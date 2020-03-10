Нужна ли виза в Исландию для россиян и как ее можно оформить? Где лучше подавать документы на визу в Исландию россиянам, и что еще может потребоваться для получения разрешения? Раскрываем все нюансы.

Остров Исландия является частью Европы, но располагается далеко от континента, на полпути между Евразией и Северной Америкой. Природа этой страны суровая, одновременно очень красивая, что привлекает множество туристов.

Виза в Исландию для россиян — типы и сроки действия

Возможен въезд по действующему шенгену, так как страна входит в зону с 1996 года.

Краткосрочный тип «С» разрешает пребывание не более 90 суток. Основанием может служить поездка в гости, деловой визит, туризм, недолговременные учебные курсы или различные международные мероприятия. Выдается для однократного въезда, двукратного (на 1 год), и мульти (от 2 до 5 лет).

Для заявителей, которые едут на полноформатное обучение или на работу, оформляется долгосрочная (от 1 года) национальная виза в Исландию для россиян. Другие цели: воссоединение семьи, ведение бизнеса.

Транзитный документ разрешает находиться в стране не более 5 суток. Такая виза не нужна, если:

при транзите планируется пересадка в рамках 24 часов без выхода в город;

гражданин едет через исландскую территорию в страну шенгена.

Безвизовый въезд разрешается только для владельцев дипломатического паспорта.

Каждый тип визы имеет свои разновидности, выбор которых зависит от целей поездки. И уже согласно выбранному виду представляются дополнительные документы.

Где может быть оформлена виза в Исландию для россиян?

Виза в Исландию для россиян оформляется через аккредитованный Визовый центр или Посольство. Оно находится по адресу г. Москва, пер. Хлебный, 28.

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Документы

В базовый комплект бумаг входят те, которые нужно принести независимо от выбранного вида визы:

Заграничный паспорт со сроком действия, на 6 месяцев больше планируемого дня возвращения из поездки. Необходимы так же ксерокопии страниц с личной информацией и имеющимися визами. Если имеется старая загранка, то необходимо принести и её.

Анкета, написанная полностью на английском языке. Заранее ее лучше не заполнять. Проще это сделать непосредственно в день подачи документов. Если возникнут сомнения в заполнении, можно обратиться к специалистам в Посольстве или в Визовом центре.

Гражданский паспорт потребуется взять с собой в день подачи бумаг и предъявить сотрудникам. Сделать ксерокопию всех страниц.

Медицинский полис международного формата с покрытием не менее €30000 и действием по всей территории Евросоюза. Страховка должна охватывать весь период поездки в Исландию, плюс еще 15 суток. Для мультивизы – охватывать период первого въезда по данному документу. Полис можно оформить в ВЦ.

Два цветных фотоснимка, сделанных по стандарту IQAO: размер 35Х45, фон светло-голубой или белый. Срок давности фото не больше 6 месяцев до даты сдачи документов.

Биометрия

Потребуется сдать биометрические данные: это специальная фотография и отпечатки пальцев. Данные можно сдать в ВЦ или дип. представительствах. От сдачи освобождаются лица, последние 5 лет уже проходившие эту процедуру, дети до 12 лет и инвалиды.

Виза в Исландию для россиян — дополнительный пакет документов

В пакет входят документы, которые нужно предоставить для визы, исходя из цели въезда на остров и социального статуса заявителя.

Справки о занятости

Трудящиеся граждане представляют документ с места работы, где указан размер заработка, должность, контакты организации, печать и подпись руководства. Ежемесячная зарплата должна быть больше € 500.

Студенты и школьники – справку с учебного заведения.

Пенсионеры – удостоверение о получении пенсии.

Индивидуальные предприниматели – свидетельство о постановке на учет как ИП и в Налоговом органе, копию выписки о доходах за последний год с печатью ФНС.

Финансовые гарантии

Выписка с банковского счёта о наличии не менее €50 евро на каждый день поездки для одного человека.

Те, кто не имеет собственных средств, предоставляют письмо от спонсора, где выражается согласие обеспечить заявителя весь период поездки. Спонсор дополнительно представляет копию паспорта, справку о заработной плате и подтверждение родственных или дружеских связей с заявителем.

Жильё и транспорт

С 02.20.2020 для оформления виз во все страны Шенгенской зоны стал действовать единый регламент, предписывающий обязательное наличие оплаченного транспорта и жилья во время путешествия. Для визы в Исландию предоставляется один из следующих документов:

Бронь номера в гостинице;

Пригласительное письмо с указанием адреса проживания приглашающего лица и согласия принять у себя гостя на время поездки;

Договор аренды жилого помещения;

Свидетельство о собственности в Исландии для тех граждан, кто имеет недвижимость в этой стране.

Транспорт:

Забронированные билеты в обе стороны с указанием даты приезда и выезда;

Туристический ваучер и маршрут поездки.

На своем автомобиле в эту страну попасть невозможно.

Документы по цели въезда

Транзит – нужны билеты и виза в третью страну. Предоставляется только загранпаспорт, 2 фото, анкета и квитанция консульского сбора. Все остальные документы для транзитных разрешений не потребуются.

Визит в гости – приглашение, которое должен оформить и выслать гражданин, легально живущий в Исландии. Прописывается личная информация о приглашающем лице, его адрес и время пребывания гостя. Так же надо добавить копию паспорта и регистрации.

Туризм – из вышеуказанных документов нужно предоставить базовый комплект и туристический ваучер. Если поездка самостоятельная, то потребуется составить маршрут, приобрести билеты в оба конца и забронировать жильё.

Работа – пригласительные письма от работодателя вместе с разрешением на работу. Разрешение оформляется в Исландии принимающей организацией – без него рабочую визу не дают. Еще нужен трудовой контракт, где указываются сроки, заработная плата и адрес, где будет проживать работник.

Учёба – справка о зачислении студента в исландское учебное учреждение, квитанции об уплате за первое время обучения (на 1 месяц). Наличие достаточных средств на счетах студента или письмо от спонсора.

Для детей дополнительно предоставляется свидетельство о рождении. Анкета заполняется отдельно и подписывается взрослым заявителем. Если ребенок едет только с одним из родителей, то нужно согласие второго, оформленное у нотариуса.

Действие всех справок ограничено. Обычно это 30 дней, поэтому подтверждающие бумаги лучше собирать, когда уже назначен день приема документов.

Стоимость визы в Исландию

Консульский сбор за шенгенскую визу составит €35. Срочность — €70. Транзит стоит так же. Национальная виза стоит €60. От сбора освобождены дети до 6 лет и некоторые особые категории граждан. Услуги ВЦ нужно оплатить отдельно.

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Срок оформления и отказы

Виза в Исландию для россиян в среднем рассматривается 10-12 календарных дней. Срочные запросы – 1-2 суток. Для национальных виз бывают задержки до 3-5 недель.

Отказ можно получить из-за неправильно оформленных документов, ошибок в заполнении анкеты, предоставления неточных или заведомо ложных сведений. Нужно перепроверить и исправить ошибки и повторно оставить заявку на визу.

Такой документ, как виза в Исландию для россиян, оформляется без особых проблем. Нужно лишь внимательно изучить процесс подачи, собрать документы и вовремя явиться на прием. Если же вы сомневаетесь в своих силах или нет времени на оформление, то обращайтесь к специалистам нашего центра: