Виза в Данию для россиян в 2020 году остается необходимой въездной бумагой. Освобождены от ее оформления дипломаты, граждане ЕС, лица имеющие действующий шенген. Для всех остальных категорий иностранных граждан процесс получения – первый шаг на пути к прекрасным пейзажам скандинавского государства. Обратиться для получения нужно в посольство или консульство страны. Для ускорения процесса рекомендуется посетить визовый центр.

Виза в Данию для россиян — виды

Еще до момента начала сбора документов следует узнать, какая виза нужна в Данию конкретному человеку. Дело в том, что государство разрешает получить датскую шенгенскую визу и ВНЖ. Первый тип документа потребуется, если в целях поездки указано:

туристическая поездка/ознакомительная поездка, экскурсии;

приезд в страну по приглашению на короткий срок;

посещение с деловыми (рабочими) целями без трудоустройства и получения финансовой выгоды;

транзитное посещение (пересадка на другой рейс, проезд через территорию на автомобиле, нахождение не более 1 суток);

частные визиты любого вида (проверка собственной недвижимости, посещение друзей и родственников, обследование в клинике).

Визит в составе официальной делегации, спортивной команды, участие в турнире также потребует, чтобы виза в Данию для россиян была оформлена до момента пересечения государственной границы.

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Виза в Данию типа ВНЖ в 2020 году должна быть получена, если в анкете указаны следующие цели поездки:

трудовая деятельность (по контракту, по приглашению от работодателя);

получение образования;

воссоединение с родственниками;

длительное лечение.

На территорию Дании можно въехать, имея действительный на время поездки шенген других европейских государств (например, Франции, Германии, Швеции), но соблюдать правила пребывания обязательно нужно – большую часть дней потребуется провести на территории того государства, куда первоначально был оформлен шенген.

Виза в Данию для россиян — сбор документов

Если место для поездки выбрана Дания, то виза для россиян в 2020 году должна быть оформлена с предоставлением подходящего пакета документов. Подбираются они, исходя из указанной цели (в анкете прописываются в самом начале). Список основных и дополнительных бумаг утвержден

датским иммиграционным законом.

База: что входит в набор всегда

В независимости от персональной ситуации или указанной цели поездки для того чтобы получить Виза в Данию для россиян потребуется подготовить базовый набор:

анкета – заполнение производится на английском языке, за детей подписи в конце ставят их законные представители;

действительный загранпаспорт (с запасом срока действия после возвращения от 3 месяцев);

фотографии (2 штуки, с соблюдением норм и требований к качеству изображения);

основной паспорт и копии всех страниц с информацией и записями о человеке;

страховка по европейскому образцу (с покрытием в случае необходимости на сумму в 30000 евро).

Также в число обязательных документов входят справки, подтверждающие платежеспособность и финансовую независимость – данные о зарплате (получить в бухгалтерии, заверить у работодателя) и выписка о состоянии банковского счета.

Дополнительно предоставляется квитанция об оплате консульского сбора — оформление визы в Данию обойдется в 35 евро для граждан РФ. Обязательной является сдача биометрии. Данные отпечатков пальцев действительны в течение 5 лет.

Дополнительные пакеты

Документы на визу в Данию для работников по найму или приглашению — базовый набор и в дополнение приглашение от работодателя или оригинал и копию заключенного трудового договора.

Если оформляется виза в Данию для россиян, желающих посмотреть достопримечательности страны (туризм) должны подготовить дополнительно доказательство бронирования билетов на самолет и номера в гостинице. Если произведена аренда жилого помещения, то потребуется приложить договор.

Если на территории государства у заявителя имеется недвижимое имущество, потребуется к базе приложить свидетельство о собственности на квартиру или дом, выписку из реестра (допускается ксерокопия контракта о приобретении недвижимости).

Дополнительные документы для деловой (бизнес) визы: приглашение, свидетельства о ведении деятельности и ксерокопии деклараций за предыдущий период. Если человек въезжает в страну по приглашению гражданина Дании или лица, имеющего там ВНЖ, то потребуется приложить оригинал приглашения, копии паспорта или карточки на ВНЖ/ПМЖ.

Выдана шенгенская виза в Данию может быть на основании спонсорского письма. Этот документ требуется приложить в случае, когда у заявителя имеется низкий доход. Для детей необходимо свидетельство о рождении (до 14 лет, пока нет паспорта РФ). У детей также должен быть оформлен личный заграничный паспорт.

Виза в Данию для россиян — процесс оформления

Для того чтобы получить визу в Данию заявитель может обратиться к специалистам визового центра, а также самостоятельно посетить консульство или посольство. Если предпочтение было отдано оформлению своими силами, то потребуется сначала определиться с целью.

Следующий шаг — заполнение анкеты. Специалист поможет разъяснить нюансы того, как получить визу в Данию. После этого нужно начать сбор документов (соответственно поставленным задачам). Далее собранный кейс нужно отнести на проверку в посольство/консульство. Заявитель в этот же день узнает дату, когда следует прийти за получением визы или отказом в ее оформлении.

Если у человека не достаточно времени или знаний, то предпочтение рекомендуется отдать визовому центру. В этом случае можно получить шенген и сократить время на оформление документов. Заявитель должен совершить следующие действия:

обращение к специалистам (без предварительной записи);

подача основных документов (можно воспользоваться услугой помощи со сбором или проверки правильно ли сформирована папка);

заполнение анкеты.

В этом случае повышается вероятность того, разрешение будет выдано с первого раза. Также специалисты визового центра подскажут, нужна ли виза в Данию, и какова вероятность ее получения в каждой из возможных ситуаций.

Связано это с тем, что очень часто отказы приходят по причине ошибок в заполнении анкеты. Негативные решения могут быть вынесены, если документы собраны неправильно – не соответствуют указанной цели поездки или поданы на рассмотрение не в полном объеме.

Причиной отказа могут стать даже фотографии, если сделаны они без учета требований. Специалисты визового центра также дадут советы по сбору дополнительных бумаг, которые позволят увеличить вероятность положительного решения.

Среди них – свидетельство о собственности на земельный участок, дом, квартиру или долю в ней. Эти бумаги дадут проверяющим офицерам уверенность в финансовой состоятельности заявителя и в том, что он вернется на родину после завершения отведенного на поездку срока.

Чтобы увеличить шансы на получение визы в Данию без отказа, обращайтесь в МФВЦ. Даём гарантию, что если вы не получите визу по нашей вине, то мы возвращаем деньги! Также, мы тщательно разбираемся в сложной ситуации и заранее озвучиваем шансы на успех и возможные риски: