Виза в Бельгию для россиян 2020: оформления, сроки, цена

Виза в Бельгию для россиян позволит легально находиться на территории государства заявленный в документе период времени. Оформляется виза в Бельгию по правилам Шенгена, так как страна является частью Европы. Получение производится в консульстве, посольстве или вызовом центре. Чтобы получить визу в Бельгию, требуется пройти стандартную процедуру со сбором бумаг и заполнением анкеты. В 2020 году стоимость остается для граждан РФ прежней – 35 евро, несмотря на изменения в законодательстве.

Виза в Бельгию для россиян по категориям

Цель поездки определит, какая виза потребуется для посещения Бельгии. Существуют разрешения типа C и D. В первую категорию входят:

Туристическая.

Медицинская.

Бизнес (переговоры, заключения контрактов, командировки).

Транзит.

Учебная (краткосрочная).

Участие в конференциях.

Посещение друзей и родных.

Оформление визы в Бельгию для кратких визитов предполагает, что для заявителя будет недоступна официальная трудовая деятельность. Длительное обучение и бракосочетание также не входят в категорию действия разрешения. Если поездка проходит с туристическими целями, то подается самый простой (базовый) пакет документов.

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Вторая категория разрешения (D) предполагает, что иностранный гражданин проведет длительное время в стране. Подобная виза дает право на получение полного образования (школьного или высшего), позволяет устраиваться на официальную работу, получать прибыль от бизнеса или вступать в брак.

Тип разрешения в этом случае – национальная виза. Ее потребуется оформить также в том случае, когда процесс лечения будет долгим (от 6 месяцев и больше).

Виза в Бельгию для россиян с целью транзитного перемещения

Транзитная виза в Бельгию для россиян потребуется в том случае, когда государство не является конечной целью путешествия. Оформляется разрешение даже в том случае, если государство будет местом пересадки на другой рейс самолета (при условии, что иностранец будет покидать международную зону аэропорта).

Транзитная виза необходима для тех, кто планирует перемещаться по Бельгии на машине (своей или арендованной). Для оформления визы в Бельгию в 2020 году нужно указать дату поездки, чтобы от ее отсчитать срок действия разрешения.

Документы на визу в Бельгию

Перед тем как начать оформлять документы на визу в Бельгию рекомендуется тщательно продумать, какие цели будут указаны в анкете. Эта бумага остается одной из самых тщательно изучаемых во время проверки. Дополнительно в список базовых (присутствуют в любых вариациях пакетов на визу) включены следующие справки и документы:

Заграничный паспорт (действующий на момент отбытия и возвращения на родину).

Внутренний паспорт – запрашивается у заявителей с 14 лет. Дополнительно требуется наличие сканов всех разворотов, на которых присутствует информация (личные сведения, записи о браке).

Справки о доходах (зарплата, счет в банке).

Подтверждение места проживания на территории Бельгии (договор аренды или бронирование номера в гостинице).

Наличие билетов на самолет (с датами визита).

Фотографии стандартные для шенгена.

Медицинский полис (оформить его нужно в соответствие с требованиями зоны ЕС).

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Дополнительно подписывается согласие на обработку данных заявителя.

Виза в Бельгию для россиян — дополняем пакет документов, в зависимости от целей поездки

Получение визы в Бельгию для ребенка дополняет стандартный набор разрешением от родителей на поездку. Требуется оно, когда путешествие проходит без сопровождения или с одним из родителей. Когда родители присутствуют, то до 14 лет нужно представить свидетельство о рождении и копию (замена паспорта).

Для того чтобы получить возможность использовать транспортное средство, потребуется:

Водительское удостоверение.

Составленный маршрут поездки.

Страховка (по европейскому образцу).

Технический паспорт на автомобиль.

В обязательном порядке перед сдачей подходящего цели пакета документов нужно пройти биометрический этап. Отпечатки пальцев берутся у всех категорий граждан. Освобождение имеют дети до 12 лет и инвалиды.

Виза в Бельгию для россиян — процесс получения

Если требуется виза в Бельгию, важно соблюдать требования к этапам оформления. В самом начале следует определиться, каким образом будет проходить основной процесс.

Существует 2 варианта – действовать через специалистов (консульство, посольство или ВЦ) или проходить все шаги самостоятельно.

Этапы:

Определение цели и задачи поездки.

Обращение в выбранную организацию (в случае с консульством или посольством потребуется подождать даты вызова).

Заполнение анкеты.

Сбор актуального пакета документов.

Сдача на рассмотрение.

Оплата консульского сбора.

Ожидание решения.

В случае обращения в визовый центр можно воспользоваться дополнительными услугами – проверка корректности заполнения анкеты на визу в Бельгию, сопровождение, помощь в оформлении и сборе документов.

Личное присутствие заявителя потребуется только на этапах подачи документов, чтобы проверяющий смог удостовериться в подлинности лица, подающего запрос, а также в момент, когда документ полностью готов.

Виза в Бельгию для россиян — нюансы оформления

Помните, что сотрудники ВЦ разъяснят, как получить визу в Бельгию в сложных личных случаях. Повлиять на решение или ускорить процесс проверки в посольстве специалисты не могут. По срокам: после подачи запроса до момента принятия решения (выдача/отказ) проходит 5-10 рабочих дней.

Если потребуются уточнения или личная беседа с заявителем, то сроки могут увеличиться до 30 суток. Срочные визы оформляются за 72 часа.

Когда местом нахождения является Бельгия, сроки визы определяются заявленными целями поездки. Без оформления специального разрешения на территории страны могут находиться обладатели многократной шенгенской визы в Бельгию, граждане ЕС (или имеющие статус ВНЖ, ПМЖ).

Важно помнить, что сдача биометрических сведений обязательна, если не пройти эту процедуру, в 90% случаев произойдет отказ. Исключение: отпечатки пальцев были взяты заранее, от этого момента не прошло 5 лет. После завершения срока действия процедура повторяется вновь

Отказали в визе Бельгии — что делать?

Отказать могут в следующих случаях:

Выявлены нарушения в собранных документах.

Присутствуют ошибки в анкете.

Заявитель не проходит по финансовой составляющей.

Нет отпечатков пальцев.

Ранее были выявлены нарушения визового режима.

Нет оснований для возвращения на родину (нужно подтвердить наличие собственности или родственников).

Если проверяющий офицер запросил дополнительные сведения, для уточнения или расширения имеющейся информации о человеке, предоставить их нужно в самые короткие сроки.

По статистике заявители получают отказы в 10% случаев. Большинство по причине низкого дохода. Для того чтобы не получить негативный результат требуется знать не только, нужна ли виза в Бельгию, но и то, как избежать отказа. Если человек уверен в отсутствие нарушений со своей стороны, нужно подавать апелляцию.

Если вы затрудняетесь с подачей апелляции после отказа или сразу хотите получить визу без риска, то обращайтесь в МФВЦ. Даём 100% гарантию на услуги: если вы станете первым, кому отказали в визе по нашей вине, то мы вернем деньги. Включая сервисные и консульские сборы: