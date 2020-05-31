Виза в Новую Зеландию для россиян требуется для всех целей въезда – безвизовый въезд в эту страну запрещается. Процедура подготовки и сдачи документов усложняется тем, что власти этого островного государства рассматривают каждого приезжего, как потенциального иммигранта. Мы расскажем обо всех нюансах: какие бумаги необходимо собрать, как доказать связи с родиной, и куда обращаться.

Новозеландские острова входят в Британское Содружество наций (БСН), главой которого формально является Великобритания.

Россияне часто интересуются, нужна ли в Новую Зеландию виза, если есть въездной штамп, выданный в одном из государств БСН. Да, требуется открывать специальное разрешение на пересечение границы НЗ.

Виза в Новую Зеландию для россиян — где оформить

Консульский отдел Посольства находится в Москве по адресу: Пречистенская набережная, 3. Но в данное время процедуры, связанные с получением права въезд в страну, здесь не производятся.

Вопросы, касающиеся оформления и выдачи разрешений, дипломатическое представительство перепоручило Визовым центрам. Документация передается как лично, так и через доверенность, полученную у нотариуса.

Основные ВЦ располагаются в следующих городах:

Москва, ул. Садовническая, д.25, телефон: +7 (495) 697 03 56.

Владивосток, пр-т 100-лет. Владивостоку, 103, 2-ой этаж, к. № 202, телефон: +7 (423) 231 89 76.

Для самостоятельной подачи предварительная запись на приём не нужна. Допускается отправлять визовую документацию по почте в ВЦ, и заказывать курьерскую доставку загранпаспорта жителям других областей. Кроме того, заявка оформляется в онлайн-формате на сайте Иммиграционной службы НЗ.

Типы новозеландской визы

Новозеландские визы подразделяются на несколько разновидностей:

Транзит – собирается стандартный комплект. Требования такие же, как и для других видов. Пребывание – 72 часа. Добавляется копия билетов на весь маршрут.

«Visitor» — выдается для гостей и туристов и учебы на короткий срок. Может быть как однократной, так и на многократное посещение страны. Позволяет находиться до 90 дней с правом продления еще на 90/180 без выезда на родину. Общее время не должен превысить 9 месяцев в течение полутора лет. Нельзя осуществлять трудовую и коммерческую деятельность.

Для групп – удобен для туристов и представителей организаций, едущих компанией от 4 до 14 человек. Разрешение получает только лидер, остальные путешественники вписываются в специальный бланк. В их удостоверения личности ставятся штампы о въезде и выезде. Документ имеет серьезные ограничения по времени, возможен лишь однократный въезд.

«Student» – для студентов длительного обучения. Выдается при наличии справок о несудимости, поступлении в местный вуз, квитанции об оплате первого семестра. Действует от 6 месяцев до 5 лет.

«Work» – категория включает несколько подтипов трудоустройства. С 2019 года внедряются некоторые изменения в процесс подачи, о чем предварительно навести справки в Посольстве или получить консультацию у специалистов МФВЦ.

Все вводится постепенно, и к окончательному варианту планируется прийти в 2021 году. В частности, в 2019 г. изменились условия рабочей визы через аккредитованных работодателей: ее дадут на 2 года без возможности получения гражданства Новой Зеландии при зарплате более $90 000 в год. Остальные подтипы пока выдаются на период заключенного договора.

«Join or bring family» — воссоединение с семьей. Для близких родственников (кроме братьев и сестер) новозеландского гражданина, а так же жениха/невесты, которые состоят в гражданских отношениях более года. Добавляется мотивационное письмо и справка о несудимости. Имея высшее образование, хорошие доходы и жильё, резидентом стать просто.

«Start a business or invest» – для инвесторов. Существуют две программы. Первая – вносится более NZ$10 000000 на 3 года. Для второй нужно внести NZ$3 000000 и принять участие в конкурсном отборе. 300 кандидатов получат штамп на 1 год.

Виза в Новую Зеландию для россиян — пакет документов

Виза в Новую Зеландию для россиян оформляется с полным пакетом необходимой документации.

Загранпаспорт – оригинал и копия. Действителен не менее трех месяцев с даты возвращения заявителя в РФ. При наличии любых ранее выданных разрешений в другие страны представляются копии страниц старого загранпаспорта. Копии заполненных страниц внутреннего удостоверения личности гражданина РФ.

