Виза в Мексику для россиян нужна, но визовые правила упрощены для туристов и тех лиц, кто отправляется в страну с частным визитом. Сюда можно ехать, имея на руках визы других стран, в частности США или шенгенское разрешение.

Россияне, прибывающие на мексиканскую территорию, чтобы потом оформить визу в США, могут рассчитывать только на предоставление политического убежища. Этот процесс достаточно затратный и трудоемкий. В миграционном законодательстве США указывается, что американскую визу могут получить только лица, имеющие вид на жительство или гражданство Мексики.

Безвизовый въезд в Мексику

Граждане, имеющие служебный, дипломатический паспорт, могут находиться в Мексике без визы 3 месяца.

Для россиян, приезжающих в Мексику на срок не больше полугода, есть возможность сделать электронное разрешение. Но оно действует для однократного въезда и только для тех граждан, кто пользуется исключительно воздушным транспортом. Если планируется путешествие на круизном лайнере или въезд через другую страну, нужно оформлять посольские визы.

Разрешение действует в течение 30 дней. Оформление бесплатное. Потребуются только два паспорта: гражданский и заграничный.

Электронная виза в Мексику для россиян оформляется на сайте мексиканского консульства. Анкета составлена на русском языке. Все паспортные данные вносятся строго латиницей (как в паспорте).

Цели въезда обязательно прописываются, это может быть:

Туристическое путешествие.

Транзитный проезд.

Учебные курсы на короткий срок.

Деловой визит, не имеющий целью прибыль или работу.

Мероприятия в сфере спорта, фестивали.

Религиозная деятельность.

Работа журналиста.

Ответ на заявку приходит в течение 5 минут на электронный адрес. Документ надо распечатать и взять с собой в поездку для предъявления на пограничном контроле. На границе Мексики заполнить миграционную карту, и отдать электронную визу сотруднику пограничной службы. Он может дополнительно попросить:

Приглашение (если цель визита – гости или командировка).

Забронированные номера в отелях.

Туристический ваучер.

Финансовые гарантии (наличные, банковские карты или дорожные чеки).

Бронь билетов в обратную сторону на конкретную дату.

Пограничник проставит в паспорт штамп въезда, а на обратном пути (так же на самолете), выезда.

Виза в Мексику для россиян — Въезд по визе другой страны

При наличии действующей шенгенской визы типа «С» оформлять разрешение на въезд в Мексику не надо. Условие: первая страна въезда – государство, выдавшее шенген. Пребывание на мексиканских землях ограничивается сроками действия данного разрешения.

Так же можно попасть по многократным визам и виду на жительство, выданным в следующих государствах:

Соединенные Штаты Америки;

Канада;

Великобритания;

Япония;

Чили;

Колумбия;

Перу.

Условия: гражданин должен сначала побывать в стране, выдавшей документ, и срок пребывания ограничивается его действием.

Типы виз

Основные типы визы в Мексику для россиян разделяются, исходя из цели и сроков пребывания в стране. Их оформляют через Посольство или Визовые центры.

1. Туристическая

Оформляется для путешествия, которое продлится более 6 месяцев.

2. Многократная

Нужна для граждан, планирующих частые пересечения границы страны. Выдается сроком на 1 год. По ней есть возможность лечиться, получать очное образование, заниматься бизнесом.

3. Студенческая

Специальное разрешение для учащихся любых форм обучения: колледжи, университеты, длительные языковые курсы и т.п. Нельзя получить полноценную работу, т.к. мексиканские студенты могут работать только определенное количество часов в неделю. Подтверждается справкой, выданной образовательным учреждением. Выдается на все время обучения.

4. Долгосрочная

Разрешает работать на территории Мексики. Выдается при наличии веских оснований: рабочего контракта, наличия близких родственников или недвижимости в стране. Сроки: от года до 10 лет.

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В случае приглашения на работу мексиканский работодатель должен иметь лицензию на осуществление трудовой деятельности иностранцами и в Национальном институте Миграции взять разрешение на работу для нового сотрудника. Так же предоставляется информация о месте жительства приглашенного в Мексике.

Документы

Любая виза в Мексику для россиян, оформляемая в Посольстве, требует подготовки ряда документов на визу. Но предварительно нужно пройти регистрацию на сайте дип. представительства.

1. Анкета

Бланк имеется на сайте. Его можно заполнить онлайн, или распечатать и все сведения записать от руки. Бланк должен быть на 1 листе А4 с обеих сторон.

2. Паспорта

Заграничный паспорт со сроком действия более 6 месяцев после предполагаемой даты приезда на родину. Должны быть 2 свободных разворота. Прилагаются копии всех страниц.

Паспорт гражданина РФ и копии всех заполненных страниц.

3. Фотографии

Чтобы оформить визу в Мексику, нужен 1 цветной фотоснимок, сделанный последние 3 месяца.

Размер: по ширине от 26 до 31 мм, по высоте – от 32 до 39 мм.

Фон – белый, бумага хорошего качества, разрешение – высокое.

Не допускаются снимки с овалами или углами.

Лицо должно хорошо просматриваться. Не допускаются длинные волосы, закрывающие глаза, очки с затемненными стеклами. Головные уборы разрешены исключительно по религиозным убеждениям.

Финансовые гарантии — уделим особое внимание

Документы будут зависеть от социального статуса заявителя и цели въезда.

Справка из банка, подтверждающая наличие $1450 США на каждый месяц пребывания. Данная бумага должна отражать финансовые вложения и прочие инвестиции на счетах за 3 месяца до даты подачи документов.

Официальный документ от работодателя, где указывается должность заявителя и годовой оклад или пенсионная справка (итог по доходам за 1 год должен составить не меньше $500 США).

Студенты-стипендиаты представляют справку с указанием суммы стипендии – должно быть больше $300. При совместительстве работы и образования нужен документ с работы с размером зарплаты так же более $300.

Владельцы мексиканской недвижимости предъявляют оригинал и копию сертификата на собственность.

Бизнесмены, работающие в Мексике, должны подтвердить свое участие в рабочем процессе, представить документы о владении недвижимостью (даже если она оформляется на другого человека или заявитель – не единственный собственник).

Спонсорское письмо предоставляют официально не работающие граждане или не располагающие нужной суммой. Спонсором для оформления визы может быть близкий родственник, легально проживающий в Мексике или в государстве, с которым нет визового режима: Евросоюз, США и т.п. Родство нужно подтвердить документально.

Студенты до достижения 25 лет могут предоставить спонсорское письмо от родителя/опекуна. Учебная организация, в которую поступает студент, должна иметь регистрацию в Национальной образовательной системе. В справке с учебы, выданной заявителю, должны содержаться следующие сведения:

Персональные данные учащегося.

Информация о программе обучения и сроках.

Стоимость обучения.

Заявители, оформляющие долговременное разрешение, должны иметь визовую историю: 3 и более поездки за последний год, отсутствие миграционных нарушений. Предоставляются ранее выданные загранпаспорта и копии виз.

Для официального трудоустройства нужно получить приглашение от организации. Потребуются переводы имеющихся дипломов и сертификатов, которые должны подтвердить квалификацию работника. Специальность заявителя должна соответствовать указанной в разрешении на работу, выданном Национальным институтом миграции.

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Граждане, достигшие 65 лет, не предъявляют финансовые справки. В пакет документов на туристическую визу данная категория граждан добавляет лишь маршрут поездки, бронь отеля и билеты в обе стороны.

Виза в Мексику для россиян — путешествие с детьми

Детям можно сделать электронное разрешение или открыть долгосрочную визу в Мексику. Процесс не отличается от оформления документов для совершеннолетних граждан, за исключением нескольких нюансов:

Нужна копия и оригинал свидетельства о рождении.

У ребенка должен быть заграничный паспорт.

Финансовые гарантии предоставляют родители или опекуны.

Анкета заполняется родителями и подписывается в присутствии ответственного сотрудника дипломатического учреждения. Если ребенок не достиг 18 лет, он сам может отправиться в Консульство, лишь имея на руках нотариально оформленную доверенность от родителей.

Виза в Мексику для россиян — куда обращаться

Консульский отдел Посольства находится в Москве по адресу Большой Левшинский переулок, д 4. Вопросы можно задать по телефону +7 (495) 966-20-60. Документы принимаются в будни с 9.00 до 11.30, выдаются с 16.00 до 16.40.

Для получения визы нужно обязательно записываться на приём и проходить собеседование.

Если у вас нет опыта в оформлении визовых разрешений, то лучше обратиться за помощью к специалистам Визового центра.

Виза в Мексику для россиян — стоимость и сроки рассмотрения

Сколько стоит виза в Мексику, не зависит от ее типа. Электронный документ выдается бесплатно, а посольское разрешение обойдется в $36 США. Сбор оплачивается в Посольстве по курсу доллара в российской валюте.

Срок рассмотрения составляет до 10 рабочих дней.

Отказ в визе в Мексику

Отказы на визу в Мексику для россиян бывают редко. Но в случае отрицательного решения нужно узнать причину и устранить ее, затем заново подать заявку. Отказывают обычно из-за неправильно поданных сведений, недостатка средств или ошибок в анкете.

Ложная информация и отрицательная визовая история не подлежат опровержению. Если отказ был по этим причинам – повторно подавать заявку не имеет смысла.

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Посольская виза в Мексику для россиян вполне доступна, в отличие от американского разрешения. Нужно лишь собрать все документы, правильно заполнить анкету и вовремя прибыть на собеседование. А проще всего получить онлайн-документ, который даст право жить в стране целых полгода.