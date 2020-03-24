Виза в Австралию для россиян нужна по всем категориям въезда без исключений. Это довольно трудоемкий процесс, требующий тщательного соблюдения всех нюансов. И даже после выполнения требований австралийских властей все равно нет гарантии стопроцентного получения разрешения.

Основной момент, почему получение разрешения является сложным – это запутанный процесс подачи, строгие критерии выбора типа визы и немалый консульский сбор. Но если во всем хорошо разобраться – проблемы покажутся несущественными.

Виза в Австралию для россиян — куда обращаться

Визовый отдел австралийского Посольства в Москве перестал функционировать с 2019 г. В данное время все заявки граждан РФ и бывшего СНГ рассматриваются в Сербии (г. Белград).

Виза в Австралию для россиян оформляется через электронные ресурсы. Исключение: наличие пожилых родственников, за которыми требуется уход, а так же последующее получение гражданства. Этим заявителям придется обращаться в Посольство.

Иногда документы в бумажном формате требуется отсылать по адресу: SA Temporary Graduate Processing Centre Department of Home Affairs GPO Box, 2399 Adelaide SA 5001.

Или Australian High Commission Attention – Department of Immigration and Border Protection Suite, 100 43 Bedford Street WC2E 9HA UK.

Можно так же воспользоваться услугами Визового центра: там проверят документы, заполнят анкету, займутся пересылкой и получением вашей визы в Австралию. Хотите узнать больше? Отправьте заявку на бесплатную консультацию с визовым специалистом:

Создание заявки

Необходимо пройти регистрацию на сайте Министерства Миграции и Гражданства Австралии (далее ММГА). Создать свой «Immi Account» и заполнить опросный лист: для туризма №1419, для деловых целей №1415. Процесс длительный, так как анкета состоит из 18 страниц.

После введения всех данных произойдет обновление страницы. Откроется форма для загрузки отсканированных документов. Объём загружаемого файла не должен превышать 5 Мб. Всего допускается к загрузке до 60 файлов.

Затем откроется форма для оплаты консульского сбора. К оплате принимаются международные карты Visa/ Master Card. После этого заявка будет отправлена. Документы рассматриваются около 30 дней.

Биометрия

Сдача биометрических данных на визу в Австралию введена с 2018 года. Требуется сдавать новые данные каждый раз после подачи документов. Дактилоскопию не сдают дети до 6 лет и инвалиды.

Данные надо сдать в Австралийском центре (АВСС) в течение 14 суток с момента принятия заявления. Предварительно записаться на приём через сайт ближайшего АВСС, и оплатить процедуру. Об этом информируется письменно. АВСС имеются в 5 городах РФ:

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Владивосток

Задерживать со сдачей не следует. Визу не выдадут, если заявитель проигнорирует указанное требование.

Виза в Австралию для россиян — типы

Виза в Австралию для россиян бывает двух типов: иммиграционная и неиммиграционная. Оформляют право на одну или несколько поездок. Разрешения делятся на подтипы:

600 – туризм, посещение родственников, переговоры, краткосрочная учеба. Работать запрещается. Действует до 90 дней.

602 – лечение или обследование в австралийских санаториях/медицинских организациях. От 3 месяцев до 1 года.

400/408 – для представителей узких профессий или обмен опытом (лекции, конференции и т.п.).

457 – рабочая виза в Австралию. Срок до 4 лет.

300/309 – для вступления в брак с австралийским гражданином/для супруга-иностранца. Действует до 9 месяцев – за это время необходимо заключить брак.

500 – учёба в вузах или долгосрочные языковые курсы. Срок от 1 до 4 лет.

771 – транзит с правом пребывания 72 часа и выходом за пределы транспортного узла.

Всего 67 различных подтипов, нами приведены лишь наиболее часто оформляемые разрешения. Подробный список имеется на сайте ММГА во вкладке «Visa Finder».

Виза в Австралию для россиян — документы

Чтобы оформить электронную заявку на визу в Австралию в 2020 году, требуются сканы следующих документов:

Актуальный загранпаспорт – разворот с фото и персональными сведениями.

Прошлые визовые разрешения в настоящей или старой загранке.

Банковские выписки, где показаны движения средств за последние полгода.

Автобиография – форму нужно скачать с сайта ММГА, заполнить от руки, подписать. Обязательно указывается образование и деятельность заявителя.

Справки с работы или образовательного учреждения. ИП – регистрация и учет в ФНС.

Если есть недвижимость – свидетельство о собственности.

Дополнительные документы

Медицинский плис потребуется для путешественников старше 75 лет; рабочих по контракту и студентов вуза. Действие с покрытием на весь срок пребывания в государстве. Для прочих категорий граждан это не обязательный документ, но рекомендуем его оформить.

Для посещения родных или друзей необходимо иметь скан паспорта (или водительских прав) приглашающего лица и финансовые гарантии (справка с работы, выписка со счёта и залог от $5000 до $15000).

Виза в Австралию для россиян до 18 лет: свидетельство о рождении, согласие на выезд и копии первого разворота удостоверений личности родителей. Все бумаги переводятся на английский язык в аккредитованной организации и заверяются нотариусом. Иногда могут потребовать выслать оригиналы – при отказе они высылаются назад с курьером или почтовым отправлением.

Требования к фотографии на визу в Австралию: формат JPEG, размер в печатном виде 35Х45мм, фон светлый. Без закрывающих лицо аксессуаров. Давность снимка – не более полугода.

Самостоятельное путешествие: предоставляются брони авиабилетов и номеров в отелях и маршрут поездки. При оформлении путевки – скан туристического ваучера.

Виза в Австралию для россиян — сроки

Срок рассмотрения ходатайства – 4-6 недель. При положительном ответе на электронную почту поступит извещение, которое надо распечатать и показать в момент посадки на самолет. Это и есть виза в Австралию для россиян.

Документы сдаются как минимум за 6 недель до поездки. Если срок рассмотрения затягивается – об этом сообщается письмом на эл. почту.

Туристы советуют приобретать авиабилеты с возможностью полного возврата, а гостиницы бронировать без предоплаты. Тогда потраченные деньги не пропадут, если рассмотрение документов затянется или заявитель получит отказ.

Стоимость

Консульский сбор взимается со всех граждан, за исключением детей до 6 лет, инвалидов и дипломатов. Предварительно требуется авторизовать свою карту в системе и онлайн заполнить специальную платежную анкету.

Сдача биометрии обойдется в ₱1322

Туристическая виза в Австралию стоит — $AUD 140

Рабочее разрешение – от $AUD 280;

Студенты — $AUD 560;

Транзит бесплатно.

Стоимость для других подтипов может отличаться. О точной сумме сбора при отправке электронной заявки система сообщит сама, согласно выбранному типу визового разрешения. Предварительно лучше уточнить сумму на сайте ММГА, т.к. каждый год 1 июля расценки меняются.

Отказ

Первопричина всех отказов в визе: нет подтверждений цели поездки или неправильно выбран подтип визы.

На втором месте – недостаточно средств на период пребывания в стране. Еще обращают внимание на наличие связей с родиной.

Отрицательный ответ получат граждане, не сдавшие биометрию, нарушавшие миграционное законодательство, предоставившие ложную информацию.

Заявитель получит письмо, где указаны все причины отказа. Если они подлежат устранению – то возможна повторная подача заявки.

При оформлении визы в Австралию главную трудность составляют определение подтипа визы, убедительные подтверждения связи с родиной, и сбор полного пакета документов. Если вы сомневаетесь в своих силах и хотите сэкономить время, то обращайтесь к специалистам МФВЦ. Мы гарантируем, что если вы получите отказ в визе по нашей вине, то мы полностью возвращаем деньги: