

Транзит «А» для граждан, путешествующих с пересадкой в португальском аэропорту в третьи страны. У заявителя должна быть виза в другое государство. Условие пребывания на португальской территории не более 24 часов.

«С» — краткосрочная шенгенская виза, с общим сроком пребывания не больше 90 суток. Она может быть выдана на однократный въезд, двукратный или многократный.

С 02.02.2020 граждане, впервые оформляющие «С» не могут сразу же запросить двух- и мультишенген, так как получение стало поэтапным. Пребывание в стране с многократной визой так же ограничивается въездом на 90 суток с 180-дневным интервалом.

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«D» — национальная виза в Португалию для россиян и граждан других стран. Выдается сроком на 1 год и более, можно продлевать. Цели въезда по данному документу – это рабочий договор на длительный срок, образование или воссоединение с родственниками. Оформляется исключительно в Консульстве.

Виза в Португалию для россиян — куда обращаться

Оформить визу можно в Посольстве Португалии, которое находится в Москве, по тому же адресу, что и Консульство. Работает в будни с 9.30 до 17.30. По вопросам звонить с 15.00 до 17.00 +7 495 981 34 14. Записаться по телефону нельзя, только узнать о ходе процесса.

Консульства имеются в Москве (пер. Ботанический, д. 1, ст. м. «Комсомольская»), в Новосибирске (ул. Чаплыгина 47, офис 1), и в Нижнем Новгороде (ул. Нестерова 9, офис 201).

Запись на приём возможна за 6 месяцев до дня поездки. Записываться нужно через сайт МИДа Португалии https://www.vistos.mne.pt/pt/vistos-schengen/informacao-geral/formularios. После оформления заявки будет предлагаться свободное время для визита. Затем на электронную почту придет заполненная при подаче заявки анкета с датами и временем посещения Посольства. Ее нужно распечатать и привезти с собой.

Чтобы оформить визу в Португалию, во время приема потребуется сдать биометрические данные и дактилоскопию. Освобождаются дети до 12 лет, инвалиды и граждане, за последние 5 лет уже сдававшие эти данные для визы.

Проще все сделать в Визовом центре: специалисты сами заполнят анкету, проконсультируют по нужным вопросам. Там же можно сдать биометрию и сфотографироваться.

Виза в Португалию для россиян — сбор документов

Любая виза в Португалию для россиян требует сбора основного и дополнительного пакета документов.

Удостоверения личности

Заграничный паспорт, который должен действовать не менее 90 суток после того, как закончится срок запрашиваемого разрешения. Копия страницы с личными данными.

Гражданский паспорт с копиями всех заполненных страниц.

При наличии: оригинал и копии старых загранпаспортов, где имеются ранее полученные визы в любые страны.

Анкета

Опросный лист заполняется на портале https://www.vistos.mne.pt/pt/vistos-schengen/informacao-geral/formularios, принадлежащем португальскому МИД. В таблице найти форму для россиян и нажать на вкладку «Form».

Сервис перенаправит на русскоязычный бланк анкеты на визу в Португалию. С помощью вкладки «Подать запрос на визу» можно оставить заявление на приём.

Тщательно заполнить форму, согласно имеющимся документам, указать дату поездки и точную цель въезда. Распечатать в 2- х экз. и взять с собой. Наклеивать фотографию и ставить подпись лучше в присутствии проверяющего специалиста.

Фотоснимки

Потребуется 3 штуки: одна остается в документах, другие две подклеиваются на оба экземпляра опросного листа. Фотографии выполняются по стандарту IQAO:

Размер 35Х45 мм, фон белый, однотонный.

Лицо строго в середине изображения и занимает 75% всего изображения.

Не допускается мимика, взгляд в сторону, улыбка, суженные или чрезмерно широко открытые глаза.

Лицо не прикрывает челка, волосы, шляпы затемнение или широкие оправы очков, и другие аксессуары.