Анкета заполняется онлайн на https://www.immigration.govt.nz/secure/Login. Или в бумажном виде в ВЦ. Формы NZIS1017 или NZIS1189. Информацию вносить печатным шрифтом на английском языке. Русскоязычные наименования (ФИО, место рождения, город проживания) – вписываются латиницей. Готовый бланк распечатывается и подписывается от руки.

Фотографии – 2 шт., в цвете, на белом фоне, размер 35Х45 мм. На обратной стороне указать свои инициалы.

Справка с работы, где указана должность и размер оклада. Заработная плата должна быть больше $600 в месяц. Индивидуальные предприниматели приносят копии регистрации ИП и ИНН.

Выписка из банка об остатке на счетах. Расчет ведется от суммы, превышающей $600 на 1 человека для 30-дневного путешествия.

Студенты и школьники: объяснительные записки от образовательных учреждений, ксерокопии студенческого билета.

Если поездку будет оплачивать спонсор, понадобится его согласие в письменной форме, копии паспорта и документа, подтверждающего легальное пребывание. Спонсор представляет подтверждения платежеспособности.

Забронированные билеты в обе стороны – доказательство намерения уехать из страны по окончании визита.

Бронь отеля, приглашение от родственников (и спонсорское письмо формы INZ 1025), арендный договор, подтверждения наличие жилья во время путешествия.

Медицинское страхование не обязательно, но рекомендуется оформить полис во избежание непредвиденных расходов.

Доказательства родственных или дружеских связей (гостевая), адрес и контакты приглашающих лиц и копии паспорта.

Все бумаги, составленные на русском языке, необходимо перевести на английский в аккредитованной организации. По возможности подтверждающие документы лучше подготовить сразу на английском языке.

Виза в Новую Зеландию для детей

Для несовершеннолетних путешественников необходимо предоставить свидетельство о рождении, копии паспортов родителей.

Если едет только один из родителей, понадобится согласие второго, оформленное у нотариуса. При отсутствии: свидетельство о смерти, разводе или лишении прав.

Стоимость визы в Новую Зеландию

Гостевая виза в Новую Зеландию для россиян является бесплатной. Для других разрешений потребуется оплата консульского сбора в новозеландских долларах:

Работа – от $ 137 до $ 183;

Учёба –$ 137;

Для резидентов –$ 90.

Сбор за услуги Визового центра оплачивается отдельно.

Сроки рассмотрения

Виза в Новую Зеландию для россиян рассматривается от 14 до 30 суток. Ускорить рассмотрение ходатайства сложно.

Заявку рекомендуется подавать за 4-5 недель до предполагаемого визита.

В некоторых случаях сотрудники дипломатического представительства присылают запрос о предоставлении дополнительных подтверждений. В запросе указано время, в течение которого нужно отправить необходимые бумаги.

Визовая наклейка в паспорт не проставляется: вместо нее заявитель получает письмо, где указана вся информация, и имеется индивидуальный номер.

Нюанс: студентам придется приезжать в ВЦ или в Посольство, чтобы забрать свой документ.

Письмо предоставить на паспортном контроле в аэропорту. По номеру пограничник найдет фамилию заявителя в базе данных и проставит штамп.

Отказ в визе Новой Зеландии

Получение отказа на визу в Новую Зеландию по статистике бывает чаще, чем на шенген, так как власти страны строго относятся к мигрантам и тщательно рассматривают личное дело каждого соискателя.

Дать отрицательный ответ могут по следующим причинам:

Заявитель ранее нарушал миграционный режим;

Имел отказы в Великобритании, США. Австралии и зоне Шенгена;

Анкета содержит ошибочные или заведомо неверные данные;

Отсутствуют важные подтверждения или после запроса не предоставлены вовремя;

Срок действия загранпаспорта не соответствует требованиям.

Нюанс: гостевая виза в Новую Зеландию для россиян рассматривается не столь досконально, как при визитах с другими целями. Отрицательные решения туристам выдают только в редких случаях.

Получение разрешения – процесс ответственный и осложняется тщательными проверками всех предоставляемых бумаг. Если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем оставить заявку в ВЦ, чтобы без проблем получить заветный документ.

Если вам необходима виза в Новую Зеландию без отказа, рекомендуем обратиться в Визовый центр МФВЦ. Наши специалисты возьмут весь процесс оформления визы на себя. Также, мы гарантируем: если вы получите отказ в визе по нашей вине, то мы вернем деньги, включая консульские сборы.