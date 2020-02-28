Виза в Португалию для россиян оформляется через Посольство или с помощью Визовых центров. Мы подробно расскажем, какие документы потребуются, как заполнить анкету, и куда потом обращаться.
Португалия участвует в Шенгенском соглашении, а так же входит в Евросоюз. Подчиняется миграционным законам ЕС, требующим наличие визового разрешения для въезда граждан третьих стран, в том числе и России. Помимо шенгенской визы в Португалию можно оформить национальную.
Тип нужной визы в Португалию определяется целью и количеством времени пребывания.
Транзит «А» для граждан, путешествующих с пересадкой в португальском аэропорту в третьи страны. У заявителя должна быть виза в другое государство. Условие пребывания на португальской территории не более 24 часов.
«С» — краткосрочная шенгенская виза, с общим сроком пребывания не больше 90 суток. Она может быть выдана на однократный въезд, двукратный или многократный.
С 02.02.2020 граждане, впервые оформляющие «С» не могут сразу же запросить двух- и мультишенген, так как получение стало поэтапным. Пребывание в стране с многократной визой так же ограничивается въездом на 90 суток с 180-дневным интервалом.
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«D» — национальная виза в Португалию для россиян и граждан других стран. Выдается сроком на 1 год и более, можно продлевать. Цели въезда по данному документу – это рабочий договор на длительный срок, образование или воссоединение с родственниками. Оформляется исключительно в Консульстве.
Оформить визу можно в Посольстве Португалии, которое находится в Москве, по тому же адресу, что и Консульство. Работает в будни с 9.30 до 17.30. По вопросам звонить с 15.00 до 17.00 +7 495 981 34 14. Записаться по телефону нельзя, только узнать о ходе процесса.
Консульства имеются в Москве (пер. Ботанический, д. 1, ст. м. «Комсомольская»), в Новосибирске (ул. Чаплыгина 47, офис 1), и в Нижнем Новгороде (ул. Нестерова 9, офис 201).
Запись на приём возможна за 6 месяцев до дня поездки. Записываться нужно через сайт МИДа Португалии https://www.vistos.mne.pt/pt/vistos-schengen/informacao-geral/formularios. После оформления заявки будет предлагаться свободное время для визита. Затем на электронную почту придет заполненная при подаче заявки анкета с датами и временем посещения Посольства. Ее нужно распечатать и привезти с собой.
Чтобы оформить визу в Португалию, во время приема потребуется сдать биометрические данные и дактилоскопию. Освобождаются дети до 12 лет, инвалиды и граждане, за последние 5 лет уже сдававшие эти данные для визы.
Проще все сделать в Визовом центре: специалисты сами заполнят анкету, проконсультируют по нужным вопросам. Там же можно сдать биометрию и сфотографироваться.
Любая виза в Португалию для россиян требует сбора основного и дополнительного пакета документов.
Удостоверения личности
Заграничный паспорт, который должен действовать не менее 90 суток после того, как закончится срок запрашиваемого разрешения. Копия страницы с личными данными.
Гражданский паспорт с копиями всех заполненных страниц.
При наличии: оригинал и копии старых загранпаспортов, где имеются ранее полученные визы в любые страны.
Анкета
Опросный лист заполняется на портале https://www.vistos.mne.pt/pt/vistos-schengen/informacao-geral/formularios, принадлежащем португальскому МИД. В таблице найти форму для россиян и нажать на вкладку «Form».
Сервис перенаправит на русскоязычный бланк анкеты на визу в Португалию. С помощью вкладки «Подать запрос на визу» можно оставить заявление на приём.
Тщательно заполнить форму, согласно имеющимся документам, указать дату поездки и точную цель въезда. Распечатать в 2- х экз. и взять с собой. Наклеивать фотографию и ставить подпись лучше в присутствии проверяющего специалиста.
Фотоснимки
Потребуется 3 штуки: одна остается в документах, другие две подклеиваются на оба экземпляра опросного листа. Фотографии выполняются по стандарту IQAO:
Снимок свежий, сделанный не дольше чем за 6 месяцев до сдачи бумаг. На оборотную сторону остающегося в документах снимка подписать номер своего паспорта.
Страховка
Виза в Португалию для россиян требует, чтобы у заявителя был международный страховой полис с покрытием не меньше €30 000.
Полис должен охватывать весь срок визового документа и действовать на территории Евросоюза. Его можно приобрести в ВЦ и в Посольстве. Примерная стоимость в 2020 г. на срок до 2-х недель – 700 рублей.
Финансовые гарантии
Исходя из социального положения заявителя, представляются различные документы о занятости и денежных средствах:
Все категории граждан должны предоставить выписку из банка о наличии денег на весь период. Размер остатка: €70 для первого дня и по €40 для каждого следующего дня поездки без учета средств на транспорт и бронь отелей. Спонсор должен отправить свою справку о доходах и копию паспорта.
Транспорт
Заявитель обязан забронировать билеты на транспорт для предстоящей поездки, и распечатанные бумаги приложить к основным документам.
В случае путешествия на автомобиле предоставляется страховка «Грин-кард», ПТС автомобиля и копия водительских прав водителя.
К основным документам прилагается:
Свидетельство о рождении, копии действительных виз родителей (тех, кто едет с ребенком). Если вместе с ребенком отправляется только один из родителей или третьи лица, нужно оформить согласие на выезд несовершеннолетнего и заверить его нотариально. Добавить копию паспорта родителей. При отсутствии родителей предоставляется свидетельство о смерти или о лишении прав.
Виза в Португалию для россиян по стоимости осталась прежней:
Освобождены от уплаты консульского сбора дети до 6 лет и близкие родственники граждан стран, входящих в ЕС, а так же Швейцарии.
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Виза в Португалию в 2020 году рассматривается около 10 дней. Национальное разрешение придется подождать дольше – до 30 дней. Срочные документы выдаются в течение 3 суток.
Причины отрицательного решения в получении португальской визы могут быть следующими:
По статистике, отказы чаще получают граждане, подававшие документы самостоятельно. Сотрудники находят недочёты, ошибки в документах, неточные сведения в анкете и дают отрицательный ответ. Поэтому лучше подавать заявку через аккредитованный визовый центр, тогда вы точно получите положительный ответ!
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