Качество печати и тип бумаги – высокие.

Снимок свежий, сделанный не дольше чем за 6 месяцев до сдачи бумаг. На оборотную сторону остающегося в документах снимка подписать номер своего паспорта.

Страховка

Виза в Португалию для россиян требует, чтобы у заявителя был международный страховой полис с покрытием не меньше €30 000.

Полис должен охватывать весь срок визового документа и действовать на территории Евросоюза. Его можно приобрести в ВЦ и в Посольстве. Примерная стоимость в 2020 г. на срок до 2-х недель – 700 рублей.

Финансовые гарантии

Исходя из социального положения заявителя, представляются различные документы о занятости и денежных средствах:

Трудящиеся граждане – справка о заработной плате (можно 2 –НДФЛ) и занимаемой должности с печатью организации.

Студенты – справка из учебного заведения, студенческий билет или спонсорские гарантии (финансы родителей или других родственников).

Безработные – письма спонсора.

ИП – свидетельства о регистрации и об учете в налоговом органе.

Все категории граждан должны предоставить выписку из банка о наличии денег на весь период. Размер остатка: €70 для первого дня и по €40 для каждого следующего дня поездки без учета средств на транспорт и бронь отелей. Спонсор должен отправить свою справку о доходах и копию паспорта.

Транспорт

Заявитель обязан забронировать билеты на транспорт для предстоящей поездки, и распечатанные бумаги приложить к основным документам.

В случае путешествия на автомобиле предоставляется страховка «Грин-кард», ПТС автомобиля и копия водительских прав водителя.

К основным документам прилагается:

Квитанция об уплаченном визовом сборе.

Заполненное согласие на обработку персональных данных (можно заполнить в ВЦ или в дип. учреждении).

Дополнительно документы для визы в Португалию предоставляются исходя из цели:

Туризм – ваучер или бронь отеля и примерный маршрут путешествия.

Гостевая – приглашение и подтверждение легальности пребывания принимающей стороны. Если родственник – удостоверяющие родство документы.

Командировка – наличие жилья (бронь отеля), официально оформленное приглашение от принимающих юридических или физических лиц. Программа поездки или деловые письма. Справка о трудоустройстве.

Учёба – справка о зачислении в португальское образовательное учреждение или студенческий билет.

Работа – трудовой договор.

Виза для несовершеннолетнего

Свидетельство о рождении, копии действительных виз родителей (тех, кто едет с ребенком). Если вместе с ребенком отправляется только один из родителей или третьи лица, нужно оформить согласие на выезд несовершеннолетнего и заверить его нотариально. Добавить копию паспорта родителей. При отсутствии родителей предоставляется свидетельство о смерти или о лишении прав.

Стоимость визы в Португалию

Виза в Португалию для россиян по стоимости осталась прежней:

Шенгенская стоит € 35, за срочность нужно заплатить €70.

Национальная — €75 для временного пребывания; €90 – для постоянного. Оплачивается только по наличному расчету.

Освобождены от уплаты консульского сбора дети до 6 лет и близкие родственники граждан стран, входящих в ЕС, а так же Швейцарии.

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Срок рассмотрения и отказы

Виза в Португалию в 2020 году рассматривается около 10 дней. Национальное разрешение придется подождать дольше – до 30 дней. Срочные документы выдаются в течение 3 суток.

Причины отрицательного решения в получении португальской визы могут быть следующими:

Недостаточно средств на счету для поездки.

Предоставлены неточные или ложные сведения.

Справки на русском языке без перевода, или перевод сделан в неаккредитованном учреждении.

Нарушено миграционное или уголовное законодательство.

По статистике, отказы чаще получают граждане, подававшие документы самостоятельно. Сотрудники находят недочёты, ошибки в документах, неточные сведения в анкете и дают отрицательный ответ. Поэтому лучше подавать заявку через аккредитованный визовый центр, тогда вы точно получите положительный ответ!

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